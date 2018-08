Minna Helle: Sanaharkka ilmastonmuutoksesta

Työni neuvottelijana on opettanut, ettei auta suuttua toisen erilaisille näkemyksille. Suuttuminen ei saa toista muuttamaan mieltään, päinvastoin. Kesälomalla hiillyin kerran toden teolla ja syy yllätti itsenikin. Sanaharkan syynä oli ilmastonmuutos.

Ilmastonmuutoksesta ei ole koskaan puhuttu niin paljon kuin tänä kesänä. Ennätyshelteet olivat ihana asia kesälomalaiselle. Nurjana puolena moni alkoi miettiä, missä määrin ennätyksiä hipovat lämpötilat ja kuivuus johtuvat ilmastonmuutoksesta. Niin minäkin.

Tiedän, etteivät yksittäisen kesän lämpötilat ja ilmaston muuttuminen yksiselitteisesti johdu toisistaan. Kuumia kesiä on ollut aiemminkin. Silti tämä kesä teki todelliseksi sen, mitä ilmaston tutkijat ovat jo pitkään sanoneet: helteet tulevat tavallisemmiksi, ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät muutenkin.

Kaikkia tiede ei vakuuta.

Keskustelin ilmastonmuutoksesta ihmisen kanssa, joka oli varma siitä, että ilmastonmuutos on täyttä puppua. Käytin kaikki argumentit, mitkä tiesin, ja etsin vielä lisää tietoa Ilmatieteen laitoksen ja Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n nettisivuilta. Turhaan. Keskustelukumppaniani ei tuntunut yhtään hetkauttavan, että Suomen keskilämpötilat saattavat ennen vuosisadan loppua nousta jopa noin kuudella asteella, ellei kasvihuonekaasupäästöjen kasvua saada hillittyä.

Tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että ilmastonmuutos on tosiasia. Ilmiön kiistäjät ovat harvassa, vaikka sellainen tielleni osuikin.

Välinpitämättömyys ilmastoasioista suututtaa. Onko kenelläkään meistä varaa olla välinpitämätön? Keskustelun jälkeen päällimmäinen mietteeni oli kuitenkin, mitä itse konkreettisesti teen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Olemme tottuneet tiettyyn elintasoon ja kulutustapoihin. Niistä on tullut itsestäänselvyyksiä, joista emme haluaisi luopua. Autolla liikkuminen, sähkönkulutus, lentomatkat, kulutusvalinnat. Kuinka moni oikeasti ajattelee ympäristöä näitä arjen valintoja tehdessään?

Muistammeko ilmastonmuutoksen, kun hellekesä vaihtuu syksyyn ja sää palautuu tavanomaiseksi? Olenko itse lopulta yhtään parempi kuin edellä mainittu ”ilmastonmuutos ei kuulu mulle” -ihminen vain sen takia, että ymmärrän ilmastotoimien kriittisyyden tulevaisuuden kannalta?

Yksittäisen ihmisen voi olla vaikea nähdä omaa rooliaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Silti sitä kannattaa miettiä muulloinkin kuin hellesäällä. Kyky tehdä poliittisia päätöksiä taas kohtaa vaikeuksia etenkin globaalilla tasolla, jossa toimia tarvittaisiin.

Vastaus voikin löytyä nopeimmin teknologiasta. Kiertotalous on jo pitkällä suomalaisessa teollisuudessa. Prosesseja suunnitellaan siten, että hukkaa ei synny ja materiaalit säilyvät kierrossa. Kierrätettävät materiaalit korvaavat luonnosta saatavia.

Cleantech eli puhtaan teknologian ratkaisut taas vähentävät energian ja luonnonvarojen kulutusta ja parhaimmillaan poistavat ympäristöhaitat. Cleantech-innovaatioilla on kysyntää maailmalla, ja Suomella on hyvät edellytykset olla cleantechin edelläkävijä. Positiivisia näkymiä on siis paljon.

Entä omat ilmastolupaukseni? Vaihtoehtoja on.

Voin lisätä kasvis- ja lähiruoan osuutta. Voin käyttää auton sijasta julkista liikennettä tai polkupyörää tai kävellä. Voin miettiä tarkkaan vaateostokseni. Voin kierrättää ja valita cleantech-tuotteita. Voin kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen. Ennen kaikkea voin ajatella, että ilmastonmuutos kuuluu minulle myös teoissa, ei vain puheessa.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja.