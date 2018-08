Kirsi Vainio-Korhonen: Apulantaa uimavesiin

Heinäkuun lopulla Viron Haapsalun uimarantojen vesi oli 27-asteista – ja puhdasta. Nurmikot ja hietikot olivat aamusta myöhään iltaan täynnä vedessä pulikoivia lapsiperheitä, koululaisia ja vakain rintauintivedoin pitkälle rannasta eteneviä eläkeläisiä. Omat uimanautintoni jatkuivat elokuun alussa Hiidenmaan ja Saarenmaan kirkasvetisillä hiekkarannoilla.

Tyttäreni kolmilapsinen perhe vietti samaan aikaan kesää Helsingin parhaiden uimarantojen tuntumassa, joille ei kuitenkaan ollut menemistä. Myrkynvihreä ja myrkyllinen sinilevä esti useimmilta uimisen viikkojen ajan, vaikka kaikki helteiden piinaamat eivät välittäneet kieltotauluista.

Ennen toista maailmansotaa sinileväkukintoja aiheuttivat suoraan vesistöihin johdetut puhdistamattomat viemärivedet, teollisuuslaitokset ja vilkas sisävesiliikenne, josta päätyi veteen käymälä- ja ruokajätettä. Sodan jälkeen teollisuuden saastekuorma on kuitenkin merkittävästi vähentynyt samalla kun maatalouden ravinnepäästöt ovat kasvaneet.

Satelliittikuvat ovat paikantaneet Suomenlahden pahimmat levälautat Lounais-Suomen rannikoiden tuntumaan. Alue tunnetaan myös Suomen maatalouden vilja-aittana. Pohjois- ja Luoteis-Viro sen sijaan ovat maaperältään hiekkaista ja kivikkoista aluetta. Viron maatalous keskittyy maan eteläosiin, jossa maatalouden fosforikuorma ei ole samalla tavalla kosketuksessa Itämereen.

Varhaislapsuuteni suomen kielen uudissana oli apulanta. Ihmeainetta ryhdyttiin 1960-luvulla valmistamaan muun muassa Kemiran Uudenkaupungin tuotantolaitoksella. Samalla uusi kantatie Uudestakaupungista Loimaan suuntaan sai lannoitekuljetuksista lempinimen ”apulantatie”.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Apulannasta tuli myös osa metsätaloutta. 1960-luvulta lähtien tehoa puiden tuotantoon toivat maanmuokkaus, ojitus, istutetut taimikot ja keinolannoitus. Ylijäämäravinteita alkoi valua vesiin sekä metsistä että pelloilta.

Karjatalouden lietelantajärjestelmä rantautui Suomeen niin ikään 1960-luvun alkupuolella. Ylijäämälantaa levitettiin talvella pelloille jopa suoraan lumen päälle. Keväiset sulamisvedet juoksuttivat moskaa suoraan vesistöihin. Muistan edelleen ensimmäisen kevääni Turussa 1978, jolloin hanasta alkoi lumien sulaessa valua ruskeaa, ammoniakinhajuista vettä.

Virollakin on omat ympäristöongelmansa, joista pahimpia on fossiilisten polttoaineiden aiheuttama saastuminen. Fossiilisia aineita suosivat niin teollisuus kuin yksityistaloudetkin. Haapsalun vanhoissa omakotitalossa on puulämmitys ja pihapiireissä isoja puupinoja.

Palava kivi eli öljyliuske on puolestaan Viron tärkein luonnonvara, fossiilinen polttoaine, jolla maa tuottaa 75 prosenttia sähköstään. Esiintymät ovat Koillis-Virossa, jossa kaivostoiminta ja sähkötuotanto tuhka- ja rikkipäästöineen ovat saastuttaneet ja saastuttavat sekä vettä että ilmaa.

Paluu levättömiin uimavesiin onnistuu vain jatkamalla fosforipäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutosta suitsimalla. Jokainen voi vähentää vesistöjä kuormittavaa lihansyöntiä. Tai taittaa puhtaamman ilman puolesta lyhyet matkat jalan tai pyörällä.

Itse suojelin Luonnonperintösäätiön kautta pienen palan uhanalaista metsää isäni kotipitäjästä. Suojelualueen metsää ei avohakata eikä keinolannoiteta.

Kirjoittaja on Turun yliopiston Suomen historian professori ja tietokirjailija.