Matti Linnanahde: Turkuhan on varsinainen iso hautomo

Turku ja koko Varsinais-Suomi ovat tuottaneet vuosikymmenten mittaan huomattavan määrän lahjakkaita ihmisiä politiikan vaikutuspaikoille. Mainitsen tässä nyt vain Paasiot, Kanervan, Itälän, Orpon, V. Niinistön ja Anderssonin, mutta heitä on paljon muitakin.

Täältä on ollut niin kansanedustajia, ministereitä kuin puolueiden puheenjohtajiakin. Joukossa ovat myös kaksi tasavallan presidenttiä.

Muualla päin Suomea olen kuullut joskus ihmettelyjä, että miten ihmeessä te sen teette. Turkuhan taitaa olla maamme suosituimpia vitsin aiheita. Esimerkiksi tamperelaiset muistuttavat, että sivistys kyllä lähti Turusta, mutta ei ole koskaan palannut sinne. Se vain ei pidä paikkaansa.

Uskoakseni kaiken perustana on ollut kirkon juurtuminen ensimmäisenä Varsinais-Suomeen ja sen jälkeinen yliopistoperinteemme. Muualla Suomessa asuttiin savupirteissä, kuokittiin kivikkoisia peltomaita ja syötiin nauriita, kun täällä oltiin yhteydessä eurooppalaisiin valtavirtoihin.

Täältä lähdettiin jo varhain silloisen Euroopan yliopistoihin, mutta pidettiin myös vankat yhteydet Ruotsiin, jonka itäisinä maakuntina nykyinen Suomi oli noin 700 vuotta. Ellei sellainen jätä pysyvää muistijälkeä seutukunnan historiaan, niin mikä sitten.

Mutta sitten tähän nykypäivään.

Jotain erityistä täytyy olla siinä, että etenkin turkulainen kunnallispolitiikka on nostanut niin paljon kyvykkäitä ihmisiä valtakunnan politiikan ylähyllyille. En mainitse enempää nimiä, sillä heitä on ollut niin monia ja on muutama edelleenkin.Ja elleivät merkit aivan väärään viittaa, niin lisää on tulossa.

Ehkä se on tämä Turun paljon parjattu ja vatuloivaksi moitittu kunnallispolitiikka, joka toimii vaikutusvaltaisten poliitikkojen hautomona. Kun päätöksiä tehdään ruotsalaiseen tapaan pitkään keskustellen, niin siihen osallistuvat jotenkin hioutuvat ja jalostuvat tulemaan toimeen isommissakin ympyröissä.

Tärkeä ponnahduslauta on epäilemättä sekin, että eri puolueet ovat ymmärtäneet ajoissa nostaa fiksuja nuoria ihmisiä yhä vaikutusvaltaisempiin asemiin.

Turusta ja Varsinais-Suomesta löytyy edelleenkin runsaasti vaikutusvallan tikapuita, joilla politiikasta viehättyneet nuoret voivat kokeilla osaamistaan. Heille pitää vain antaa siihen mahdollisuuksia. Jos maakuntavaalit joskus tulevat, niin niissä on yksi uusi paikka koetella kannatusta.

Ehkä Varsinais-Suomessa on merkitystä myös mentaliteetilla, sillä alueellisella mielenmaisemalla. Toisin kuin muualla kuvitellaan, niin täällä päin on mitä sosiaalisempia ihmisiä. Toki koko seutukuntaan ja Turkuun liittyy tietynlainen nurkkakuntaisuus, mutta se ei tarkoita vaikeasti lähestyvyyttä. Sen voi päivittäin testata Turun torilla ja monilla paikkakunnilla.

Turun sivistynyt urbaani elämänmeno kahvilakulttuureineen ja monine muine ominaisuuksineen viestivät pitkästä kaupunkihistoriasta. Tiedän monia upeita kaupunkeja muualla päin Suomea, mutta niin vain on, että vuosirenkaiden kasvua ei voi keinotekoisesti nopeuttaa.

Myönteisen kehityksen virtauksissa kannattaa olla vahvasti vaikuttamassa, mutta sitä ei pidä muuttaa, mikä toimii. Tämä ero on tärkeätä huomata.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja politiikan uutisten suurkuluttaja.