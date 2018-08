Elina Pirjatanniemi: Kansallissosialismia pitää vastustaa

Elokuun 18. päivänä Turussa järjestetään useita mielenilmauksia. Yksi näistä on Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) mielenosoitus.

PVL on kansallissosialistinen liike, jonka teesit löytyvät helposti nettiä selailemalla. Yksi PVL:n keskeisistä tavoitteista on turvata pohjoismaisen rodun eloonjääminen. Järjestö korostaa valkoisen rodun ylivoimaisuutta ja haluaa estää rotujen sekaantumisen tiukalla lainsäädännöllä. Rotujen sekaantumisessa nähdään rappion siemen.

PVL vastustaa myös homoseksuaaleja ja haluaa kieltää samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot. Kieltolistalla ovat samoin niin kutsutut "homojen etujärjestöt" ja muukin "luonnonjärjestyksen" vastainen propaganda.

Perus- ja ihmisoikeusajattelulle keskeiset käsitteet, kuten ihmisarvo ja tasa-arvo, ovat PVL:n mukaan liberaalien sepityksiä. Järjestö ei usko universaaliin ja itseisarvoiseen ihmisyyteen. Lisättäköön vielä, että PVL ei hyväksy nykymuotoista parlamentaarista demokratiaa, vaan haluaa korvata sen kansallissosialistisella vaihtoehdolla.

Tampereen käräjäoikeus julisti loppuvuodesta 2017 PVL:n Suomen osaston lakkautetuksi. Käräjäoikeus katsoi, että PVL on yhdistys, joka ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteen sopimattomia tavoitteita laittomasti ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin.

Keskeistä ratkaisussa oli, että käräjäoikeuden mukaan yhdistyksen toiminta ei ole yhdistymis- ja sananvapauden suojan piirissä. Perusteluna tälle on oikeuksien väärinkäytön kielto. Perus- ja ihmisoikeuksiin ei nimittäin voi vedota, jos oman toiminnan tavoite on muiden perus- ja ihmisoikeuksien loukkaaminen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Ylempien oikeusasteiden näkemystä odotellessa turkulaiset joutuvatkin nyt seuraamaan, miten kansallissosialistinen järjestö marssii vapaasti Turun kaduilla. Monia turkulaisia tämä ei miellytä. Niinpä samana päivänä järjestetäänkin "Turku ilman natseja" -vastamielenosoitus.

Pohjoismaista vastarintaliikettä vastustavat tahot ovat saaneet kuulla hakevansa vastakkainasettelua. Tämä on hämmentävää. On nimittäin melko vaikea nähdä mitä muuta tolkun ihminen voisi tehdä kuin vastustaa kansallissosialismia.

Jos uskoo, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kansallissosialismia on vastustettava. Jos uskoo, että rotuoppi on hölynpölyä, kansallissosialismia on vastustettava. Jos uskoo, että seksuaaliset vähemmistöt ovat osa ihmisyyden kirjoa, kansallissosialismia on vastustettava. Jos uskoo parlamentaariseen demokratiaan, kansallissosialismia on vastustettava. Jos kaikki tämä tekee ihmisestä vastakkainasettelua hakevan ääripään edustajan, olen sellainen mieluusti.

Yhteisymmärryksen tavoittelu on yhteiskunnassa tärkeä arvo, mutta kaikkiin tilanteisiin se ei sovi. Jos vastapuoli ilmaisee avoimesti, ettei se kunnioita toisten perus- ja ihmisoikeuksia, yhteisymmärrykseen ei tarvitse pyrkiä. Demokraattista oikeusvaltiota on täysin oikeutettua puolustaa.

Jos lähdet Turun kaduille 18. elokuuta, pysythän rauhallisena. Ei anneta väkivallalle sijaa. Vain siten kunnioitat niiden muistoa, joiden elämä päättyi vuosi sitten käsittämättömään väkivallantekoon.

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.