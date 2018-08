Suomi 1968: Räjähtävä Rock Side Story

Maanantaina elokuun 5. päivänä Turun Sanomien pääuutissivua hallitsi uutinen otsikolla Rock Side Story räjähti – seitsemän ihmistä joutui sairaalaan. Jo sunnuntain lehteen oli tapauksesta saatu pieni uutinen, mutta nyt tapahtunutta tarkasteltiin tarkemmin ja valokuvien kera.

Maanantain jutun yhteyteen oli erilliseen laatikkoon laitettu selvennyksenä: ”Vehmassalmen tanssipaviljongilla sunnuntain vastaisena yönä tapahtuneen räjähdyksen aikana paikalla oli myös TS:n toimittaja Jarkko Nurmi ja valokuvaaja Toivo Köpilä. Koska lehdessämme oli uutinen tapahtuneesta jo eilen, tässä artikkelissa kuvataan lähinnä toimittajan näkemystä räjähdyksestä ja sen seurauksia.

Näin tarina alkoi: ”Kello on 00.05. On elokuun 4. päivän vastainen yö. Tapahtumapaikka on Vehmassalmen tanssipaviljonki Vehmaalla. D-Tuotannon Rock Side Story lähestyy huippukohtaansa. Danny on jäykistynyt kuin odottamaan jotakin, Islanders-yhtyeen rumpali Kurt Mattson istuu kivettyneenä rumpujensa takana. Hiljaisuus on miltei painostava.

Kuljetuspäällikkö Leo Karenius sytyttää tulitikun heittääkseen sen metalliastiassa säilytettävään magnesium-jauheeseen, jonka tulee toimia tehosteena ohjelmassa. Tikku putoaa…Leimahdus ja korviahuumaava räjähdys!...”

Jutussa kerrottiin, että loukkaantuneet olivat toipumassa, eikä heillä ollut hengenvaaraa. Valitettavana pidettiin, kun sekasorron aikana soolokitaristi Kai Westerlundin kitara ja yksi vahvistinkaappi anastettiin. Myös muutama mikrofoni ja 300 mk erään puseron taskusta olivat kadonneet.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mikko Niskasen ohjaama elokuva Käpy selän alla oli myyty jo 18 maahan ja oli saanut useissa maissa ”suopean vastaanoton”. Parhaiten elokuva menestyi Länsi-Saksassa, jossa sen oli nähnyt jo yli 600 000 katsojaa.

Elokuvaa oli esitetty vasta yhdeksässä maassa, sillä ankarat sensuurimääräykset olivat joissakin maissa estäneet sen esittämisen. Määrän oli määrä lisääntyä kuitenkin kohta kahdella, sillä elokuva oli saanut esitysoikeudet Lontoossa ja Italiassa. Yhdysvaltojen kanssa neuvottelut olivat yhä käynnissä. Elokuvan suomalainen ensi-ilta oli 26.10. 1966.

Tasavallan presidentti kumosi armosta kirjailija Hannu Salamalle tuomitun rangaistuksen ja vapautti Salaman ja Kustannusyhtiö Otavan tuomituista menettämisseuraamuksista. Korkein oikeus oli vahvistanut Salaman tuomion maaliskuussa. Salama oli tuomittu Juhannustanssit -kirjassaan tehdystä harkitusta jumalanpilkasta 3 kuukauden ehdonalaiseen vankeusrangaistukseen sekä suorittamaan valtiolle saamastaan taloudellisesta hyödystä 20 000 markkaa. Kustannusyhtiö Otava oli tuomittu valtiolle maksamaan saamastaan taloudellisesta hyödystä 10 000 markkaa.

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”Reipas miellyttäväkäytöksinen matkamannekiini koko 38, pituus 160 – 172 saa paikan syyskuulla alkavalla matkalla. Henkilökohtainen käynti maanantaina klo 18 -20. Lähemmin Auratex Oy Yliopistonkatu 22.” (Ilm. TS 11.8.1968).

”Naulojen pakkaaja, nainen saa työpaikan. Turun Metallijalostustehdas.” (Ilm. TS 11.8.1968).

”Arvoisat asiakkaat! Vielä ehditte tämän viikon aikana saamaan permanentin 12 mk ranskalaisilla aineilla. Kaikki alan työ alennetuin hinnoin. Parturi Kampaamo Aura, Kampaamo Karea.” (Ilm. TS 13.8.1968).

Jukka Saarinen

ts.mielipiteet@ts.fi

Twitter: @jukkasaa

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.