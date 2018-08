Joni Pyysalo: Planeettamme riskirajat

Heinäkuisen Alma-tutkimuksen mukaan 31 prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutoksen lisäksi ympäristöhuolta on erityisesti herättänyt meriin päätyvä muovijäte.

Kesäkuinen WWF:n raportti kertoi Välimeren mikromuovi- ja muoviroskamäärän kasvavan joka kesä 40 prosenttia yksinomaan turismin takia. Suomessa ja EU:ssa on keskusteltu kertakäyttöisten ostospussien haitallisuudesta ja korvaajista, kuten biohajoavista muovipusseista, pantillisista ostoskoreista, pakettinappuloista ja kestokasseista.

Toimiva jätehuolto ja kierrätys estävät Suomessa valtaosan muovista päätymästä luontoon. Köyhimmissä maissa tilanne voi olla lähes päinvastainen.

Medianäkyvyydestä huolimatta muovijäteongelmaa ei lasketa ihmiskunnan yhdeksään ekologiseen päähaasteeseen, jotka määrittelee Johan Rockströmin tutkijaryhmän vuodesta 2009 lähtien päivitetty julkaisu Planetary Boundaries, laskelma maapallon riskirajoista.

Hyvä yhteenveto löytyy tähtitieteilijä Esko Valtaojan kirjasta Kohti ikuisuutta: ”ilmastonmuutos, biodiversiteettikato, typen ja fosforin kierto (osana ravinteiden kiertoa), yläilmakehän otsonikato, valtamerten happamoituminen, makean veden käyttö, maankäytön muutokset, ilmakehän pienhiukkaskuorma ja kemiallinen saastuminen.”

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä. Biodiversiteettikato eli eliölajien sukupuuttoon kuoleminen kiihtyy, vaikka – Valtaojaa edelleen lainaten – ”suuri osa maailman biodiversiteetistä on keskittynyt noin kolmellekymmenelle hotspotille, monimuotoisuusalueelle, jotka yhteen laskettuna vievät vain pari prosenttia maapallon pinta-alasta. Niiden suojelemiseen meillä kyllä on varaa – jos vain on tahtoa.”

Typen ja fosforin kierron ongelma on lannoitteiden päätyminen mereen, mikä puhuttaa Suomessa Itämeren rehevöitymisessä ja sinilevämäärissä. Otsonikatoa vastaan suunnattu CFC-yhdisteiden kielto taas on osoittautunut toimivaksi ja toiveikkaaksi esimerkiksi kansainvälisestä yhteisymmärryksestä ja -työstä.

Valtamerten happamoitumisen syy on myös ilmakehää lämmittävä hiilidioksidi, joka mereen imeytyessä muuttaa sen PH-arvoa. Katastrofiesimerkki ihmisen makean veden käytöstä on maailman neljänneksi suurimman järven, Araljärven kuivuminen.

Maankäytön muutoksilla tarkoitetaan pinta-alaa, jonka ihminen vie luonnolta ja etenkin metsiltä, sekä viljelyalaa, jonka laskelmien mukaan ei tulisi ylittää 15 prosenttia planeettamme maa-alasta.

Ilmakehän pienhiukkaset tappavat vuosittain miljoonia ihmisiä erityisesti köyhimmissä maissa. Suomessa keskustelu on keskittynyt mökkien, kotien ja etenkin saunojen puulämmitykseen. Kemiallisella saastumisella tarkoitetaan raskasmetallien, radioaktiivisten ja muiden haitallisten aineiden ja yhdisteiden määrää ekosysteemissä.

Suomi ei kykene yksin ratkaisemaan globaaleja ympäristöhaasteita. Ekologisen vastuun kantamiseksi ja bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijämaana Suomen soisi profiloituvan erityisesti ympäristökysymyksissä.

Kansalaiset tulee kouluttaa yhä harkitsevampaan kuluttamiseen ja kierrättämiseen, ja kertakäyttöiset, ei-biohajoavat muovipussit voi kieltää ja korvata – tuoreen kyselyn mukaan 37 prosenttia suomalaisista kieltäisi kaupan kassalla myytävät muovikassit. Ja edullisempia ja tehokkaampia hiilidioksidia sitovia keksintöjä odotellessa Suomi voisi kunnostautua metsien istuttamisen lähettiläänä.

