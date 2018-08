Maija Palmer: Uudet aurinkorikkaat

Ollessamme ulkomaanmatkalla, englantilainen mieheni tarkistaa päivittäin sään kotona Britanniassa. Hän tuntee silmin näkyvää mielihyvää, jos siellä sataa silloin kun olemme itse jossakin kuivemmassa paikassa.

Ei riitä että meillä olisi lomakohteessa kaunis ilma. On vieläkin nautinnollisempaa, jos tietää, että kotona olevat kastuvat. Ei hän muuten ole vahingoniloinen, mutta puute – tässä tapauksessa poutapäivien puute – saa ihmisen sekoamaan.

Kun jotain on rajoitetusti, oli se sitten ruoka, raha tai auringonpaiste, lasketaan se tarkkaan. On pieni mutta merkittävä voitto saada pikkasen enemmän kuin joku muu.

Britannian harvat sadettomat päivät tulevat suurien velvoitteiden kera. Pitää lähteä ulos, puistoon tai rannalle, terassille syömään tai ainakin juomaan jotain, lähteä piknikille tai valmistaa grilliruokaa, vaikkei tämä oikein sopisikaan aikatauluun.

Sillä sitä ei koskaan tiedä, milloin seuraavan kerran on kaunis ilma. Jospa se onkin vasta kymmenen kuukauden päästä. Sitten harmittaa, kun ei nauttinut siitä kesän ainoasta poutapäivästä tarpeeksi. Sosiaalisessa mediassa on puhuttu paljon FOMO:sta, “fear of missing out”, eli pelko että jää jostain paitsi. Mutta ei sitä kännykkäkulttuuriin keksitty, Britanniassa on aina ollut aurinko-FOMO.

Paitsi tänä kesänä. Hurja helle on jatkunut jo toista kuukautta katkeamatta. Kukaan ei jaksa juosta enää auringon perään. Ensimmäisenä aurinkoisena viikonloppuna tiet uimarannoille tukkiutuivat autojonoista. Nyt merenrantakaupungissa asuva ystäväni kertoi ettei heillä päin ole enää tungosta – kaikki ovat kai kotona Netflixiä katsomassa, verhot kiinni porotusta vasten.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Miehenikään ei jaksanut lomalla seurata säätiloja. Britanniassa oli kuumaa. Suomessa oli kuumaa. Etelä-Euroopassa oli ennätyksellisen kuumaa. Aurinkoa piisasi kaikille.

“En oikeastaan välitä millainen sää täällä oli matkamme aikana,” mieheni totesi kotiin palatessamme. “Auringonpaiste alkaa jo vähän kyllästyttää.”

Olemme tänä kesänä niin “aurinkorikkaita”, ettemme laskekaan jokaista sädettä. Mietin, miten kulttuurimme mahtaa muuttua, jos ilmastonmuutos tekee tällaisista hellekesistä yleisiä.

Mietitään miten yleistyviin metsäpaloihin ja vesipulaan olisi varauduttava. Arkkitehdit pohtivat kuinka rakennuksia ja kaupunkeja pitäisi suunnitella. Syviä kuisteja rakennuksien ympärille auringonpaahteelta suojaamaan. Puisia ikkunaluukkuja ja tuuletusikkunoita hyttysverkoilla.

Mutta muuttaako erilainen sää myös tapamme? Tuleeko meistä vähemmän spontaaneja, kun retkelle ei tarvitsekaan ponkaista heti kun osuu kohdalle kuiva päivä, vaan sen voikin suunnitella pitkän aikaa etukäteen?

Vai tuleeko Pohjois-Eurooppaan mañana–meininki, kun kuumalla ei jaksa rehkiä? Rupeammeko syömään myöhemmin illalla ja käymään perheinemme kävelyllä vasta illan viiletessä? Toisaalta, köyhtyykö brittiläinen musiikkikulttuuri, kun teinit eivät joudukaan nyhjöttämään kitaran kanssa huoneessaan sadetta pitäen. Olisiko The Beatles syntynyt, jos Liverpoolissa ei sataisi 156 päivää vuodessa?

Ja miten käy englantilaiselle “small talk” kulttuurille kun säästä tulee tylsä puheenaihe? Mistä sitten jutellaan?

Twitter:@maijapalmer

Kirjoittaja on Financial Timesin toimittaja Lontoossa.