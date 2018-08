Markku Wilenius: Helteinen tulevaisuus

Eri puolilla Eurooppaa on viime kuukausina koettu lähes ennennäkemättömiä lämpöaaltoja. Me ihmiset yritämme mukautua uuteen tilanteeseen: nauttia lämmöstä, mutta samalla vaihtaa aurinkoiselta kadun puolelta suojan puolelle. Kastella kasvejamme ulkona ja sisällä hullun lailla. Tuulettimet taisivat loppua kaupoista jo hyvä aikaa sitten.

Edessämme on globaali sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Tavatessani Australian Melbournen kaupungin virkamiehiä, he kertoivat, kuinka he ovat ensimmäistä kertaa tekemässä suunnitelmaa vuodelle 2032 siitä, miten kaupunki varautuu lämpenemiseen, ilmaston kuivumiseen ja äärisäihin.

Tuloksena on tulevaisuuskartta siitä, miten kaupungin luonto, metsät ja koko ympäristö mahdollisesti muuttuvat tuohon vuoteen mennessä. Strategia pitää sisällään sen, mitä kaupungin tulee tehdä tällä aikavälillä, jotta hyvinvointi ei ilmastonmuutoksen myötä rapautuisi.

Sama haaste on edessä myös Suomessa. Kuinka metsämme muuttuvat, mitkä puut tai kasvit kestävät parhaiten pitkiä kuivuusjaksoja tai rankkoja sateita? Miten kaupungit varautuvat Suomessa tilanteeseen jossa varjojen merkitys vähän yllättäen kasvaa?

Ilmastonmuutos ei ole enää etäinen uhkakuva, se on keskuudessamme nyt. Riippumatta siitä, pystymmekö 100 prosentin varmuudella todistamaan että juuri tämä lämpöaalto, joka eteläisessä Suomessa on kestänyt lähes yhtämittaisesti 13 viikkoa, olisi juuri ihmisen tuottamaa ilmastonmuutosta.

Havainnot kertovat että ilmasto on muuttumassa ympäri maailmaa.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viimeiset raportit kertovat, että aikavälillä 2006–2015 ilmasto oli 0,87 astetta lämpimämpi kuin mitä vuosien 1850–1900 keskiarvo oli. Nykyisen päästökehityksen valossa maapallo on vuoteen 2040 mennessä varmuudella 1,5 astetta lämpimämpi kuin nyt. Ei kuulosta paljolta. Mutta on sitä.

Simulaatiot osoittavat, ettei meidän missään nimessä tulisi ylittää tuota 1,5 asteen rajaa. Miksi ei?

Tähän vastaamisesta saamme aavistuksen jo nyt. Jo tällä lämpötilan nousulla on ollut massiiviset seuraukset: kuivuudet ja muut ilmastolliset ääriolosuhteet lisääntyvät. Monsuunit eivät tule ajallaan. Kalifornia, Kapkaupunki ja lukemattomat muut alueet eri puolella maailmaa kamppailevat kovenevien olosuhteiden ristipaineessa.

Uusien energiateknologioiden käyttöönottoa täytyy vauhdittaa massiivisesti. Maatalouden käytänteet on muutettava sellaisiksi, että hiilen määrä humuksessa lisääntyy. Meillä pitää olla valtavia metsitysprojekteja Saharasta lähtien. Lihan kulutusta pitää vähentää dramaattisesti. Ja niin edelleen.

Jos emme ala hyvin pian ohjaamaan yhteiskuntaa tähän suuntaan, olemme kohta tilanteessa, jossa kasvava osa vauraudestamme ja hyvinvoinnistamme hupenee ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Se olisi todellista hölmöläisten politiikkaa.

Ainoa älyllisesti kestävä tapa asennoitua ilmastonmuutokseen on torjua mahdollisuuksien mukaan sen vahvistumista.

Sen lisäksi, että ihmiset täällä leveysasteillamme saavat nauttia poikkeuksellisesta lämmöstä, toivon, että se panisi se heidät myös ajattelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Pelkään pahoin, että ilmastonmuutoksen vaikutus tulee hieman pitemmällä aikavälillä olemaan huomattavasti merkittävämpi yhteiskunnalle kuin tekoälyn tai minkään muun yksittäisen ilmiön.

Kysymys on kaikkein perustavanlaatuisimmasta asiasta: missä olosuhteissa elämme? Ihmisen ja luonnon yhteys on ikiaikainen. Ihmisen pitäisi toimia kuin kokenut veneilijä kesäisellä Suomenlahdella: ottaa luonnon ehdot huomioon kaikessa toiminnassa. Muuten vaarana on, että käy todella kalpaten. Eikä kukaan todella halua sellaista.

Kirjoittaja on IPCC:n kansallisen työryhmän jäsen.