Antti Pihlakoski: Urheilua uudistamassa

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF uudistaa yleisurheilua ja sen hallintoa. Tavoite on muokata kilpailujärjestelmää, organisaatiota ja toimintaa siten, että yleisurheilu pysyy olympialaisten ykkösurheiluna ja IAAF:stä tulee hyvän hallinnon mallijärjestö. On voitava luottaa siihen, että säännöt ovat kaikille samat ja niitä noudatetaan.

Yksi esimerkki on asenne Venäjän doping-ongelmaan. Kun on käytetty valtiojohtoisesti dopingia, ei isokaan maa pääse mukaan kansainväliseen yleisurheilutoimintaan ennen kuin ongelma on korjattu. Se, että dopingia käyttäneen urheilijan lisäksi voidaan pureutua taustalla olevaan koneistoon ja henkilöihin, parantaa rehellisesti urheilevien menestysmahdollisuuksia.

Antidoping- ja integriteettityö on objektiivisuuden takaamiseksi irrotettu muusta IAAF:stä itsenäiseksi elimeksi. Athletics Integrity Unit (AIU) -nimellä kulkevaa organisaatiota johtaa WADA:n entinen toimitusjohtaja David Howman. AIU on osoittautunut erinomaiseksi taistelussa dopingia ja muita urheilussa havaittuja eettisiä epäkohtia vastaan. Uskon saman mallin leviävän myös muihin suuriin olympialajeihin.

Tasa-arvo on keskeinen osa hyvää hallintoa. Yleisurheilussa arvokilpailut, niiden lajit, pitopaikat ja rahapalkinnot ovat miehille ja naisille yhtäläiset. IAAF on myös päättänyt ensimmäisenä urheilujärjestönä, että sen hallituspaikat jaetaan tasan miesten ja naisten kesken.

Näiden ja monien muiden linjausta tukevien päätösten seurauksena yleisurheilussa on eri rooleissa mukana yhä useampia naisia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

IAAF on pioneeri myös säännöissään niin sanottujen hyperandrogeenisten naisurheilijoiden osalta. Heidän testosteronitasonsa ovat usein erittäin korkeat – jopa korkeammat kuin miehillä. Tutkimukset osoittavat heidän saavan 4-10 prosentin hyödyn suhteessa kanssakilpailijoihinsa.

Miesten korkeampien testosteronista johtuvien voimatasojen takia kilpailu miesten ja naisten välillä ei ole reilua, vaan naisten osallistumisinnostusta latistavaa. Siksi urheilussa on miesten ja naisten sarjat.

Jotta kilpailu naisten sarjoissa olisi tasa-arvoista, IAAF tutkii urheilijoiden testosteronitasoja. Liian korkeat tasot voivat johtua joko dopingista tai hyperandrogeenisyydestä. Dopingurheilijat suljetaan pois kilpailutoiminnasta.

Hyperandrogeeniset urheilijat voivat jatkaa kilpailemista, mutta heidän tulee laskea testosteronitasonsa kilpailusäännöissä sallittuihin lukemiin. Hyperandrogeenisten urheilijoiden nimet ovat vain IAAF:n asiantuntijalääkärien tiedossa.

Tuore siirtosääntöpäätös poistaa urheilijakaupan maiden välillä. Se tarkoittaa, että jatkossa esimerkiksi kenialaislähtöisiä juoksijoita on vähemmän eri maiden maajoukkueissa.

Hallinnolliset uudistukset ja akuuttien ongelmien korjaaminen ovat vieneet energiaa kilpailujärjestelmän kehittämiseltä. Se, että Tokion olympialaisissa juostaan miesten ja naisten yhteisellä joukkueella 4 x 400 metrin viesti ei vielä isommin yleisurheilua muuta.

Se lisäisi mielenkiintoa, jos seitsen- ja kymmenottelu päättyisivät Gundersen-metodilla. Kiinnostava olisi myös hiihdosta tuttu viestimalli, jossa kaksi urheilijaa juoksisivat vuorotellen kolmesti 400 metriä.

Muun muassa Paavo Nurmen kisoihin vaikuttavat suuremmat kilpailujärjestelmän uudistukset ovat työn alla.

Kirjoittaja on Kansainvälisen ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsen.