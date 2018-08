Eduskunnassa on tänä vuonna keskusteltu paljon siitä, miten kansanedustuslaitoksen toimintaa voitaisiin uudistaa niin, että kansalaisten luottamus edustuksellisen demokratiamme kykyyn ratkaista yhteiskuntamme haasteita kohenisi. Erityisen aktiivisia asiassa ovat olleet puhemies Paula Risikko ja hänen johtamansa puhemiesneuvosto.

Yhtenä keskustelun käynnistäjänä on toiminut helmikuussa julkaistu Sitran selvitys ”Kansanvallan peruskorjaus”, jossa pitkän linjan poliitikot Liisa Hyssälä ja Jouni Backman analysoivat laajan haastattelumateriaalin pohjalta järjestelmämme nykytilaa.

Selvityksen mukaan suomalaisen demokratian rakenteet ja toimintatavat eivät enää vastaa nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita.

On ehdottoman tärkeää ja tervetullutta, että julkisen päätöksentekomme uudistamistarpeita pohditaan. Legitimiteetti eli kansalaisten luottamus on lopulta minkä tahansa poliittisen järjestelmän tärkein voimavara. Jos luottamusta löytyy, ratkaisuja saadaan aikaiseksi ja vaikeistakin kriiseistä selvitään. Jos se taas puuttuu, voivat pienetkin vastoinkäymiset halvaannuttaa koko järjestelmän.

On totta, että niin äänestysaktiivisuus kuin puolueiden jäsenmäärätkin ovat huippuvuosikymmenistä laskeneet tuntuvasti. Poliitikkojen arvostus on heikkoa ja some-maailmassa he joutuvat törmäämään kansalaisten kritiikkiin, usein varsin jyrkkäänkin sellaiseen, laajemmin ja välittömämmin kuin ennen.

Silti katson, että julkisessa keskustelussamme esitetään liian heppoisin perustein, että kansalaisten luottamus edustukselliseen demokratiaan on murenemassa ja ajautumassa legitimiteettikriisiin.

Yksi niin Sitran selvityksen kuin huhtikuussa perustetun Liike Nytin pääviesteistä oli, että edustuksellisen demokratian toimintatavat ovat jääneet jälkeen teknologisesta kehityksestä. On puhuttu paljon muun muassa päätöksenteon joukkoistamisesta ja verkon hyödyntämisestä kansalaisten äänen kuuluville saamiseksi ja heidän aktivoimisekseen.

Myös suomalaisessa tiedemaailmassa näitä samoja asioita mietitään tällä hetkellä useassakin tutkimusprojektissa.

Liialliseen teknologiauskoon ei kuitenkaan ole syytä hurahtaa. Demokratiamme on vuosisataisten ponnistelujen tulos ja se on murtumatta kestänyt nykymyrskyjä huomattavasti kovemmatkin puhurit.

Paraskaan verkkopalvelu ei pääse päätöksenteon joukkoistajana lähellekään vaaliuurnilla tapahtuvaa äänestämistä. Kansalaisaloite vaatii 50 000 allekirjoitusta, mutta hallitusohjelman suunnan määrittelyyn tarvitaan vähintäänkin kymmenkertainen määrä ääniä.

Se, että keskustelu päivänpolitiikasta on rajuakin, ei ole institutionaalinen kriisi. Politiikka on vallankäyttöä ja niukkojen resurssien jakamista vaalituloksen perusteella. Jotkut aina hyötyvät ja toiset kärsivät. Sitovaa mandaattia ei ole, vaan päätöksenteon tilivelvollisuus toteutuu vaaleissa, joissa tarvittaessa voidaan vaihtaa vaikka koko porukka.

Kansalaiset ovat itse asiassa jo oivaltaneet verkon tarjoamat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet. Poliittinen kansalaiskeskustelu on ryöpsähtänyt niin laajaksi ja ronskiksi, että osa poliitikoista haluaisi sitä jopa kahlita. Tällaiseen herkkähipiäisyyteen sortumalla lainsäätäjät tekisivät demokratialle valtavan karhunpalveluksen.

Kirjoittaja on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.