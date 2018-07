Esko Valtaoja: Tositeeveetä ja päivänpolitiikkaa

Nobelisti Bengt Holström aiheutti myrskyn vesilasissa sanoessaan, että politiikasta on tullut jo liiankin avointa, ja että se nakertaa ihmisten luottamusta demokratian toimintaan. Huutokuoro aloitti oitis. Kauheaa elitismiä! Pitäisikö meidän luottaa sokeasti poliitikkoihin? ”On todella outoa ja demokratialle vaarallista ajatella, että ikään kuin jonkun rationaalisen, elämää suuremman ymmärryksen valaisemat eliitit päättäisivät puolestamme”, puhisi politiikan tutkija Emilia Palonen yhtenä monista.

Mutta oikeassahan Holmström on, monellakin tavoin. Huonosti käy, jos kaikki tehdään koko ajan galluplukemia, tviittejä ja somemittarien heilahduksia tarkkaillen tai jopa niiden perusteella. Mielipide kun ei ole fakta, ei edes kansan enemmistön mielipide.

Entäpä se elitismi? Miksi on niin vaikea niellä ajatusta, että ehkäpä päättäjä joskus ihan oikeasti tietää asioista enemmän? ”Elämää suuremman ymmärryksen valaisema eliitti” päättää sinunkin puolestasi joka kerran, kun astut bussiin ja antaudut tyystin vailla demokraattista valvontaa ja kontrollia bussikuskin armoille. Haluaisitko huutoäänestyksen jokaisessa tienristeyksessä ja ohituksessa?

Kansanäänestys vain pystyyn asiasta kuin asiasta, mikäpä sen demokraattisempaa? Luulisi edes brexitin saaneen ihmiset järkiinsä ”suoran demokratian” toimivuudesta, mutta kun ei.

Samalla tavalla kuin televisio rakastaa tositeeveetä, media rakastaa päivänpolitiikan teatteria. Suurin osa siitä, mitä kummassakin tapahtuu, on tyystin vailla mielenkiintoa ja merkitystä, mutta hällä väliä, koska kumpikin tuottaa halvalla uutta täytettä televisioruutuun tai lehden sivuille.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tositeevee ei juuri vaadi suunnittelua tai sisältöä, kamera vain käymään ja tavara tuutista ulos. Sama pätee päivänpolitiikkaan. Ja kummassakin katselijoita koukutetaan jatkuvilla yleisöäänestyksillä ja gallupkyselyillä: kuka tiputetaan seuraavaksi viidakkotiimistä tai hallituksesta?

Mielenkiintoa nostatetaan myös tyhjästä temmatuilla sensaatioilla. Olivatko Keken kengät Janikan oven edessä yöllä? Vilahtivatko Paten pallit tai Nannan nännit porealtaassa?

Kameran täytyy käydä koko ajan, jotta katsoja ei tunne itseään petetyksi, ajattele, että häneltä on pimitetty jotain. Ja aivan samoin politiikassakin: kaiken pitää tapahtua median herkeämättömässä valvonnassa, eihän muuten voi nähdä Meidän Itse Valitsemiemme poliitikkojen palleja tai muita perhekalleuksia, ja kuinka epädemokraattista sellainen olisikaan!

Ja kun kamera käy koko ajan, poliitikon tai tositeeveetähden on mahdotonta toimia järkevimmällä tavalla. Menee ratingit.

Kansan ei pidä koko ajan seurata makkaran tekemistä, ei siitä mitään tule, totesi Holmström. ”Pitäisi odottaa, että makkara on valmis, ja katsoa sitten, maistuuko se vai ei.”

Sitähän demokratia pohjimmiltaan on: vapautta valita, syötkö makkaran vaiko et. Se on aivan eri juttu kuin vaatimus saada olla makkarantekijä. Poliitikot, kuten bussikuskitkin, on valittu tekemään, ei esiintymään.

En seuraa tositeeveetä, ja päivänpolitiikkaakin vain, jos tärkeämpiin uutisiin perehdyttyä sattuu jäämään luppoaikaa. Siten ehtii syventyä maailman menoon. Esimerkiksi politiikkaan, joka on tärkeydeltään aivan eri juttu kuin päivänpolitiikan pallinvilahdukset.

Kirjoittaja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori.