Pääministeri Juha Sipilä on reagoinut voimakkaasti lausuntoluonnoksen vuotamiseen eduskunnan perustuslakivaliokunnasta. Hänen mukaansa se on "äärimmäisen vakava asia", jossa on "hybridivaikuttamisen piirteitä".

Tästä muistuikin mieleeni, miten itse aloitin hybridivaikuttamisen kauan sitten. Päiväkodissani oli harvinaisen ilkeä opettaja ja minulla ylikorostunut oikeudenmukaisuuden taju. Sabotoin lopulta kaikkea, mitä hän käski tehdä. Useimmiten en suoraan kieltäytymällä (siitä kun seurasi ankarampi rangaistus), vaan hidastelemalla, säätelemällä omia tunnetilojani, tarkkailemalla ja päättelemällä miten hänen määrätietoisuuttaan saisi horjutettua parhaiten, sekä vuotamalla tietoja hänen käytöksestään muille aikuisille.

Hyötyä tästä ei merkittävästi ollut, koska elettiin auktoriteettikeskeistä aikaa. Olin kuitenkin salaa tyytyväinen, sillä tiesin tehneeni kaiken voitavani. Lopulta minusta kasvoi onnellisempi ihminen kuin hän ikinä oli, mikä riittää loppusaldoksi oikein hyvin.

Sittemmin laajensin hybridivaikuttamista koodatumpaan muotoon eli kirjoitettuun kieleen. Teini-ikäisenä siirryin nimittäin runoiluun, hybridivaikuttamisen kuninkuussarjaan. Vaikka alku oli yhtä nykivää kuin monella muullakin aloittelevalla hybridivaikuttajalla, onnistuin ilmeisesti pääsemään runoillani niin sanotusti ihon alle, sillä voitin kakkospalkinnon alueellisessa runokilpailussa. Myöhemmin pääsin runojen avulla jo vähän ihollekin, mikä lieneekin tuon hybridivaikuttamisen osa-alueen pääasiallinen tarkoitus.

Lopulta päädyin tekemään hybridivaikuttamisesta itselleni ammatin. Aloitin toimittajan hommat jo 18-vuotiaana ja sillä tiellä olen 29 vuotta myöhemmin edelleen. Minulla on siis hybridivaikuttamisessa vähintään musta vyö.

Yritän tällä tietenkin sanoa, että mikäli hybridivaikuttamista tulkitsee sipilämäisen löyhästi, käytännössä kaikkea ihmisten välistä kommunikaatiota voidaan lopulta pitää sellaisena. Mehän pyrimme vaikuttamaan sen avulla muihin ihmisiin. Usein epäsuorasti, hankalasti havaittavin ja peitetyin keinoin, eri menetelmiä yhdistäen.

Toki poliitikoista on harmillista, että omia päämääriä haittaavia tietoja ilmestyy julkisuuteen. Tietovuodot ja niiden avulla saatujen tietojen julkaiseminen ovat kuitenkin perinteisesti olleet normaali osa kansanvaltaa ja lehdistönvapautta. Sipilä liittää nyt tietovuotoihin lähinnä kansalliseen turvallisuuteen ja todelliseen vaaraan voimakkaasti sidoksissa olevan sanan. Se ei lupaa hyvää sananvapaudelle.

Pääministeri ei ole retoriikassaan toki yksin. Myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime päivien pyrkimykset leimata vaalikampanjansa Venäjä-yhteyksien tutkinta vakoiluksi ja nimetä se Spygate'ksi ovat samaa sarjaa.

Varsinkin vaalien alla ja kannatuksen laskiessa poliitikot tuppaavat kiihtymään nollasta sataan nopeammin ja kovempaa kuin yleensä. Jäitä hattuun ja mittasuhteet kohdalleen on kuitenkin hyvä neuvo jopa hallituskriisin uhatessa. Ei yhden soten – eikä hallituksen – myötä vielä koko Suomi kaadu.

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja.