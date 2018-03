Viime viikolla pääsin diktaattoriksi: valitsemaan Sarjakuva-Finlandian voittajan kymmenen ehdokkaan joukosta. Ahdistus sen kun kasvoi päätöshetken lähestyessä, niin kova on nykyisin suomalaisen sarjakuvan taso ja niin laaja on sen skaala.

Lopussa pöydälläni oli vierekkäin neljä täysin erilaista teosta, joille ei tuntunut löytyvän muuta yhteismitallisuutta kuin se, että raadin mielestä ne kaikki olivat sarjakuvia. Millä ihmeen kriteerillä valita niistä voittaja? Oli kuin pitäisi antaa yksi kaiken kattava kirjallisuus-Finlandia kun loppukilpailussa on mukana tietokirjoja, runoteoksia, lastenkirjoja, taidekirjoja ja perinteisiä romaaneja.

Vain yksi voi voittaa, ja lopulta käsi tarttui Kaisa ja Christoffer Lekan Imperfect-kirjaan. Matkakirja, valokuvateos ja design-esine, kuten perusteluissani sitä luonnehdin. Ja myös sarjakuva – no, ainakin yhtä paljon kuin Juha Hurmeen Niemi on romaani. Imperfect on yhtä outo ja vaikeasti määriteltävä kokonaisuus kuin elämä itse.

Pitkälle on todellakin tultu niistä ajoista, jolloin koulussa varoiteltiin sarjakuvien lukemisesta ja hyvää tarkoittavat opettajat koettivat kannustaa meitä Valittujen Palojen pariin, jos ihan oikea kirjallisuus tuntui liian suurelta haasteelta.

Vuonna 1992 Art Spiegelmanin Maus voitti Yhdysvalloissa Pulitzer-palkinnon. Se oli lopullinen vedenjakaja, jonka jälkeen sarjakuva alettiin hyväksyä osaksi kirjallisuuden ja romaanitaiteen kaanonia. Odottelen, koska Suomessakin nähdään kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana sarjakuvaromaani. Tai kategoriaa vaihtaen: yksi finalisteista, Johanna Vehkoon ja Emmi Niemisen tärkeä kirja ajankohtaisesta aiheesta, Vihan ja inhon internet, olisi ehdottomasti ansainnut olla Tieto-Finlandia-ehdokkaana.

Hienossa tutkielmassaan Sarjakuva – näkymätön taide sarjakuvateoreetikko Scott McCloud muistutti, että sarjakuva on itse asiassa vanhin kirjallisuuden laji. Kauan ennen kirjoitettua sanaa olivat Lascaux’n ja Äänisen kalliopiirrokset, hieroglyfit ja mayojen kuvakirjoitus. Ja sarjakuvilla koristeltuhan on myös vaikkapa Paltaniemen kuvakirkko Kajaanissa: Raamatun koko tarina suureksi osaksi lukutaidottomalle kirkkokansalle kerrottuna.

Toisessa kirjassaan Reinventing Comics McCloud ennusti, että digitalisaation ja kaikkien ulottuvilla olevan netin avulla tulevaisuus kuuluu kuvan ja sanan liitolle. Nyt viestimme ovat todellakin käymässä yhä visuaalisemmiksi kaikkine hymiöineen ja emojineen.

Kun Kirsten Dunstin alastonkuvat varastettiin pilvipalvelusta, hän kommentoi tapahtunutta julkisesti näin: ”Thank you iCloud” ja perässä kaksi emoji-merkkiä, joita ei taida vielä löytyä Turun Sanomien latomon fonttivalikoimasta, vaikka niillä onkin omat Unicode-koodinumeronsa, U+1F355 ja U+1F4A9. Viesti meni perille ainakin nuoremmalle väelle.

Mutta takaisin perinteisemmän sarjakuvan pariin. Sarjakuva-Finlandia jaettiin nyt jo yhdettätoista kertaa. Wikipediasta löytyvä lista eri vuosien ehdokkaista osoittaa sen uskomattoman skaalan, mihin sarjakuva nykyisin yltää. Sarjakuva on aikuistunut, kirjaimellisestikin.

Tämän vuoden finalisteissa oli useampikin niin rankkoja teemoja käsittelevä teos, että en niitä menisi lasten käteen antamaan. Kiitoksia, te kaikki finalistit.

Kirjoittaja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori.