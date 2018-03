Jos minulta kysytään mikä on Turun alihyödynnetyin osa, vastaus on helppo. Se on tuttuakin tutumpi minulle ja myös useimmille lukijoille. Paikka jonka kaikki tietävät Turusta, jos jotain tietävät. Vanha Suurtori ympäristöineen.

Menkääpä grillin kulmaan, joka tököttää lähinnä Uudenmaankadun valoja. Katsokaa ympärillenne. Nelikaistainen moottoritie leikkaa torin kun kirurgin veitsi. Ihmisten kulku puristettu yksiin ainoisiin jalankulkuvaloihin. Kolme vähällä käytöllä olevaa puistikkoa (Brahenpuisto, Tuomiokirkonpuisto, Porthaninpuisto) sekä kirkon välitön ympäristö jaettuna torin eri kulmiin, aukioita kuten Tuomiokirkontori, joka palvelee lähinnä autojen parkkipaikkana.

Torin merkittävin palvelukeskittymä oli viime kevääseen asti juuri tuo grilli, ennen kuin kokki ja ravintoloitsija Kari Aihinen mursi taian ja sai perustettua ravintolansa Maaherran makasiiniin torin laidalle. Se on hatunnoston arvoinen suoritus syntyperältään turkulaiselta Auviselta.

Suurtori on Suomen kulttuurihistorian tärkein miljöö. Sen laidalta löytyy Katedraalikoulu, Tuomiokirkko, Suomen kansallispyhäkkö ja monta muuta arvorakennusta.

Mutta Suurtori on muutakin kuin historiaa. Se on risteyskohta, jossa kulkee yliopistoalueen eturintama. Siitä eteenpäin jatkuu Aurajoen kulttuuriranta. Turun kaupallinen keskusta ulottuu joen toiselta puolelta tähän asti. Torin näkyvän elämän pitäisi heijastaa kaikkia näitä elementtejä. Nyt siellä on lähinnä kulissit. Elämä on muualla.

Sulkekaa silmänne ja unelmoikaa seuraavasti: mitä jos alueelle saataisiin muutakin kuhinaa kuin autojen ja bussien melua. Mitä jos siellä sijaitsisi vaikkapa kasvihuoneen oloinen oppimiskeskus, jossa kerrottaisiin esimerkiksi saariston monimuotoisuudesta. Mitä jos – varsinkin nyt kun Kauppatoria aletaan mylläämään toriparkin alta – siellä olisi torimarkkinat?

Mitä jos suunniteltu Suomen historiamuseo tulisi esimerkiksi Tuomiokirkonpuiston kohdille? Mitä jos sinne ilmestyisi designhotelleja, kahviloita ja premiumliikkeitä? Mitä jos sinne tulisi oikeasti elämää. Huolellisesti suunniteltuja tiloja kauniissa ympäristössä.

Suurtori ja sen ympäristö on historian saatossa muuttunut monta kertaa. Engel vaihtoi kirkon sisäänkäynnin paikkaa. Bussit jyräsivät vielä vähän aikaa sitten Akatemiankatua.

Paikkojen pitää elää historian mukana. Tulevaisuus on jotain muuta kuin menneisyys.

Kaupunkisuunnittelun vahvimmat trendit tänä päivänä korostavat ihmiskeskeisyyttä, vihreyttä, kevyttä liikennettä, kaupunkitilojen monipuolista käyttöä ja älykästä osallistamista. Eikä ihme, sillä se on myös kaupallisesti fiksuinta. Suomi-brändi on maailmalla uskomattoman vahvaa valuuttaa ja Turun kannattaisi ottaa siitä omansa.

Jos kuulostaa liian suurelta loikalta kertaheitolla toteutettavaksi niin aloitetaan kokeiluilla. Maalais/lähimarkkinat sunnuntaiksi, Uudenmaankatu tältä kohtaa jalankulkijoille, bussit kiertäköön Auransillan kautta keskustaan ja muu liikenne käyttäköön muita reittejä, joita kyllä riittää.

Alueen nostaminen siihen arvoonsa mikä sille kuuluu oli myös tärkeä osa viime vuonna valmistunutta keskustavisiotamme. Elävöittämällä Suurtoria voisimme alkaa kutsua sitä arvoisellaan nimellä Turun Vanha Kaupunki.

Kirjoittaja toimi 2016–2017 Turun keskustavisio -työryhmän puheenjohtajana.