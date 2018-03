Ensimmäiset suomalaiset naiset saivat pappisvihkimyksen 30 vuotta sitten. Turun Sanomat kertoi tapahtumaan liittyen 86-vuotiaasta Irmeli Sutisesta (5.3.2018), joka oli ensimmäisten vihittyjen joukossa. Uutisessa pisti silmään se, miten veteraanipappi ei osannut odottaa, että naisten pappeutta vastustetaan vielä kolmen vuosikymmenen jälkeenkin.

Samassa yhteydessä Helsingin Sanomat kertoi Raili Pursiaisen tarinan (4.3.2018). Pursiainen vihittiin niin ikään papiksi 30 vuotta sitten. Vihkimykseen valmistautuva Pursiainen oli saanut kirjekuorissa ulostelähetyksiä, seksuaalissävytteisiä vihaviestejä ja törkeitä nimettömiä puhelinsoittoja.

Sutinen puolestaan korostaa, että hän ei ole joutunut kokemaan naispappeihin kohdistunutta vihaa, koska hän teki työuransa uskonnon opettajana, ei seurakuntapappina.

Kyse onkin nimenomaan seurakuntiin pesiytyneestä ongelmasta. Kirkkokansan enemmistö olisi hyväksynyt naiset papeiksi jo ennen syntymääni 1950-luvulla. Kolme vuotta sitten vain viisi prosenttia kirkon jäsenistä vastusti naispappeja.

Papiksi vihittyjen naisten syrjintä jatkuu silti kirkossa edelleen. On jopa kasvanut uusi, naisia vastustava miespappien sukupolvi. Viidesosa teologian opintoihin pyrkivistä miehistä ei myöskään hyväksy naisia papeiksi.

Papeiksi vihityt naiset joutuvat edelleen sietämään miespuolisten kollegojensa huonoa käytöstä. Rovasti Pursiainen kohtasi kotikirkossaan vierailevaksi saarnaajaksi pyydetyn miespastorin, joka ei ollut halukas jakamaan ehtoollista hänen kanssa. Viime vuonna naispapit kokivat syrjintää Turussa kristillisessä Maata näkyvissä -nuorisotapahtumassa.

Sama koulutus ei ole myöskään tuonut naisille samoja töitä tai samaa palkkaa. Turun Sanomien jutusta käy ilmi, miten naiset puuttuvat edelleen kirkon johtotehtävistä. Kirkkoherroista on naisia vain viidennes ja piispojen joukossa heitä ei ole lainkaan.

Valtaosa naispapeista työskentelee seurakunta- ja sairaalapastoreina ja perheneuvojina. Kirkon osa- ja määräaikaisien vakanssien haltijoista suuri osa on naisia. Lisäksi työttömyys uhkaa useammin nais- kuin miespappeja. Nyt pitäisi jämäkästi hoitaa naisten asiat tasa-arvoiselle kannalle.

Kirkko on eri vuosisatoina pähkäillyt synnyttäneiden naisten kirkotusta, siviilirekisteriä, eronneiden vihkimistä, naispappeutta ja nyt samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Muutoksia on lopulta tehty aina. Synnyttänyttä naista ei enää pidetä saastaisena, vaikka Vanhassa testamentissa niin seisoo.

Miesten seksuaalissävytteistä huonoa käytöstä ja suoranaista väkivaltaa on ruodittu, moitittu ja tuotu näkyväksi ympäri maapalloa levinneessä Me too -kampanjassa. Näkyvillä työpaikkasyrjintää avaavilla ulostuloilla olisi selvästi tarvetta myös Suomen luterilaisen kirkon piirissä, jossa naisten kaltoinkohtelu ei ota laantuakseen.

Ehkä kirkko voisi pyytää virallisesti anteeksi papeiksi vihittyihin suomalaisnaisiin vuosikymmenien ajan kohdistunutta kiusaamista, vähättelyä ja huonoa käytöstä. Tilanteesta kärsivät myös kirkkoon kuuluvat maallikkonaiset. Olen sukupuoleni edustajana harmistunut, pahoillani ja loukattu oman kirkkoni vaikenemisen kulttuurista tässä asiassa.

Kirjoittaja on Turun yliopiston Suomen historian professori ja tietokirjailija.