Ole tarkkana tänä iltana kello 18.15: voit nähdä kevätpäiväntasauksen! Tänään päivä ja yö ovat ohikiitävän hetken ajan yhtä pitkät, mutta pian valo voittaa Pohjolassa.

Toinen pettämätön kevään merkki on kellojen siirtäminen kesäaikaan. Ensi sunnuntaiaamuna kello on tunnin enemmän kuin edellisenä päivänä samaan aikaan.

Omassa perheessäni päivän piteneminen ja aamujen varhainen valkeus on näkynyt viime viikot yöunen lyhenemisenä – kiertotietä. Viisivuotias esikoisemme näet herää järjestään aamuviideltä ja ilmoittaa haluavansa nousta, koska on aamu. Toivotamme kesäajan tervetulleeksi ilolla.

Emme ole ensimmäisiä. Benjamin Franklinin, amerikkalaisen valistusmiehen ja myöhemmän presidentin, arvellaan esittäneen ensimmäisenä ajatuksen kesäaikaan siirtymisestä. Hän laskeskeli vuonna 1784 huumorimielessä, että yksin Pariisissa olisi kesäisenä vuosipuoliskona säästetty yli 128 miljoonaa tuntia kynttilänvaloa, jos asukkaat olisivat viitsineet herätä auringon noustessa.

Franklinin ajatus kuitattiin vitsiksi. Vuosisata myöhemmin George Hudson hahmotteli Uudessa-Seelannissa niin ikään kesäaikaan siirtymistä, mutta ehdotukselle ei käynyt juuri paremmin. Hänen harvalukuiset kannattajansakin arvelivat, että käytäntöä kannattaisi testata ensin vain nuorisolla.

Lopulta kesäaika otettiin todella käyttöön vasta äärimmäisissä oloissa. Maailmansotien syövereissä viisareitten siirtäminen tuntui helpolta väliaikaiselta keinolta vauhdittaa sotatarviketeollisuutta ja säästää hiiltä ja öljyä.

Sodan jälkeen tarvittiin 1970-luvun öljykriisi, ennen kuin kesäaika otettiin jälleen käyttöön monissa maissa. Suomessa kesä- ja talviajan vaihtelusta tuli pysyvä 1981.

Viime aikoina suunta on ollut toinen. Kesäajasta luopuminen on edennyt yli 70 000 kansalaisen nettialoitteesta ministeripöydille ja lopulta viralliseen EU-agendaan. Suomi haluaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana profiloitua ikuisen talven valtakuntana.

Miksi luopua kesäajasta? Vaikka sen on osoitettu vähentävän liikenneonnettomuuksia, kellojen edestakainen siirtely puolestaan lisää niitä. Samoin kellon siirtelyn on osoitettu lisäävän esimerkiksi sydänkohtauksia ja stressiä. Kesäaika ei myöskään tuo juuri taloudellisia säästöjä. Lopulta hyödyt ja haitat lienevät yhtä pienet. Miksi siis vaivautua muutokseen?

Modernia someaikakauttamme on kuvattu tuohtumuksen ajaksi. Sosiaalinen media on luonut illuusion yksilön rajattomista vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnassa. Kynnys närkästyä julkisesti yksilölle tärkeistä epäkohdista on madaltunut.

Muutos on vain klikkauksen päässä. Eduskunnalle tehtävät kansalaisaloitteet ovat oiva väylä pöyristyä yksilöllisesti, mutta trendikkään yhteisöllisesti.

Kesäaikaan siirtyminen ei ole ongelmana samaa luokkaa kuin köyhyys tai yhteiskunnan eriarvoisuus. Sen sijaan kesäajan kuoppaaminen on sekä pienen ihmisen että Suomen mittakaavassa sopivan harmiton, mutta ratkaistavissa oleva pulma.

Kun eduskunta ja hallitus hyväksyvät kansalaisaloitteen ja alkavat ajaa sitä EU:ssa, ne osoittavat, että demokratia toimii ja hallinto kuuntelee kansalaisia. Vox populi, vox dei.

Kirjoittaja on historiantutkija, joka nauttii pitenevistä päivistä.