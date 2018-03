Arto Halosen tuore, kansainväliseen levitykseen päätynyt ja Hollywood-tähditetty elokuva Guardian Angel – Suojelusenkeli – on vaikuttava kuvaus pahanlaatuisesta mielen manipuloinnista. Se perustuu laajaan ja ansiokkaaseen taustatyöhön, joka koskee niin sanottuja Kööpenhaminan hypnoosimurhia 1951.

Yleisimmin hyväksytyn käsityksen ja oikeuden päätöksen mukaan hypnoosiin maallikkona paneutunut Bjørn Schouw Nielsen oli onnistunut suggeroimaan pitkäaikaisen sellitoverinsa Palle Hardrupin tekemään puolestaan aseellisen pankkiryöstön, jossa kaksi virkailijaa sai surmansa. Nielsen sai elinkautisen tuomion, ja Hardrup päätyi pitkäaikaiseen suljettuun psykiatriseen hoitoon.

Tämä perusteellisesti dokumentoitu tapaus on merkittävä muun muassa siksi, että hypnoosia ilman terveydenhuollon koulutusta ja valvontaa harjoittavat maallikkohypnotisoijat tapaavat väittää, että menetelmän väärinkäyttö olisi mahdotonta. Jokin ”viisas alitajunta” havahduttaisi aina hypnoosikohteen, jos haitallista tai epäeettistä suggerointia käytettäisiin.

Väite on yhtä tyhjän kanssa. Havahtuminen kyllä tapahtuu, jos suggerointi on kömpelöä, suoraa ja täysin ristiriidassa kohteen moraalitajun kanssa. Tehokas kohteen edun vastainen manipulointi on kuitenkin mahdollista. Sen vain täytyy olla pitkäaikaista ja hienovaraista.

Kuvatut tapahtumat voivat olla vaikeita ymmärtää. Se liittyy siihen, että persoonallisuuden ja moraalin uskotaan sanelevan alusta loppuun esimerkiksi valmiuden surmata lähimmäinen.

Mainos

Tosiasiassa tilannetekijöillä on luultua suurempi vaikutus – sodassa siihen ovat valmiita lähes kaikki. Jos hypnoosikohteena on suggestioherkkä ihminen, jonka ihanteita ja ideologiaa voidaan käyttää vääntövarsina, voidaan luoda hyvin vangitseva kokemus sotaa vastaavista oloista, joissa väkivalta onkin hyve eikä rikos.

Hypnoosi on hyötykäytössä lääkäreiden, psykologien ja psykoterapeuttien vastaanotoilla. Teho useimpiin ihmisiin muun muassa kivun ja unettomuuden hoidossa on hyvin osoitettu, samoin kuin aivotoimintojen mitattava muuttuminen. Hypnoosia käytetään yhteisestä sopimuksesta yhteisiin päämääriin, ja hoidon kulku kirjataan asiakirjoihin.

Hypnologiksi tai vastaavaksi itsensä julistaneen maallikon tai maallikkojärjestöltä sisällöltään tyhjän terapeuttitittelin saaneiden joukossa toiminta on puolestaan hyvin kirjavaa. Sama koskee hypnoosia vastaavia menetelmiä soveltavia karismaattisia parantajia.

Rikostuomioon esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä johtaneita tapauksia on vähän, osin siksi, etteivät uhrit aina kykene hakemaan apua. Hypnoosin erittäin huimapäisen ja varomattoman käytön seurauksena on kuvattu Suomessakin muun muassa vakava akuutti psykoosi.

Näyttäviin ulkomaisiin diplomeihin ”terapeutin” seinällä ei myöskään kannata luottaa. Sellaisia sai näet muun muassa manipulointia ja pahanlaatuisia kultteja tutkineen psykologi Steve Eichelin kissa Zoe – nimellä Dr. Zoe D. Katze.

Hypnoosia voi hoidollisesti mielekkäällä tavalla käyttää niissä ongelmissa ja sairauksissa, joiden taustat ja muun hoidonkin osaa. Hammaslääkäri voi hoitaa esimerkiksi toimenpidepelkoa tai yliherkkää yökkäysrefleksiä, lääkäri kipuja ja ärtyvän suolen oireyhtymää ja psykologi oman ammattiosaamisensa piiriin kuuluvia kysymyksiä.

Kirjoittaja on Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri.