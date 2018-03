Taas oli hermot mennä lasten koulun kanssa. Englannin koululaitoksen viimeisin hanke on saada maan ala-astelaiset lukemaan yhteensä 100 miljoonaa minuuttia maaliskuun aikana. Kotiin tuli liuta lappusia, joihin meidän oli käsketty merkitä joka päivä lasten lukemiseen käytetty aika.

Meidän kaoottiseen huusholliin tämä tehtävä sopi huonosti. Löysin ensimmäisen viikon lappuset viime perjantaiaamuna – palautuspäivänä – keittiön pöydän paperipinosta, edelleen täyttämättä. Yritimme kuumeisesti muistaa lasten kanssa viikon lukuhetkiä ennen kouluun lähtöä.

"Äiti, paljonko eilen luin?”

"Ei hajuakaan. Sinulla oli se kirja mukana kun kävimme hakemassa pikkusiskon voimisteluharkoista. Mitäköhän siitä tuli? Pane vaikka puoli tuntia.”

Kirjoitimme summassa merkintöjä.

"Torstaina tuli se tiedelehti. Kuinkahan kauan luit sitä? Pane puoli tuntia.”

Istuin koulun juhlasalissa kun viikon ahkerimmille lukijoille jaettiin kunniakirjoja. Mietin kuinka monen muunkin lapset saivat palkintoja väärennetyillä papereilla. Ihmettelin myös mitä tällä lukuprojektilla saavutetaan.

Kukaan ei kysynyt mitä lapset olivat lukeneet tai mitä mieltä he siitä olivat, vain kuinka pitkään siihen oli käytetty aikaa. Vähän niin kuin ostaisi kirjahyllyn täytettä metrimitalla.

Kirjoja rakastavana ihmisenä minua hirvitti. Lukeminen on mielen avartamista, uusien maailmojen ja näkökulmien kohtaamista. Munakellon avulla siihen tuskin pääsee.

Toki ymmärrän, että lukemista on harjoiteltava, ja että on hyvä tehdä siitä jokapäiväinen tapa. Parannuksen varaa olisi: noin yhdeksällä miljoonalla aikuisella Britanniassa on niin huonot lukutaidot, että heidän on esimerkiksi vaikea ymmärtää aspiriinipaketin ohjeita.

Mutta tuskin tilannetta tällä kuukauden mittaisella tempauksella korjataan. Parempi olisi varmistaa, että ihmisillä olisi kirjoja luettavana.

Kuntien budjettileikkausten johdosta yli 340 kirjastoa on suljettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meidän pikkukaupunginkin kirjasto on auki ainoastaan vapaaehtoisten työntekijöiden johdosta. Koulun rahoitusta taas on leikattu niin rajusti, ettei ole varaa ostaa uusia kirjoja koulun kirjastoon.

Kymmenellä prosentilla lapsista ei ole yhtään kirjaa kotona, National Literacy Trustin tutkimuksen mukaan. Mitä kouluviranomaiset kuvittelevat heidän lukevan 100 miljoonaa minuuttia? Farkkuihin ommeltua pesuohjettako?

Ajattelin myös miten eksyksissä englantilainen koululaitos tuntuu olevan. Britti-opettaja Alex Beard toteaa uudessa kirjassaan Natural Born Learners, että brittikouluissa muokataan edelleen kuuliaista tehdastyövoimaa vuoden 1825 malliin – lapset univormuissa tankkaamassa oikeinkirjoitusta. Lukujärjestyksestä on poistettu taide- ja musiikkitunteja, vaikka nimenomaan luovuutta kaivattaisiin robottien tehdessä rutiinityöt.

Suomalaista koulusysteemiä ihaillaan täällä kovasti, osittain komeiden Pisa-tulosten takia. En kuitenkaan usko, että täällä uskallettaisiin siirtyä suomalaiseen malliin. Kaikki koulu-uudistukset ovat menneet täysin päinvastaiseen suuntaan – koulupuvun käyttöä tiukennetaan entisestään ja vaaditaan, että lapset osaavat kertotaulut yhä nuorempana. Kaiken pitäisi olla mitattavissa – kirjallisuudenkin. Se voidaan arvioida ajastimella, näemmä.

Älkää siis kertoko mitä mieltä olitte tästä kolumnista. Kertokaa vain kuinka pitkään sen lukeminen kesti.

Twitter:@maijapalmer

Kirjoittaja on Financial Timesin toimittaja Lontoossa.