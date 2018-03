Seuraaviin eduskuntavaaleihin on vielä yli vuosi. Haikailu niiden jälkeisellä hallituspohjalla on varmaankin monen mielestä tässä vaiheessa turhan aikaista, mutta teen sen sillä uhallakin. Samalla toivon, että suurimmat puolueet pääsevät ennen vaaleja ajankohtaisten sote- ja maakuntakiistojen yli.

Huoleni lähtee siitä, että olemme nähneet viime vuosina liian paljon sellaisia hallituskokoonpanoja, jotka ovat olleet huteria selviytymään päälle painavista päivän ongelmista – tulevaisuuden haasteista puhumattakaan.

Hallitukset ovat olleet joko ylisuuria tai sitten niissä on ollut ennemmin tai myöhemmin heikkoja lenkkejä, mikä on murentanut johdonmukaista politiikkaa. On hukattu aikaa ja horjutettu kansalaisten luottamusta yhteisten asioiden järkiperäiseen hoitamiseen.

Olemme kokeilleet mitä eriskummallisimpia hallitusvaihtoehtoja, jotta on saatu edes jokin kokoonpano aikaan. Sen seurauksena on syntynyt hallitusohjelmia, jotka ovat sisältäneet enemmän tulevien kriisien aineksia kuin loppuun asti harkittuja ja toteuttamiskelpoisia projekteja.

Eiköhän tämä jo riitä.

Seuraavien eduskuntavaalien tuloksen voi sanoa varmasti vain täysi amatööri. Mutta jos gallupit pysyvät kutakuinkin nykyisellään, niin kärjessä ovat kokoomus, Sdp ja keskusta. Järjestystä ei voi tietää kukaan. Toki ei pidä aliarvioida vihreiden, Vasemmistoliiton eikä Perussuomalaistenkaan merkitystä. Eikä muidenkaan.

Kun tässä on viime vuosina kokeiltu lähes kaikkia mahdollisia hallitusvaihtoehtoja, niin yksi on vielä näkemättä. Se on juuri edellä mainittu kokoomus, SDP ja keskusta eli se legendaarinen, mutta pitkiin aikoihin toteutumaton kolme suurta.

Tuo kokoonpano on torjuttu kerta toisensa jälkeen, kun kolmesta suuresta kaksi ovat liittoutuneet ja jättäneet yhden syrjään. Sellaisen hallituksen syntyminen on ollut aina aluksi suurta euforiaa, mutta kylmät ovat tulleet viimeistään kahden hallitusvuoden jälkeen.

Olisiko siitä jotain opittavaa?

Kolmen suuren ohjelma perustuisi triangeliin, jossa kaikilla osapuolilla olisi sekä voitettavaa että myös tingittävää. Nykyinen hallitus sinnittelee saman pakkoraon periaatteella, mutta tilanne ei ole tosi, koska soinilaisilla sinisillä ei ole nykyisellä kansanedustajamäärällään mitään kansan kannatusta. Ihmiset kyllä näkevät läpi tämän tilanteen.

Siksi aidosti kolmelle suurelle on tilausta.

Jotta kolmen suuren hallitus voisi syntyä, se edellyttäisi korkeaa valtiomiestaitoa Petteri Orpolta (kok), Antti Rinteeltä (sd) ja Juha Sipilältä (kesk). Ensin pitäisi käydä rapsakka, mutta siltoja polttamaton vaalitaistelu oman puolueen menestyksen puolesta. Ja sitten ryhtyä neuvotteluihin. Niissä puolestaan tarvitaan paitsi näkemystä ja sovittelutahtoa myös sitä kuuluisaa henkilökemiaa.

Olennaista olisi tietenkin myös saada puolueiden kenttäväet ja päättävät puolue-elimet hyväksymään, mistä on kysymys ja miksi on aika tehdä niin kuin on. Se ei olisi missään kolmesta puolueesta läpihuutojuttu.

Mutta jos blokkirajat kaatuisivat ja perinteisten kolmen suuren hallitus toteutuisi, olen vakuuttunut, että Suomi olisi poliittisesti vakaampi kuin moniin vuosiin. Uskon, että ihmiset kaipaavat juuri sitä eivätkä ylenpalttista hosumista ja vaarallisia tilanteita.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja politiikan uutisten suurkuluttaja.