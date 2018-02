Elämme historian rauhallisimpia aikoja. Tästä on syytä muistuttaa aina uudelleen, kun mediat täyttyvät uutisista sodista, pommituksista ja terrorismista. Niitä seuratessa on helppo uskoa maailmanlopun profeettoihin, tai ainakin päätään puistellen todeta, että ihminen ei ole verisen historiansa aikana oppinut yhtikäs mitään.

Vaan onpas kuitenkin. Niin kuin lähes jokaisen ihmisen elämää mittaavan indeksin kohdalla on laita, parempaan suuntaan mennään. Hyvä kehitys vain tahtoo jäädä piiloon huonojen uutisten taakse, ja ketäpä tilastofaktat nyt kiinnostaisivat?

Uppsalan yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos ylläpitää tilastoja sodissa kuolleista. Viime vuosikymmenen puolessavälissä alkoi jo näyttää siltä, että sota katoaa kokonaan maailmasta. Ennätysvuonna 2005 konflikteissa kuoli vain parikymmentätuhatta ihmistä. Afganistan, Irak ja Syyria ovat nyt nostaneet kuolonuhrien määrän hieman yli sataantuhanteen vuodessa.

Pienestä takapakista huolimatta ollaan kuitenkin kaukana vaikkapa viidenkymmenen vuoden takaisista ajoista, jolloin väkilukuun suhteutettuna sodissa kuoli viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin nyt. Vuoden 1968 alussa alkanut Tet-offensiivi tappoi ainakin 60 000 vietnamilaista ja amerikkalaista. Biafrassa käytiin totaalista sotaa, joka kolmessa vuodessa vaati yli miljoonan ihmisen hengen.

Ja hullu vuosi 1968 oli sekin aika rauhallinen verrattuna toisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin, puhumattakaan tietysti maailmansodasta itsestään.

Voi tuntua irvokkaalta kehua rauhan voittokululla samaan aikaan kun pommit satavat lasten niskaan Itä-Ghoutassa. Väkivallan keskellä eläviä ei paljon lohduta tieto siitä, että tilastollisesti katsoen sodat ovat vähentyneet dramaattisesti. Mutta jos sodista halutaan päästä eroon, täytyy ennen kaikkia keskittyä rauhan tutkimiseen.

Sotien alkamisen syitä pohditaan loputtomiin, ja hyvä tietysti onkin selvittää mikä meni pieleen. Vielä tärkeämpää on kuitenkin selvittää, miksi sota ei alkanutkaan. Jos ymmärrämme, mitä olemme tehneet oikein, tiedämme myös miten edetä sotien lopettamiseksi maailmasta kokonaan.

Olen seurannut televisiosta erinomaista sarjaa Vietnamin sodasta. Loistava amerikkalainen historioitsija Barbara Tuchman otti klassikossaan The March of Folly Vietnamin esimerkiksi vallanpitäjien rajattomasta tyhmyydestä.

Dokumenttisarja osoittaa erinomaisen tasapuolisesti, että järjettömässä konfliktissa oli kyse paikallisesta vapaus- ja sisällissodasta, johon jenkeillä ei olisi pitänyt olla osaa eikä arpaa. Jos Venäjällä olisi vuonna 1918 ollut resursseja tulla tappelemaan Suomeen, tännekin olisi saatu aikaan oma Vietnaminsa pelkän lyhyen sisällissodan sijaan.

Ehkäpä tämän vuoden aikana saadaan lopultakin yhteisymmärrys siitä, mikä meni pieleen sata vuotta sitten, mitä tyhmyyksiä olisi voitu jättää tekemättäkin. Sitten on korkea aika siirtyä pohtimaan sitä paljon tärkeämpää kysymystä: mitä teimme oikein vuoden 1918 jälkeen?

Miksi sodat ovat katoamassa? Pieni vinkki perussuomalaisille ja muillekin: ei ainakaan sen vuoksi, että itsenäisten kansallisvaltioiden asema on vahvistunut. Tyhmyyden väheneminen maailmasta ei sekään tunnu uskottavalta vastaukselta. Mutta mitä sitten on tekeillä, miksi rauha on ryöstäytynyt valloilleen?

Kirjoittaja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori.