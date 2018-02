Nimimerkki Onnellisen miehen onnellinen vaimo oli huolissaan vuoden 1968 helmikuussa työpaikkojen lanteidenkeinuttajista. Hän kirjoitti näin Turun Sanomien Yleisön osastoon: ”Kuulkaa naiset: jättäkää rauhaan aviomiehet ja sulhaset työpaikoillanne! Eivät he ole sinne tulleet teidän narrattavaksenne, vaan ansaitakseen leipänsä perheelleen. Teidän on aivan turha pyydellä heitä kanssanne syömään tai autoajelulle, sillä suurin osa heistä on kunnon miehiä, jotka nauravat teidän pyynnöillenne ja lanteiden keinuttamiselle. Minun mielipahakseni tällaiseen syyllistyvät ennen muita eronneet naiset, joiden ilmeisenä tarkoituksena on onnellisen kodin ja perhe-elämän tuhoaminen. He ovat itse epäonnistuneet avioliitossaan, mutta ei kai elämän tarkoituksena ole antaa vahingon kiertää.”

Kirjoitukseen tuli välittömästi palautetta. Nimimerkki Pimpampei kirjoitti, että ”Jos vaimo ei pidä miehen mielenkiintoa vireillä, sen pitävät toiset.” Nimimerkki ”Onnellisen” miehen ”onnellinen” työpaikkarakastajatar totesi kirjoittajan olevan hyvin onneton vaimo ja ehdotti, että hän hankkisi välittömästi eron ja voisi pyytää ”onnellisia, onnettomia, eronneita ja vapaita miehiä syömään, autoajelulle, ym. ja hän voisi vaikka ruveta seurustelemaan heidän kanssaan ja keinuttelemaan heille lanteitaan. Voisi antaa vahingon kiertää.”

KaupunginjohtajaVäinö J. Leino totesi, että Turun ehdottamista kaupunkiin liitettävistä alueista tärkeintä olisi Kaarinan liittäminen Turkuun. Valtuusto oli vuonna 1967 tehnyt yksimielisen päätöksen, jonka mukaan esitettiin Kaarinan lisäksi myös Kakskerran, Liedon ja Ruskon kuntien sekä pienen osan Piikkiön kunnasta liittämistä Turkuun.

Valtioneuvosto olikin kesällä päättänyt, että vuoden 1968 alusta Kakskerran kunta liitetään Turkuun. Muilta osin liitosanomus oli edelleen avoinna. Jos esitetyt alueet olisi päätetty liittää Turkuun, olisi Turku noussut Helsingin jälkeen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi.

Turkulainen liikemies joutui syytteeseen siitä, että hän oli tuonut Ruotsista 166 kuvaa käsittävän pornografisen teoksen ja oli ottanut siitä tekijänoikeuksista piittaamatta ilmeisesti 500 kappaleen painoksen. Hän ehti myydä kirjastaan noin 350 kappaletta 22-23 markan kappalehintaan ennen kuin hänen lehti-ilmoittelunsa kiinnitti huomiota ja asiaa ryhdyttiin tutkimaan. Teosta saatiin takavarikoitua vielä noin 150 kappaletta.

Liiketoimintaa oli tarkoitus jatkaa. Kuulusteluissa mies totesi, ettei kysymyksessä ollut aivan selvä ruotsalaisen alkuperäiskappaleen kopiointi, vaan että hän oli halunnut parantaa kirjan tasoa jättämällä siitä pois yhden kuvan, joka oli hänen mielestään ollut – pornografinen.

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”TPS-HIFK Kupittaalla sunnuntaina kello 18. Nyt on tipalla kuin entisellä flikalla. Siksi tästä syntyykin raivoisa ottelu! Mukana myös Kanadan-kaatajat Wahlsten ja Rantasila. Tulkaa katsomaan!” (Ilm. TS 23.2.2018).

”Valencian railakkaat karkauspäivän tanssit. Tietysti naisten tunti ja jatkoaika ilman sisäänpääsymaksua. Kaikki mukaan, ettei tilaisuus karkaa, seuraavaan on aikaa 4 vuotta.” (Ilm. TS 24.2.2018).

”Turutar! Vedä henkeä välillä tyttö kulta – ettei happi lopu. Ilmatar.” (Ilm. TS 24.2.2018).

Jukka Saarinen

ts.mielipiteet@ts.fi

Twitter: @jukkasaa

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.