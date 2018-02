Akateemikko, historiantutkija Seppo Zetterberg teki vähintään vuosikymmenen kulttuuriteon kymmenisen vuotta sitten ilmestyneellä Viron historia -teoksellaan. Kertoessaan Viron esihistoriasta Zetterberg esittää (sekä alkuperäisessä että äsken Uusi Viron historia -nimellä ilmestyneessä ”pokkariversiossa”) kuitenkin väitteen, jonka uusin tutkimus näyttää asettaneen kyseenalaiseksi.

Lähes 7000 vuotta sitten (vuonna 4900 eaa) alkaneesta kampakeraamisesta ajanjaksosta Zetterberg nimittäin toteaa, että sen kauden väestö on ”mahdollisesti ollut kieleltään suomalais-ugrilaista”.

Virolaisuuden alkuperään, virolaisuuden syntyyn ja virolaisen identiteetin muodostumiseen on pienessä ja olemassaolostaan ainakin sodanjälkeiset vuosikymmenet alati huolta kantaneessa maassa kiinnitetty paljon huomiota. Tiede, varsinkin poikkitieteellinen lähestyminen, on kuitenkin pitkään ollut niin sanotusti vaiheessa, mikä on jättänyt runsaasti sijaa toive- ja tarkoitushakuiselle lähestymistavalle.

Tieteen tuoreimpia saavutuksia on arkeologian sekä kieli- ja geenitieteen yhteistutkimus. Sen tuloksia esiteltiin viikonloppuna virolaisessa Postimees-lehdessä.

Lyhyesti sanottuna tilanne näyttää siltä, että nykyisen Viron alueella on kyllä asunut ihmisiä jo vähintään 11000 vuoden ajan, mutta varsinainen suomalais-ugrilaisuus, virolaisuudesta puhumattakaan, on paljon luultua myöhempää perua.

Tarton yliopiston kolmikantainen tutkijaryhmä on nimittäin sitä mieltä, että suomalais-ugrilaiset heimot lähtivät Volgan mutkasta liikkeelle kahtena rykelmänä: toinen korkealle koilliseen noin vuonna 1500 eaa ja toinen lounaaseen noin 1000 vuotta eaa.

Juuri tämä lounaaseen liikkunut aalto kohtasi nykyisen Valko-Venäjän ja Liettuan alueella balttilaisia heimoja, sai heiltä kielellisiä ja geneettisiä vaikutteita ja kääntyi sitten pohjoiseen. Vuoden 800 eaa paikkeilla nämä uralilaiset törmäsivät mereen nyky-Viron alueelle saavuttuaan.

Siihen mennessä suurin osa Virosta oli ollut tähän asti selittämättömästä syystä vajaan tuhannen vuoden ajan melko tyhjää, rannikon skandinaavisia asukkaita lukuun ottamatta. Skandinaavit sulautuivat tuoreisiin ”mamuihin” sekä geneettisesti että kielellisesti. Eikä pelkästään Virossa vaan myös Suomen lounaisilla alueilla, jonne tulokkaat Suomenlahden yli saapuivat.

Nimenomaan Pohjois-Virosta muodostui tarttolaisten tutkijoiden mukaan kuitenkin ajanlaskumme alussa varsinainen itämerensuomalaisuuden hautomo, josta kypsä kieli ja kulttuuri kantautuivat myös lahden yli pohjoiseen – itse asiassa aikaisemmin kuin Länsi-Viron saarille. Vasta noin tuhat vuotta sitten eriytyminen esimerkiksi pohjoisvirolaisiin, varsinaissuomalaisiin ja hämäläisiin oli saatu päätökseen.

Viro viettää kahden päivän kuluttua itsenäistymisensä 100-vuotisjuhlaa. Juhlan kunniaksi on hauska ajatella, että vaikka viimeiset 800 vuotta ovatkin kohdelleet virolaisia ja suomalaisia aina välillä eri lailla, sitä edeltänyt paljon pidempi ja laajempi kehityskaari on aika lailla yhteinen.

rain@kooli.eu

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja.