Susan Kuivalainen: Naisen työstä seuraa naisen eläke

Sukupuolella on väliä myös silloin, kun on kyse eläkkeistä.

Naisten keskimääräinen työeläke on liki 600 euroa kuukaudessa pienempi kuin miesten. Kun huomioidaan muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe- ja kansaneläkkeet, ero pienenee vajaaseen 400 euroon.

Naisten eläke-euro on 67 senttiä, kun kyse on työeläkkeistä ja 79 senttiä, kun katsotaan koko eläkejärjestelmää.

Kansaneläke ja perhe-eläke tasaavat sukupuolten välisiä eläke-eroja merkittävästi. Naisten kannalta ei ole mitenkään yhdentekevää, miten näitä eläkemuotoja kehitetään.

Eläkkeen määräytymissäännöt eivät eroa sukupuolten välillä. Sekä miehille että naisille eläkettä karttuu samalla periaatteella.

Koska työeläke kertyy työstä eli työuran aikaisista palkka-ansioista, eläkkeet heijastelevat sukupuolten välisiä eroja työurien pituuksissa ja ansiotasoissa. Kun naisten palkat ovat miesten palkkoja pienemmät ja työurat lyhyemmät, naisten eläkkeet jäävät pieniksi.

Naisten työurat ovat keskimäärin noin kaksi vuotta lyhyemmät kuin miesten. Päävastuun ottaminen kodista ja lapsista nakertaa yhä naisten eläketuloja.

Vanhempainvapailta kertyy eläkettä, ja vuodesta 2005 alkaen eläkettä on karttunut myös kotihoidontuelta. Pitkät kotona vietetyt jaksot kuitenkin heikentävät työmarkkinoille kiinnittymistä ja hidastavat naisten palkka- ja urakehitystä heti työuran alkuvaiheessa.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen edistäisi sukupuolten tasa-arvoa ja lisäisi perheiden hyvinvointia. Pitkällä aikavälillä sillä on vaikutusta myös eläketasoihin, ja siksi perhevapaauudistus olisi tärkeää eläketurvankin kannalta.

Sukupuolten välinen ero ansiotasossa on huomattavasti suurempi kuin ero työuran pituudessa. Kun otetaan kaikki ansiot huomioon, naiset tienaavat 76 prosenttia miesten ansioista. Syy eläke-euron eroon paikantuukin ansioeroihin.

Ansioero ei synny siitä, että naisille maksettaisiin samasta työstä neljänneksen vähemmän palkkaa. Ero syntyy siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri tehtävissä ja eri aloilla. Ero kasvaa edelleen, koska naiset tekevät lyhyempää työpäivää ja vähemmän ylitöitä kuin miehet.

Keskeinen tekijä ansioeroihin on Suomen työmarkkinoiden vahva segregoituminen: naiset työskentelevät naisten ammateissa ja miehet miesten ammateissa. Vain pieni osa ammateista on sellaisia, joissa miehiä ja naisia on yhtä paljon.

Suomalaisten naisten työvoimaan osallistumisaste on korkea, naiset työskentelevät yleensä kokopäiväisesti ja ovat koulutettuja. Naiset työskentelevät kuitenkin useammin tehtävissä, joissa palkkataso on alhaisempi. Palkkaerojen ytimessä on myös naisille tyypillisen työn aliarvostus.

Niin kauan kun naiset tekevät naisten töitä ja kun tytöt tekevät perinteisiä koulutusvalintoja, säilyy sukupuolten välinen ero kuukausieläkkeen tasossa.

Sukupuolten välinen ero kuukausieläkkeessä on kaventunut, mutta kovin hitaasti. Kahdessakymmenessä vuodessa ero työeläke-eurossa on pienentynyt vajaalla 10 prosenttiyksiköllä. Jos kehitys jatkuu samanlaisena eikä suuria muutoksia tapahdu, ero kuroutuu umpeen 2080-luvulla.

Kirjoittaja on Turun yliopiston dosentti ja osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.