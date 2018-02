Julkisuudessa on kyllästymiseen asti puhuttu siitä, kuinka kännykät, tietokoneet, sosiaalinen media ja muut digiajan tuotteet muuttavat ihmisten käyttäytymistä. Todellakin, kun katsoo ihmisten – ja erityisesti nuorten – käytöstä, alkaa joskus hirvittää, että mihin se meidän tosi, kaikilla aisteilla havaittava todellisuus hävisikään vai onko se vaan niin tylsää ja vanhanaikaista.

Kun vielä mukaan lasketaan koneiden älyllistyminen – teko-, keino- ja koneäly ynnä muu koneiden vuorovaikutus – niin yhä syvemmälle mennään maailmaan, joka on kauempana meidän fyysisestä maailmasta. Seurustelu erilaisten apparaattien kanssa ottaa yhä uusia muotoja kun meille alkaa syntyä ”Watsoneita” jokaiseen vehkeeseen.

Kuitenkin, samanaikaisesti, meillä on hyvin toisen tyyppinen, maailmaa mullistava kehityskulku täydessä vauhdissa. Sen syntysija on kaikessa orgaanisuudessa, tämän maailman elollisessa perustassa. Ja siinä jatkuvasti kasvavassa huolessa, että me tuhlaamme maapallon resursseja kestämättömällä tavalla.

Nuoret ovat tässäkin edelläkävijöitä. Tutkimusten mukaan heidän huolensa ympäristön tilasta on paljon suurempaa kuin edustamani 1960-luvulla syntyneiden sukupolvi. Vauhdilla leviävä kasvis- ja vegaanidieetti on nimenomaan nuoren sukupolven esiin nostama. Nuoret ajavat yhä harvemmin ajokortin, koska katsovat että ilmankin autoa pärjää. Ja niin edelleen.

Olin kansainvälisen opiskelijakurssini kanssa äskettäin keskustelemassa pitkän iltapäivän Stora Enson kehittäjien kanssa heidän pääkonttorissaan. He osoittivat varsin konkreettisesti, kuinka heidän kaltaisensa bioyritys haluaa olla mukana ratkaisemassa maailman isoja ongelmia.

Olin havaitsevinani, että opiskelijoiden silmissä syntyi valo: siinä yritys, joka ei halua vain tahkoa voittoa omistajilleen tai työntää uutta tavaraa/palvelua markkinoille. He haluavat olla pikemmin osa ratkaisua kuin ongelmaa ja tämän vuoksi he ovat julistaneet sodan muoville. Heidän ei ollut vaikea puhua opiskelijoitani puolelleen.

Väitän, että tästä kasvavasta ihmisjoukosta – joiden joukkoon alati isompi joukko meitä ikääntyneempiä myös toivottavasti kuuluu – tulee kehittymään paljon enemmän bio- kuin diginatiiveiksi. Planeettaa kuormittamaton ruoka ja elämäntavat tulevat olemaan heille paljon merkityksellisempiä kuin naapuria isompi auto tai asunto. Tai kulmakunnan korkein palkka. He tykkäävät asua puisissa kerrostaloissa ja laittaa käyttämättömät tavaransa iloisesti kierrätykseen.

Maailma ei vain vielä ole valmis tähän, vaikka hyviä merkkejä näkyy Turunkin suunnalla. Ensimmäiset modernit puukerrostalot ovat valmistumassa Linnafältin alueelle. Koko Suomessa on rakennettu viimeisten vuosikymmenten aikana kuutisenkymmentä puukerrostaloa, joka on mitätön määrä maassa, jossa rakennetaan 15 000 kerrostaloasuntoa joka vuosi. Rakennuttajat ovat tavattoman konservatiivista porukkaa, vaikka kyselyjen mukaan ihmiset todella nauttivat puun tuoksusta, kodikkuudesta ja hiljaisuudesta.

Tämä kaikki toivottavasti muuttuu, mutta vain jos pakotamme muutoksen tapahtumaan. Ihmiset haluavat sitä, mutta vanhat instituutiot ja niissä pesivät ihmiset haraavat vastaan. Kun seuraavat sukupolvet katsovat tätä touhua, niin he todennäköisesti hämmästelevät vallitsevia käytäntöjämme tavalla, jolla me hämmästelemme sitä, miten edelliset sukupolvet selvisivät ilman vesivessoja.

Mutta kuitenkin: Uusi, kaiken muuttava sukupolvi on jo syntynyt, halusimmepa sitä tai emme.

Kirjoittaja on tulevaisuudentutkimuksen professori Turun yliopistossa.