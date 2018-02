Moni suomalainen yllättyy kuullessaan New Yorkista löytyvän ilmaisen kunnallisen koulutuksen kaikille sitä tarvitseville. Ja ettei ansiokas 70 vuotta täyttävä kouluruokailumme ole ainoa, vaan myös newyorkilaiset koululaiset saavat ilmaisen aterian.

Tarjolla on muun muassa yksi pizzapäivä viikossa, mikä lapsista on mukavaa, mutta Suomessa herättää helposti arvostelua. Totta onkin, ettei kaupungin julkisten koulujen ruokalista näytä yhtä monipuoliselta kuin meillä, ja lämmin ilmasto luo haasteitaan hygienialle.

Newyorkilaisten keski-ikä on kuitenkin hiukan Suomea korkeampi, joten tasokkaampi kouluruokailu ei näy ainakaan siinä eduksemme. Ja ongelmia löytyy Suomessakin. Parin vuoden takaisen kouluterveyskyselyn mukaan liki kolmannes koululaisistamme jättää laitosaterian väliin ja korvaa sen pikaruualla.

Perheemme kolmasluokkalainenkin kertoo, ettei maksalaatikko yleensä pääse loppumaan kotimaan ruokalassa.

New Yorkissa esikoulu alkaa jo nelivuotiaana. Sitä ennen lapsi voi saada kunnallista päivähoitoa tuettuna tulotason mukaan. Hoito alkaa kuusiviikkoisena ja sitä on tarjolla arkisin kymmenen tuntia vuoden läpi. Osa New Yorkin julkisista kouluista on varsin tasokkaita. Esimerkiksi kaupungin omistama Stuyvesantin lukio on monena vuonna sijoittunut korkealle koko maan arvioissa.

Ilmainen koulutuskäytävä voi jatkua yliopistoon asti. Monet yksityisetkin huippuyliopistot kuten Yale jakavat huomattavasti vapaapaikkoja vähävaraisille. Pääsykokeet selvittänyt opiskelija voi saada ilmaisen tutkinnon, asunnon ja ruuan, jos vanhempien yhteenlaskettu tulotaso jää alle 65 000 dollaria vuodessa.

Julkisen rinnalla toimii yksityinen järjestelmä. Se on yleensä kallis, ja suuri osa hyvin toimeentulevista perheistä säästää pitkään rahastoja maksaakseen koulutuksen lapselleen yksityisissä laitoksissa. Vuotuiset kulut voivat näissä olla lastentarhoista lähtien kymmeniä tuhansia vuodessa lasta kohden.

Monella on siihen kuitenkin varaa. Sairaanhoitajan keskipalkka New Yorkissa on noin 86 000 dollaria vuodessa. Suomessa Tehyn tilastojen mukaan sairaanhoitajan vuotuinen peruspalkka on 27 600 euroa.

Verot ovat New Yorkissakin korkeita, mutta jäävät alle Suomen, samoin ruoka, vaatteet, autot ja polttoaine ovat siellä selvästi halvempia.

Työpaikkaan kuuluu yleensä koko perhettä koskeva terveysvakuutus, joten kulujen jälkeen keskiluokkaisellekin palkansaajalle jää yleensä varoja lasten menoihin, jos ei halua käyttää kunnallisia laitoksia.

New Yorkissa on myös runsaasti tarjolla edullisia palveluita, joita tuottavat yleishyödylliset yksityiset säätiöt. Tyttäremme esimerkiksi käy iltapäivisin lasten taidekoulussa, jossa on ohjelmaa 20 tuntia viikossa. Koulu maksaa vain 180 dollaria vuodessa. Opetus on erinomaista ja ryhmäkoko alle kymmenen lasta ohjaajaa kohden.

Tarjotaan koulussa sitten maksalaatikkoa tai pizzaa yhteinen murhe kaikkialla on lasten kasvava ylipaino ja heikkenevä fyysinen kunto. Kaikkien pitäisi miettiä miten lapset saadaan syömään terveellisemmin ja liikkumaan. Nyt nuorilla kuluu liikaa aikaa naposteluun näytön ääressä. Toivottavasti ratkaisu löytyy sieltä mistä ongelmakin kumpuaa.

Kirjoittaja on taidemaalari ja maanviljelijä.