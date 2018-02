Penkinpainajaisriemua vietettiin jälleen Turussakin. Tungos torin ympärillä oli valtava. Vaikka Turun tyttölyseon abituratytöt kertoivatkin auton kyljessä komeilevalla kyltillä olevansakin jo ”tuhon partaalla”, riitti heistä ääntä ”arvaamattomasti, osin kurkusta, osin mitä erilaisimmista apuvälineistä”.

Abiturienttien tekemät julisteet noudattivat hyväksi koettua linjaa: ”Kohtalo ivaa, mutta kohta on kivaa”, ”Pieleen menee, mutta menköön vaan”, ”Kevät on vasta kylvön aikaa, syksyllä sato korjataan”, ” Vettä virkistysaineena ei ole syytä unohtaa”, ”Ei koulu-uudistuksia – kärsikööt toisetkin”, ”Ohi on 2209 aamua”.

Iskelmälaulaja Katri-Helena loukkaantui törmättyään henkilöautollaan päin linja-autoa Salo–Helsingin valtatiellä Perttelissä. Loukkaantunut kuljetettiin Salon aluesairaalaan, eikä hänellä ollut hengenvaaraa.

Onnettomuus sattui, kun rouva Katri-Helena Turunen oli ohittamassa pysäkillä ollutta linja-autoa. Samaan aikaan oli tullut vastaan kuorma-auto. Katri-Helena jarrutti voimakkaasti ja yritti palata omalle kaistalleen, mutta törmäsi pysäkillä olleen linja-auton peräosaan. Rouva Turunen sai rytäkässä kolhuja eri puolille kehoaan ja kuljetettiin sairaalaan.

Lehtijutussa pohdittiin, ovatko kuntokoulut pelkkää humpuukia. Toimittaja Vieno Räty oli perehtynyt asiaan tutkivalla innolla. Hänen mukaansa ”yleisöä informoidaan ja hankitaan kuntokouluihin aivan virheellisinkin keinoin. Ja ensivaikutelma koulussa on mitä vakuuttavin – mitä monimutkaisimpia ja hienoimpia laitteita, jotka vatkaavat, veivaavat, hiovat ja tärisyttävät oikein hauskasti ja helposti. Erittäin miellyttävä tapa kuntoutua! Mutta tuloksia ei vain näy! Selitys on yksinkertainen. Kuntoa voidaan kohottaa ainoastaan elimistöä rasittamalla.”

Toimittaja haastatteli laajaa juttukokonaisuutta varten muiden muassa koko kansan Tahkoa (professori Tahko Pihkala), lääkäriä ja kahta kuntokoulun vetäjää. Lääkäri totesi, etteivät maamme lääkärit olleet vielä yhtenäistä kantaansa kuntokouluista muodostaneet, sillä ne olivat vielä niin uusi asia. Tahko totesi, että ”kun pumppu, palkeet ja putket ovat kunnossa, niin kyllähän kuntokoulussakin voi huiskia, mutta ulkoilua ei kuitenkaan saa missään tapauksessa unohtaa”.

Kovan hehkutuksen saaneet Grenoblen olympialaiset vietiin kunnialla läpi. Norja kahmi suurimman osan mitaleista ja sai saaliikseen kuusi kultaa, kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Toiselle sijalle nousi Neuvostoliitto ja kolmanneksi isäntämaa Ranska.

Suomelle kisat olivat pettymys, sillä mitalitaulukossa heltisi vasta kymmenes, Itä-Saksan kanssa jaettu tila. Suomi sai yhden kultamitalin, kaksi hopeaa ja kaksi pronssia. Kultaa toi luistelija Kaija Mustonen naisten 1500 metrillä.

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”Halutaan yhteyttä liikkeeseen tai tehtaaseen, joka voi rahoittaa auton ja järjestää ajoa. Maks. takaisin korkoineen. Vast tlk nimim. Pitkät linjat S.” (Ilm TS 16.2.1968).

”Odotimme autoa 5/2 1968 klo 20.35. Pääsimme kuitenkin kaupunkiin. Jäitte pois Yliopistonk. Jos olette neiti, pyydän kirjeitse yhteyttä tlk. nimim Matkustaja H.K.” (Ilm. TS 17.2.1968).

”Tuli sammui – tappiot päättyivät”. (Olympialaisten otsikko TS 19.2.1968).

Jukka Saarinen

ts.mielipiteet@ts.fi

Twitter: @jukkasaa

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.