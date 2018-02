Yhä useampi ystävä vähentää Facebookin käyttöä. Serkku ilmoitti oikein virallisesti luopuvansa tästä sosiaalimedian muodosta kokonaan. Hän sanoi sen ruvenneen rasittamaan häntä. Voin hyvin ymmärtää. Serkku on kokenut muutamia vaikeita vuosia terveys- ja perhesyistä. Ei ihme jos ei enää jaksa myötäelää toisten lomahehkutuksia ja vauvakuvia.

Serkku ei ole ainoa. Facebook ilmoitti, että vuoden 2017 viimeisellä kvartaalilla sivustolla vietetty aika väheni viisi prosenttia – noin 50 miljoonaa tuntia päivässä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttäjäluvut alenivat ensimmäistä kertaa Facbookin historiassa.

Syynä voi olla valeuutiset ja venäläisten vaalimanipulointi. Nämä ovat ainakin lisänneet ihmisten kyynisyyttä sosiaalista mediaa kohtaan.

Mutta on muitakin syitä. Facebookista on tullut täydellisyyden paikka. Siellä on aurinkoisia merenrantoja ja onnistuneita täytekakkuja, täysinäisiä marjakoreja ja pussaavia pariskuntia. Useimmilla tuntemillani naisilla on kotona "Facebook-nurkkaus”, muuten sotkuisessa kodissa se ainoa siisti alue, jossa otetaan kaikki sosiaaliseen mediaan menevät kuvat.

Olemme oppineet näyttämään itsestämme Facebookissa aina parhaan puolen, eikä se lähennä meitä ihmisinä vaan pikemminkin loitontaa.

Aina ei ollut näin. Muistan Facebookin alkuaikoja, kun kavereita oli ehkä tusinan verran ja sivustolle saattoi laittaa arvoituksellisen päivityksen kuten "huonoja uutisia tänään”, joka sai parhaat ystävät heti soittelemaan. Facebook tuntui hienolta tavalta pitää yhteyttä Suomessa asuviin sukulaisiin. Sitten se meni pieleen.

Nykyään Facebook patistaa tavallistakin käyttäjää armottomasti: “Etkö laittaisi tähän kuvaa, kuvalla varustetut päivitykset saavat enemmän tykkäyksiä,” Facebook ehdottaa ja tarjoaa vielä sydämiä elävöittämään tylsää taustaa. Myöhemmin ohjelma kiittelee ja kertoo kuinka monta peukkua olen viikon aikana saanut. Olen kyllästynyt sen komenteluun ja niin ovat ilmeisesti monet muutkin.

Facebook on selvästi huolissaan, ja yrittää parantaa käyttäjäkokemusta vähentämällä uutisia ja videoita ja panostamalla lähimmäisten postauksiin. Facebookin omat tutkijat totesivat olevan mielenterveydelle haitallista vain jos yhteisöpalvelua käyttää passiivisesti, ainoastaan toisten päivitysten lukemiseen. Jos siellä itse aktiivisesti kirjoittaa, vastaa toisille ja peukuttaa, sillä on positiivinen vaikutus.

Jotkut sanovat tämän olevan lopun alkua, nuoret ovat jo siirtyneet Instagramiin ja Messengeriin, jossa voi viestitellä vähemmän julkisesti ja tarkemmin rajatulle kaveripiirille. Mutta en usko, että Facebook tulee kokonaan katoamaan, pikemminkin sen käyttö muuttuu. Facebookin kolmas vaihe alkaa.

Facebook-tiliä käytetään jo muille nettisivuille kirjautumiseen. Finanssifirmat ovat alkaneet hyödyntää Facebook-tietoja määritellessään asiakkaiden luottokelpoisuuden.

Itse käytän Facebookia yhä enemmän lasten kouluasioissa – ala-asteen sivut muistuttavat tulevista luokkaretkistä ja siellä voi kysyä lapsen puuttuvista kotitehtävistä. Myös naapuruston Facebook-ryhmä on kätevä paikka kysellä kadonnutta kissaa ja puida yhteisesti kaupungin ehdottamaa rakennussuunnitelmaa. Siellä ostetaan ja myydään tavaraa.

Facebookista on kehittymässä virallisen asioimisen paikka. Siitä ei voi irtautua kokonaan, sen enempää kuin sähköverkosta, mutta siellä ei välttämättä enää puhuta henkilökohtaisista asioista.

Kirjoittaja on Financial Timesin toimittaja Lontoossa.