Kielitoimiston sanakirjan toimituksen viime vuoden sanasaalis oli yli kahdeksantuhatta uutta tai muuten ajankohtaista sanaa. Niistä julkaistiin verkossa satakunta Suomen 100-vuotisjuhlan merkeissä.

Onkohan mukana juhlavuoden yhdessä-teemaan liittyviä? Ehkä juhlavuoden kunniaksi listalla on kansalaisuusjuhla, Suomen kansalaisuuden saaneille järjestettävä juhla. Turussa niitä kyllä on vietetty jo vuodesta 2005. Listan sana kansalaispalvelus merkitsee asevelvollisuuden tilalle ehdotettua kaikkia kansalaisia koskevaa maanpuolustuspalvelusta. Kansallisperhonenkin on mukana. Siitä järjestetyn äänestyksen voitti paatsamasinisiipi.

Yhteiseloon liittyy myös päiväkotien käyttöön ottama läheistenpäivä, jota voidaan viettää isänpäivän sijasta tai lisäksi. Sinkkujakaan ei ole unohdettu: listalla on sinkkumuna eli keitetty ja kuorittu yksittäispakattu kananmuna. Sana hoitoyksinäisyys lienee useimmille outo. Se on potilaan tuntemaa, huonosta hoitosuhteesta johtuvaa yksinäisyyttä. Kiteytys sanaksi kertoo, että se otetaan vakavasti, mikä on jo askel parempaan.

Leikillisesti voi myös ajatella, että sadan tölkin olutlaatikkoa merkitsevät sanat 100-pack, 100-päkki ja satapäkki liittyvät juhlavuoteen.

Mukana ei nytkään ole vain yleiskielen sanoja. On lainoja: livetysten merkitsee kasvotusten. On nuorisoslangia: Yhteydenpito perheessä ehkä helpottuu, jos ramu (< ragemutsi eli raivoava äiti) ymmärtää teinin repliikissä "Ei oo motii!" olevan sanan moti motivaatioksi. On puhekielinen keppari kertomassa nuorten tyttöjen keppihevosharrastuksesta, samoin lasten ja nuorten stressileluksi kehitetty spinneri eli sormihyrrä.

Aika moni uusi sana liittyy tietotekniikkaan ja tietokoneohjelmien hyödyntämiseen. Useimmat ovat englantiin pohjaavaa puhekieltä: Robotti-sanan lyhenne botti voi merkitä mutkikkaita tehtäviä ihmisen puolesta hoitavaa tietokoneohjelmaa. Chatkeskusteluun eli tsättäilyyn tarkoitetun botin nimityksiä ovat listan chatbot, chattibotti ja chattirobotti. Mukana ovat myös ilman vakituista työpistettä "kiertolaisena" työskentelevää tarkoittavat arkityylin diginomadi ja läppärityöläinen.

Menneen vuoden politiikkakin näkyy listalla: Ranskan äärioikeistolaistumista merkitsee lepenisaatio (< Le Pen). Suomessa kesällä esillä olleita listan sanoja peräkontti- ja takakonttikohu tuskin enää muistellaan. Synnytystalkoot-sanakin on merkitty listalla leikilliseksi. Mukana ovat myös Sininen tulevaisuus, sitä edeltänyt nimiehdotus Uusi vaihtoehto ja siitä lyhennetty uuvatti. Vieläkin väitellään irtosanoina ehkä myönteisiltä maistuvista aktiivimallista ja osallistumistulosta, joiden käyttöönottoa aivan ymmärrettävästi on vastustanut kansalaisaloitteella ennätysmäärä suomalaisia.

Lönnrot-fanina panin merkille, että uusia suomenkielisiä johdoksiakin on listalla: Ähtärin eläinpuiston pandojen alue on pandala, ruoaksi tarkoitettujen sirkkojen kasvattamo sirkkala. Leikilliseksi luonnehdittu johdossana kaiketon merkitsee useita tavallisia ruoka-aineita sisältämätöntä ruokaa.

On kiintoisaa odottaa, mitä sanastajat poimivat tämän vuoden uusista sanoista. Vastaani on jo tullut esimerkiksi perhepyjama, vapaapäiväkikkailija, sukkahousujäte, kalastusauto, kotityökone, passiivipuuro ja monen monta muuta.

leena.kytomaki@utu.fi

Kirjoittaja on Turun yliopiston suomen kielen dosentti.