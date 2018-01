Suomessa kestosuuria nimiä ovat Sibelius ja Gallen-Kallela ja aivan syystä. Kansakunnan kaapin päällä on noin seitsemisenkymmentä luovaa henkilöä taiteen eri alueilta, lähes kaikki jo kuolleita ja suurin osa miehiä. Uusista nimistäkin hehkutetuimpia ovat ehdottomasti nuoret, mieluiten vihaiset, miehet. Naiset nousevat mukaan siellä täällä, yhtä hitaasti ja vaivalloisesti kuin todellinen tasa-arvo on toteutumassa. Kyse ei siis ole lahjakkuuseroista, vaan hankalammasta yhtälöstä yhteiskunnan rakenteissa.

Suuri on usein mielessämme synonyymi hyvälle ja komealle. Usein näin onkin. Suuret orkesterit, suuret näyttämöllepanot ja suuret tapahtumat vaikuttavat jo koollaan. Paljon ihmisiä yhdessä on myös voimaa ja todistusvoimaa. Miljoona ihmistä ei voi olla väärässä! Ei edes tuhat.

Ovatko suuret taidetapahtumat sitten tasokkaampia kuin pienet? Ovat ja eivät ole, täysin riippuen samoista kriteereistä kuin kaikki taide. Rytmi, dramaturgia, yksityiskohdat, viimeistely, vaikuttavuus, koskettavuus… yhtäläiset vaateet koskevat niin abstraktia kuvataidetta kuin näyttämöteoksia ja lopulta kaikkea taidetta.

Massatapahtumien teho perustuu vähintään yhtä paljon yhteissosiaaliseen kokemiseen kuin itse antiin. Kokemus itsestä osana värisevien sielujen merta on vahva elämys. Jättimäinen rock-konsertti on tässä samaa sukua vaikka Kansallisoopperan näytökselle. Oopperasalissa on toki helpompi luoda kokonaiskuva tarjonnan tasosta, kuin satojen metrien päässä lavasta videoscreenien varassa.

Yhteisöllisyys on kuitenkin merkittävä tekijä molemmissa.

Suuret instituutiot kuten kaupunginteatterit, sinfoniaorkesterit ja museot ovat lähes poikkeuksetta kuntien omia laitoksia. Tukea tulee lisäksi valtiolta, joskin tappiot hoitanee omistaja eli useimmiten kaupunki. Näiden lisäksi taidekenttää täplittävät monet pienet yksiköt. Ne ovat syntyneet ilman osoitettuja rahoja tai tiloja.

Takana on usein ryhmittymä nuoria taiteilijoita, jotka taiteen tekemisen lisäksi kykenevät itse organisoimaan toimintansa niin, että tuloksena on ammattiryhmä tiloineen, työntekijöineen ja ohjelmistoineen.

Itse olen kulkenut viimeksi mainitun tien. Kamelin on toki helpompaa kulkea neulansilmän läpi kuin taiteilijaryhmän päästä valtion tuelle. Ilman valtion ja hieman kunnankin tukea on puolestaan mahdotonta harjoittaa ammattiteatteritoimintaa. Vuodesta toiseen on myös osoitettava aktiivisuutensa ja taitonsa ja näin pitääkin olla.

Jotain erikoista näissä persoonallisissa, pienissä yksiköissä lisäksi on. Taiteen vaatimusten lisäksi on oltava ilmeisen umpihullu, kun ei sairasta sairaanakaan, tekee töitä tunteja koskaan laskematta ja lisäksi kestää sekä luomisen kaaoksen että julkisen kritiikin.

Vivica Bandler, Pohjoismaisen teatterin legenda, oli oppiäitini. Hänen tunnetuin lauseensa kuuluu:”Pieni on kaunista”. Allekirjoitan täysin ajatuksen ja olen kokenut huimia elämyksiä intiimeissä esitystiloissa. Kärjessä lienee Satu Rasilan nerokas näytelmä Drabbad ÅSTn studiossa 2009. Teos on ehkä parasta koskaan kokemaani teatteria Turussa. Mutta sydämeni on viety monesti myös suurten näyttämöiden lumouksessa.

Suuri tai pieni, eilen koettu tai ehkä vasta tulossa, pitkä tai lyhyt. Kaikki tuo on sinänsä toisarvoista. Ensiarvoista on tämä: hyvä taide ei kasva leveys- vaan syvyyssuunnassa. Rohkeita kulttuurisukelluksia ja viisautta valtionosuuksien uudistajille!

Kirjoittaja on tanssija-koreografi.