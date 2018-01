Turkulainen ravintolakulttuuri paistatteli alkuviikolla myönteisessä valokeilassa, kun Suomen 50 parasta ravintolaa -listaukseen ylsi peräti seitsemän ravintolaa Turusta. Kaskis oli sijalla kuusi parhaana ravintolana Helsingin ulkopuolelta. Äänestyksen toteutti Viisi tähteä -verkkomedia.

Excel-henkisenä ajattelijana päätin tutkia, miten lista suhteutuu asukasmääriin. Sataatuhatta asukasta kohti Helsingillä on listassa neljä ja Turulla 3,7 ravintolaa, kun Tampere joutuu tyytymään kahteen ja Oulu yhteen. Tässä vertailussa ylivoimainen ykkönen on Porvoo kuudella ravintolalla per satatuhatta asukasta.

Lännen Median viime vuoden lopulla tekemässä keveässä ravintolavertailussa Turku jäi Tampereen jalkoihin. Makuasioista ei kannata kiistellä, ei vaikka vastassa olisi 250 hengen ammattilaisraati.

Kannattaa tai ei, makuasioista kiistellään koko ajan. Myös Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestys on kerännyt kehuja ja moitteita. Onpa järjestäjää syytetty jopa boikotista ja poliittisesta pelistä.

Ruoka herättää suuria tunteita, intohimoja ja moraalikysymyksiä. Ruoka on rikkaissa maissa jo kauan sitten noussut perustarpeen, nälän tyydyttämisestä nautinnon tuojaksi. Tänä päivänä ruoka luo supertähtiä ja aiheuttaa vakavaa hifistelyä.

Tunnetuimmat kokit ovat nousseet valtavan julkisuuden myötä tavisten ihailun kohteiksi rock- ja elokuvatähtien rinnalle. Lukuisissa tosi tv-ohjelmissa lääkärit, opettajat, insinöörit ja muut korkeasti koulutetut kisaavat mahdollisuudesta aloittaa uusi ura keittiössä.

Ruoka ja ruuanlaitto on yhä useamman harrastus. Hifistelyltäkään – jonkin asian erityisen tarkalta osaamiselta – ei voi välttyä. Joku tuntee viinit, toinen oluet ja kolmas vaikka kahvin tai suklaan. Oman nautinnon lisäksi hifistelyn olennainen osa on julistaa ilosanomaa niillekin, joita asia ei voisi vähemmän kiinnostaa.

Ihmiskunnan suuria paradokseja on se, että samaan aikaan maailmassa 800 miljoonaa ihmistä elää nälässä ja yli 650 miljoonaa ihmistä kärsii liikalihavuudesta myös kehittyvissä maissa. Ruuan tuotantoon liittyvät ongelmat ja terveysvaikutukset ovat myös iso puheenaihe. Maatalouden tehotuotanto, jossa määrä ja hinta ratkaisevat, on tulossa tiensä päähän, kun kuluttajat alkavat entistä enemmän arvostaa eläinten oikeuksia, ruuan laatua ja omaa terveyttään.

Maapallon resurssit eivät kauaa kestä lihantuotannon lisäämistä sen nykyisellä kasvuvauhdilla. Uusia proteiinin lähteitä tuodaan markkinoille kovaa vauhtia: härkäpapu, maitoproteiini, lihan kaltaiset tuotteet, laboratoriossa kasvatettu liha, hyönteiset ja niin edespäin.

Siellä, missä on ihmisiä, on erityisruokavalioita. Lista on pitkä paleoruokavaliosta elävään ravintoon. Taustalla on uskonto, eettiset valinnat, laihduttaminen ja joskus jopa muoti. Tärkein syy erityisruokavalioihin ovat terveys ja sairauksien hoito. On paljon ihmisiä, joiden terveys ja elämänlaatu vaativat tiettyjen ruoka-aineiden välttämistä. Lisäksi on paljon ihmisiä, joiden tulisi rajoittaa syömistään henkensä ja terveytensä takia.

Ruoka on tärkeä asia, monessakin mielessä. Vanhat viisaudet ovat paikallaan. Kohtuus kaikessa. Kukin taaplaa tyylillään. Ketään ei saa pakottaa syömään läskiä (Lucky Luke: Daltonit pääsevät hoitoon).

