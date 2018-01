Hyvää pyhän Henrikin päivää! Vuosisatojen ajan Turun keskusta täyttyi 19.1. juhlakansasta, tuomiokirkko uskovaisista ja tori markkinaväestä. Suomen ainoan oman pyhimyksen muistopäivä oli syy juhlaan keskellä sydäntalvea.

Tänään, lähes 900 vuotta pyhimyksen oletetun kuoleman jälkeen, Henrikin-päivä on menettänyt hohtoaan. Silti aihe herättää edelleen intohimoja. Iltapäivälehdet ja netin keskustelupalstat havahtuvat säännöllisesti pohtimaan Suomen legendaarisen kristillistäjän ja hänen murhamiehensä historiallisuutta tai historiattomuutta.

Historialla on valtava voima. Se on työkalu, jota voi käyttää laajasti yhteiskunnassa ja politiikassa. Jokainen meistä on menneisyyden muovaama. Samoin omat yhteisömme: perhe, suku, turkulaiset tai helsinkiläiset, suomalaiset ja eurooppalaiset. Pieni rooli suuressa yhteisessä – todellisessa tai kuvitellussa – tarinassa tekee meistä omia itsejämme.

Menneisyyden käyttökelpoisuus on sen muokattavuudessa: historia on kuten se kirjoitetaan. Vaikka historiasta voi poimia esiin kiistämättömiä faktoja, niiden väliin jäävät aukot tilkitään aina omasta ajasta käsin. Siksi jokainen sukupolvi todella kirjoittaa historian uudelleen. Siksi tulkinnat yhteisestä menneisyydestä ovat yhteiskunnan tärkein rakennusaine.

Kulunut vuosi 2017 vietettiin yhdessä, tillsammans. Itsenäisen Suomen satavuotisjuhla oli paraatiesimerkki nykyisyyden heijastamisesta menneisyyteen. Juhlavuotta vietettiin valtiojohtoisesti modernilla teemalla, joka kuvasi vuoden 1917 todellisia tuntoja vain heikosti. Silti juhla oli menestys: ajatus yhteen hiileen puhaltavasta kansakunnasta vahvistui. Ja kansakunta innovoi. Oheistuotteita lanseerattiin supisuomalaisesta makaroneista erikoiskuosisiin wc-papereihin ja Suomi100-luuntiheysmittaukseen.

Alkanutta vuotta juhlitaan tummemmin sävyin, sisällissodan satavuotismuiston merkeissä. Itsenäistymistämme seurannutta tragediaa ei tekemälläkään saa yhteiseksi menestystarinaksi, eikä tuotteistaminen taida onnistua. Rakentavin teema lienee ”vaikeuksien kautta voittoon”.

Täsmälleen sama teema oli läsnä jo Suomen luomiskertomuksessa. Kuten kaikki tietävät, kyseessä ei suinkaan ole Kalevala vaan Turussa 1200-luvun lopulla koottu Pyhän Henrikin legenda. Se antoi tarkoitushakuisen ja poliittisesti korrektin perustan identiteettimme synnylle. Legenda kertoi, miten Suomi temmattiin pakanuuden varjoista kristinuskon valoon, periferiasta läntisiin kulttuuriyhteyksiin ja osaksi Ruotsia. Suosittu Henrikin-päivän vietto rakensi näin siis suomalaisuutta vuosisatojen ajan.

Parhaat tarinat ovat pitkäikäisiä. Oli kyse sitten Nato-keskustelusta tai jääkiekosta, Suomella on edelleen Henrikin legendasta alkanut kohtalonyhteys Ruotsiin. Keskiajalta kumpuava ajatus Suomesta läntisen kulttuuripiirin osana hallitsee ajatteluamme edelleen.

Menneisyyteen liittyvällä juhlinnalla rakennetaan huomista. Siksi viimeaikainen kehitys huolettaa: pedagogiikan mallimaassamme pakollisia historiantunteja on vähennetty äärimmilleen. Jatkossa yhä harvempi ymmärtää, minkä historiallisen yhteyden vuoksi puhumme kahta virallista kieltä, miksi Ruotsi on meille mamma ja Venäjä karhu.

Kun yksinkertaisiakaan yhteyksiä ei tunneta, yhä monimutkaisemmaksi muuttuvan maailman ymmärtäminen mutkistuu. Tietämättömyys puolestaan on otollisinta maaperää populismille ja kärjistetylle vastakkainasettelulle. Se saa kirveet heilumaan.

Kirjoittaja on keskiajantutkija, joka oli saada kirveestä epäiltyään Lallin historiallisuutta.