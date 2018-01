Kysymykseen siitä, onko ufoja olemassa, ei ole muita oikeita vastauksia kuin myöntävä. Termihän on lyhenne, joka ensisijaisesti tarkoittaa tunnistamatonta lentävää esinettä (unidentified flying object).

Hieman toisenlaisen määritelmän mukaan termillä viitataan havaintoon, jossa esiintyy lentävä tai lentokykyiseltä näyttävä tunnistamaton kohde. Tämä laajempi määritelmä pitää sisällään myös muun muassa virhehavainnot, joissa esimerkiksi osin pilvien tai metsän peittämä kuu herättää havaitsijassa mielikuvan autoa seuraavasta ilma-aluksesta.

Taivaan, erityisesti öisen tähtitaivaan, näyt ovat luonnollisistakin syistä moninaisia ja joskus vaikeasti hahmotettavissa. Pienen horisonttikorkeutensa vuoksi voimakkaasti tuikkiva ja väriltään vaihteleva Sirius saattaa näyttää liikkuvalta, ja tietyistä kulmista etäinen lentokone valoineen saattaa näyttää luonnottoman hitaasti leijailevalta ufolta.

Satelliitit, ilmapallot, teräväreunaiset pilvet, valokiilat pilvissä, pimeässä hohtavat eläimet, kangastukset ja psykooseihin ja deliriumeihin liittyvät hallusinaatiot kuuluvat ufo-havaintoja aiheuttavien esineiden ja ilmiöiden pitkään listaan. Pudasjärvellä tehtyjen ufo-havaintojen syyksi on ehdotettu kvartsipitoisesta kalliosta peräisin olevaa pietsovaloilmiötä.

Taivaalta tehtyjä poikkeuksellisia havaintoja on ilmeisesti kuvattu halki ihmiskunnan historian, ja niille on annettu erilaisia merkityksiä. Taivaankannen luonnollisen järjestyksen rikkovia pyrstötähtiä on pidetty pahoina enteinä. Sellainen on taustaltaan kaiketi keskiaikaisessa tiernapoikien laulussakin kuvattuna: ”Synti suuri surkia kun särki taivahan”. Vielä 1997 Heaven’s Gate-kultin 39 jäsentä teki joukkoitsemurhan uskoen siten pääsevänsä Hale-Bopp-komeettaa oletetusti seuranneen avaruusaluksen kyytiin.

Aivan oma uskomusjärjestelmänsä muodostuukin siitä käsityksestä, että ufot varmuudella olisivat avaruusmuukalaisten, vieläpä yleensä ihmisiä muistuttavien, kulkuneuvoja. Sitä mahdollisuutta, että osa havainnoista liittyisi Maahan suuntautuvaan avaruusmatkailuun, on vakavasti pohdittu myös korkeissa tieteellisissä, poliittisissa ja sotilaallisissa piireissä, mutta näyttöä ei ole kertynyt.

Kuvaukset taivaalta saapuvista lentolaitteista näyttävät värittyneen voimakkaasti kulloisenkin ajan uusimman maanpäällisen teknologian mukaan. USA:ssa nähtiin mystisiä ilmalaivoja 1800-luvun lopulta alkaen kun ilmalaivat olivat uusinta uutta.

Aaveraketteja nähtiin toisen maailmansodan aikana V2-ohjusten myötä, ja modernin avaruusteknologian kaudella on nähty lentäviä lautasia ja erilaisia kapseleita ja sylintereitä.

Psykooseihin, elimellisperäisiin sekavuustiloihin ja uniin liittyen joillain ihmisillä on toki koetusti ollut yhteyksiä ufoilla lentäjiin. Mitään sovellettavissa olevaa uutta tai mullistavaa tietoa ei väitettyjen avaruusmuukalaisten ole kuitenkaan kerrottu välittäneen. Maailmanrauhan ja luonnonsuojelun puolesta on kuulemma kantaa otettu, näin ainakin 1970-luvulta lähtien.

Tieteelle tuntemattomasta syystä avaruusoliot näyttävät myös karttavan nykyistä laajalle levinnyttä satelliitti-, tutka- ja kameravalvontaa siinä missä kännykkäkameroitakin. Paluun puolestaan ovat tehneet yksisarviset.

Kirjoittaja on Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri.