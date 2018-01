Kaupunkien tulevaisuus on kiehtova aihe. On maailmanlaajuinen trendi, että ihmiset pakkautuvat yhä tiiviimmin kaupunkeihin. Miten ihmiset liikkuvat kaupungeissaan tästä 10–20 vuoden päästä? Mitkä kaupungit vetävät ja miksi? Mikä on se formula, jolla kaupungit houkuttelevat ihmisiä elämään ja tekemään työtä?

Olen vuoden alusta ollut vierailevana tutkijana Sydneyn teknillisessä yliopistossa, joka sijaitsee aivan kaupungin sydämessä. Oma yksikköni siellä tutkii taloudellisia ja sosiaalisia innovaatioita.

Yliopistorakennuksen on suunnitellut maailmankuulu arkkitehti Frank Gehry ja se hämmästyttää ulkonäöllään: se on leikkisä rakennus, jossa suorille kulmille on sanottu piutpaut. Rakennuksen leikkisillä muodoilla halutaan edistää luovuutta ja uutta ajattelua. Gehryn luomus on yksi kaupungin merkittävimpiä nähtävyyksiä.

Sydney itsessään on erittäin vireä miljoonakaupunki, joka on voimakkaasti uusinut ilmettään viimeisten vuosien aikana. Eniten huomiota kiinnitetään viihtyisien julkisten tilojen kasvattamiseen.

Joka puolelta kaupunkia löytyy viihtyisiä ja viherrettyjä kulmauksia, joihin ihmiset näyttävät kerääntyvän. Kaupungin keskustan halki työstetään paraikaa laajaa kaistaa, joka on pyhitetty jalankulkijoille, pyöräilijöille ja yhteisille tiloille. Sen keskellä kulkee kevyt raitiotie.

Ehkä eniten hämmästyttää se, kuinka paljon huomiota kiinnitetään tilan monipuoliseen käyttöön. Löytyy laadukkaasti toteutettuja paikkoja, missä voi leikkiä, harjoittaa ruumiinkuntoa erilaisilla välineillä – aivan ydinkeskustasta. Löytyy myös paikkoja, jossa voi myös yksinkertaisesti viivähtää rauhassa, ilman että on pakko ostaa jotain. Kaupungit eivät ole vain liikkumista vaan myös oleskelua varten.

Leikkisyys, luovuuden erilainen hyödyntäminen ja samalla uskallus tuottaa ratkaisuja, jotka ovat poikkeavia mutta samalla ihmisläheisiä tuntuvat leimaavan kaupunkien kehittämistä tästä eteenpäin. Se tuottaa myös taloudellista toimeliaisuutta.

Sydneyn oopperatalo on loistava esimerkki tästä: tästä ikonisesta, ulkomuodollaan leikkivästä rakennuksesta on tullut yksi maailman tunnetuimmista arkkitehtonisista luomuksista, joka vetää vuosittain lähes 10 miljoonaa ihmistä tutustumaan. Se tuottaa isosti rahaa niin kaupungin kuin yritystenkin kassaan.

Tosiasia on tietenkin, että Sydney on miljoonakaupunki ja Turku ei. Lämpötila pysyttelee siellä reilusti plussan puolella läpi vuoden, Turussa ei. Tästä huolimatta meillä voi olla paljon opittavaa.

Lähtökohdat ovat oivalliset: ilmasto on ihan mukiinmenevä aika ison osan vuotta. Turun ainutlaatuisuus on sen saaristo yhdistettynä kaupunkia halkovaan Aurajokeen. Meillä on rikas kulttuuri ja monipuolinen talous.

Mutta me tarvitsemme lisää leikkisyyttä ja ilmeikkyyttä Turkuun, sillä se vetää!

Viime vuoden keskustavisiossa esitimme jo monta konkreettista ehdotusta mitä tämä voisi tarkoittaa ja työ jatkuu. Ydinkeskustan ja Kauppatorin ilmeen uudistaminen, keskustan kävelyalueiden vahvistaminen, Suurtorin laajentaminen todelliseksi vanhaksi kaupungiksi, jokirannan elävöittäminen uusilla rakenteilla…Meidän on tarmokkaasti tehtävä työtä Turun ilmeen piristämiseksi.

Kaikki mukaan leikkimään!

Kirjoittaja on tulevaisuudentutkimuksen professori Turun yliopistossa.