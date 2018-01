Siitähän kaikki haaveilevat – eläkevuosista. Ajasta, jolloin voi tehdä mitä huvittaa. Ajasta, jolloin työasiat eivät paina eikä kellokortti raksuta.

Eläkepäivistä unelmointi ei katso ikää, mutta mitä lähemmäs eläkeikä tulee, sitä todellisemmaksi haaveet käyvät. Poikani totesi äskettäin haluavansa päästä eläkkeelle. Kysyin, miksi? Kun sitten saisi vain olla kotona ja siitä saisi vielä rahaa. Ystäväni lapsi kertoi, että haluaa jäädä eskarin jälkeen sille auringolle kuulostavalle asialle, jolla pappa ja mummokin ovat.

Ajatukset eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta näyttävät toteutuvan hyvin. Uuden tutkimuksen palkansaajat siirtyvät tyypillisesti eläkkeelle juuri siinä iässä kuin olivat suunnitelleetkin.

Kun Otto von Bismarck loi Saksaan ensimmäisenä yleisen eläkejärjestelmän 1890-luvulla, eläkeikä oli 70 vuotta. Vain muutama prosentti väestöstä oli tätä vanhempia, ja vastasyntyneen odotettavissa oleva elinikä oli reilu 40 vuotta.

Eläke oli suurelle osalle kansasta utopiaa. Valtaosa ei päässyt koskaan eläkepäiville, ja käytännössä moni työskenteli kuolemaansa saakka. Tavoite, että vanhuuden vuoksi voi jättäytyä pois työelämästä eläkkeen turvin, jäi laajalti toteutumatta.

Näin oli myös Suomessa. Eläke oli aluksi lähinnä aatelistosta koostuneen virkamieskunnan etu. Harva kuitenkaan eli niin pitkään, että olisi ehtinyt nauttia eläkkeestä. Muu kansa sai vain haaveilla eläkkeestä, ja vanhuuden turva perustui kauan sukulaisten ja lähiyhteisön hyväntahtoisuuteen.

Topelius kuvailee lastenkertomuksessaan, miten poika veistelee puupalasta ja kertoo vanhemmilleen tekevänsä heille porsaiden kaukaloa. Siitä he saisivat vanhempana tuvan nurkassa syödä ruokansa, kuten isoisäkin tekee.

Yhteiskunnan vaurastumisen myötä unelmat eläkevuosista ovat toteutuneet yhä useammalle. Eläkejärjestelmä turvaa kaikille vähintään vähimmäiseläkkeen.

Elintason kehittyessä elinikämme on kasvanut ja myös eläkkeellä ollaan aiempaa pidempään. Tällä hetkellä eläkkeellä ollaan keskimäärin 22 vuotta. Samalla terveiden elinvuosien määrä on kasvanut. Saamme viettää eläkevuosia entistä pidempään ja parempikuntoisina.

Kehitys on ennen muuta myönteistä, mutta se on haastanut eläkejärjestelmien rahoituksen kaikissa teollisuusmaissa. Viime vuosina yleiseksi ratkaisuksi on tullut eläkeiän nostaminen. On ajateltu, että osa pidentyneestä elinajasta tulee käyttää työvuosiin.

Viime vuonna voimaan tullut eläkeuudistus toi Suomeen uudet eläkeiät. Vanhuuseläkkeen ikäraja nousee tästä vuodesta lähtien kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes alaikä on 65 vuotta, eli vuonna 2025. Sen jälkeen eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Tutkimusten mukaan enemmistö tuntee eläkeiän nousemisen, mutta harvempi kuitenkaan pitää siitä. Kukapa pitäisi? Kaiken lisäksi saadakseen vanhempiensa eläkettä vastaavan eläkkeen, nuorten on oltava työelämässä pidemmän ajan.

Hyvinvointitaloustieteen professori Nicholas Barr on lohduttanut nuoria toteamalla, että vaikka he tulevat jäämään eläkkeelle myöhemmin kuin heidän vanhempansa, nuoret tulevat olemaan eläkkeellä pidempään. Haaveet aurinkoisista eläkevuosista eivät ole kadonneet, ne ovat vain siirtyneet vähän myöhemmäksi.

Kirjoittaja on Turun yliopiston dosentti ja osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.