Korkein oikeus linjasi joulukuussa 2017, että valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on syyllistynyt tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän oli osallistunut koulutushankintapäätöksiin yritykseltä, jonka johdossa oli hänen veljensä.

Jutun rikosoikeudellinen puoli on loppuun käsitelty, mutta asian virkamiesoikeudellinen arviointi jatkuu. Oikeusministeriö arvioi tammikuun aikana, voiko Nissinen jatkaa tehtävässään. Irtisanominen on virkamiesoikeudellisesti järein keino, lievempiä seurauksia ovat huomautus ja kirjallinen varoitus. Jos irtisanomiseen päädytään, lopullisen ratkaisun tekee valtioneuvosto.

Nissisen pitkä ura on ollut ennen tuomiota moitteeton. Häntä pidetään oikeustieteellisissä piireissä pätevänä syyttäjänä. Yhdyn tähän arvioon.

Jutussa on kyse esteellisyydestä ja siitä, mitä virkamieheltä voidaan toiminnassaan edellyttää. Hallintolain mukaan virkamies on esteellinen muun muassa, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä hänen lähisukulaiselleen. Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä.

Nissinen oli osallistunut päätöksiin, joilla hankittiin palveluja hänen veljensä yritykseltä. Esteellisyysperuste oli siten selkeä. Kiistanalaista oli sen sijaan, oliko toiminta tuottamuksellista vai tahallista. Ero on merkittävä, sillä tuottamuksellisuus on vähemmän moitittavaa kuin tahallisuus.

Korkein oikeus katsoi, että Nissinen oli toiminut tahallisesti. KKO:n mukaan Nissiseltä on valtakunnan ylimpänä syyttäjänä voitu vaatia esteellisyyssäännösten tarkkaa ja asianmukaista huomioon ottamista. KKO myös korosti, että laki ei ole tältä osin tulkinnanvarainen. Lisäksi esteellisyys oli perustunut läheissuhteeseen, jonka osalta esteellisyyden syntyminen on ollut yksiselitteistä.

KKO otti teon moitittavuutta vähentävänä seikkana huomioon, että Nissisen menettelyn motiivi, johtamiskoulutuksen hankkiminen henkilökunnalle, on ollut hyväksyttävä. Menettelyn moitittavuutta lisäsi puolestaan Nissisen tärkeä asema ja menettelyn kielteinen vaikutus koko syyttäjälaitosta kohtaan tunnettavaan luottamukseen. Toiminta oli lisäksi jatkunut vuosia, huolimatta siitä, että Nissisen huomiota oli kiinnitetty esteellisyyteen.

Nissinen on ilmaissut haluavansa jatkaa työssään.

Oikeusministeriö on tärkeän ratkaisun äärellä. Jos ministeriö suosittaa irtisanomista, menetämme hyvän syyttäjän. Jos hän jatkaa, esteellisyyssäännökset menettävät merkitystään.

Samoin on olemassa riski, että Nissisen jokainen ulostulo peilataan hänen omaa rikostuomiotaan vasten. Tavallinen kansalainen saa näet harvoin osakseen sellaista armollisuutta, jota Nissinen nyt tavoittelee. Tuomio heikentää siten myös sitä luottamusta, joka on edellytys valtakunnansyyttäjän tehtävän ansiokkaalle hoitamiselle.

Jokainen tekee virheitä. Mitä tärkeämpi asema, sitä kovemman hinnan joutuu niistä maksamaan. Jos Nissinen ei pyydä eroa, tähän juttuun ei saada arvokasta loppua. Hänet joko irtisanotaan valtioneuvoston päätöksellä tai hän jää hoitamaan virkaansa vakavasti haavoitettuna. Kumpikin vaihtoehto olisi ikävä päätös ansiokkaalle uralle.

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.