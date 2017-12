Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube ovat kehittyneet nopeasti välttämättömiksi kanaviksi olympiaurheilussa. Erityisesti nuoria on vaikea tavoittaa ilman läsnäoloa somessa.

Ensimmäisen kerran olympialaiset mainittiin sosiaalisessa mediassa 10 vuotta sitten. Rion olympialaisissa kansainvälisen olympiakomitean KOK:n somekanavilla oli jo 50 miljoonaa seuraajaa ja yli viisi miljardia katselukertaa.

KOK on urheilujärjestöjen somekuningas. Se kannustaa myös lajiliittoja aktiivisiksi. Yksi KOK:n lajiliitoille maksaman rahapotin jakokriteereistä liittyy lajien somelukuihin.

Twitterissä aktiivisin on kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA, jolla on yli 19 miljoonaa seuraajaa. FIFA on myös aktiivisin twiittaaja – yli 17 twiittiä päivässä.

Urheilupomoista seurataan Twitterissä eniten kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n puheenjohtaja Seb Coeta. Hänellä on yli 123 000 seuraajaa. FIFA:n puheenjohtaja Gianni Infantino ei puolestaan Twitterissä ole. Vale-Infantinoja on sen sijaan monta. Suositus on, että pomot olisivat somessa.

Jokainen olympialaji käyttää Instagramia. Postauksia on kommentoitu tai tykätty tänä vuonna noin 66 miljoonaa kertaa. Muutamat pienemmät lajit, kuten paini ja karate, ovat keskittyneet hyvin tuloksin erityisesti Instagramiin.

Facebookissa aktiivisin on kansainvälinen koripalloliitto FIBA, joka tekee keskimäärin lähes 10 postausta päivittäin. Koripalloa kiitetään hyvästä somestrategiasta ja -panostuksesta.

FIBA:lla on fanikeskeinen lähestysmistapa. Reaktiot julkaistaviin sisältöihin analysoidaan ja sisältöjä kehitetään faneille mahdollisimman merkityksellisiksi. Sisällöt ovat yhä useammin videoita, jotka toimivat vaivattomasti ja viihdyttävästi eri media-alustoilla missä ja milloin tahansa.

FIBA pyrkii olemaan aina ensimmäinen, joka haluttua sisältöä jakaa. Se antaa sidosryhmilleen käyttöoikeuden sisältöihin. Lisäksi FIBA jakaa sosiaalisessa mediassa peräti 1 500 ottelua vuodessa. Tuloksena on, että 38 miljoonaa koripallon ystävää seuraa FIBA:n somea – 100 prosentin kasvu vuoden 2016 lukuihin.

KOK:n Facebook-sivu on 19 miljoonalla tykkääjällään kansainvälisten järjestöjen tykätyin sivu, 2,5 kertaa tykätympi kuin Unicefin vastaava.

Tämän vuoden suosituin Facebook-postaus on video Munchenin olympialaisten 800 metrin finaalista, jossa voittajaksi nousee erikoisella taktiikalla juossut lätsäpäinen David Wottle. Videota on katsottu yli 91 miljoonaa kertaa. Se on saanut yli 1,1 miljoonaa kommenttia, jakoa ja tykkäystä.

Urheilujärjestöjen somesivuja seurattaisiin paljon enemmän, jos niissä jaettaisiin suoria lähetyksiä arvokilpailuista. Perinteisemmän jakelukanavan eli tv:n kanssa tehdyt sopimukset kuitenkin estävät suorat somelähetykset.

Urheilujärjestöissä tilannetta puntaroidaan. Koska arvokisaurheilu voisi siirtyä livenä someen? Onko ansaintamalli sama kuin musiikkia jakavalla Spotifyllä? Lähetys annetaan ilmaiseksi, jos suostuu katsomaan mainoksia. Ilman mainoksia esitettävästä sportista pitää maksaa.

Tai niin, että signaali on muuten ilmainen, mutta kohokohdasta, loppuottelusta, 100 metrin finaalista tai muusta somen mahdollistamasta lisäpalvelusta pitää maksaa.

Nähtäväksi jää, mutta some jyrää joka tapauksessa.

Kirjoittaja on Kansainvälisen ja Euroopan yleisurheiluliiton

hallituksen jäsen.