Lasten oikeudet: tietoisuutta, osallisuutta, yhdenvertaisuutta

Neljäs joulupäivä on pyhitetty viattomille lapsille. Päivällä on uskonnolliset juuret ja sen tarkoitus on pysäyttää meidät keskellä joulunajan iloa muistamaan niitä lapsia, joiden joulua varjostavat pelko, puute ja väkivalta, niin lähellä kuin kaukana. Lasten oikeuksien sopimus on nyky-yhteiskuntien oikeudellinen toimenpide lapsen viattomuuden korostamiseksi, että aikuiset ympäri maailman ymmärtäisivät suojella ja kunnioittaa lapsia.