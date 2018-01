Yksi kevään kuumimmista lakikäsittelyistä eduskunnassa käydään siviili- ja sotilastiedustelulakien ympärillä. Joulukuussa Helsingin Sanomat hämmensi tilannetta julkaisemalla erittäin salaisten asiakirjojen pohjalta tietoja Viestikoekeskuksesta.

Tämä aiheutti perustellusti lukuisia kysymyksiä. Miksi Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin? Selitys ei voi olla vain se, että heidän lukijoillaan on oikeus saada tietoa tästäkin asiasta. Kyse ei voi olla vain Helsingin Sanomien lukijoista vaan Suomen kansalaisista kokonaisuudessaan ja Suomen turvallisuudesta.

Miksi julkaistiin kuvana erittäin salainen asiakirja? Asiasta olisi voitu kirjoittaa ilman sen kuvan julkistamista.

Kyse täytyy olla asian todellisesta tietoisesta hämmentämisestä tiedustelulakien valmistelun viime metreillä ja sen eduskuntakäsittelyyn vaikuttamisesta. Välitön vaikutus oli muun muassa se, että on katsottu tarpeellisesti selvittää, ovatko salassapitosäännökset ajan tasalla. Tämä viivästyttää jo sinänsä asiaa.

Minusta selvää on, että vakavin asia tässä kokonaisuudessa oli vuoto Helsingin Sanomille. Luottamus suomalaiseen salaisten tietojen salaisuuteen on saanut kolhun, kuinka suuren, se jää nähtäväksi.

Tiedustelupalvelujen kesken luottamus on oleellista. Jos joku katsoo, että jollekin ei voida antaa salaisia tietoja, ei tämä koskaan tule esille, koska sitä tietoa ei vain anneta.

Itse uskon, että vuotaja saadaan selville, koska asiakirjojen käsittelyä voi tehdä varsin pieni joukko – ilmeisesti sekin on liian suuri. Useat henkilöt ovat asiakirjat nähneet, mutta niiden lähettäminen Helsingin Sanomille ei ole monellekaan ollut mahdollista.

Helsingin Sanomien osuuteen kuuluu myös se, että asiakirjat ovat edelleen ilmeisesti heillä ja se jo aiheuttaa turvallisuusongelman sinänsä. Ei riitä, että todetaan prosessin olevan kunnossa eikä tiedot sieltä vuoda – tätä saanen epäillä.

Keskustelu siitä, olisiko nämä asiakirjat tullut kirjata näin rankoilla salausmerkinnöillä on turhaa, koska ne on sellaisiksi asian tietävien ihmisten toimesta tehty. Sisältö ei muuta sitä, että törkeä rikos on tapahtunut sekä vuodossa että julkaisemisessa todellakin sisällöstä riippumatta.

Asiakokonaisuuteen liittyy kyllä yleinen kysymys siitä, salataanko tietoja viranomaisissa Suomessa liikaa. Tätä minunkin mielestäni tulisi vakavasti selvittää.

Lähtökohdan tulisi olla, että kaikki on julkista ja asiakirjat tulisi ensisijaisesti luovuttaa, mikäli ei erityinen salaus luovutusta estä. Lakia saattaa olla tarpeen muuttaa ainakin joissakin asioissa.

Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että aina on asioita, jotka on pidettävä visusti salaisina. Syynä voi olla yksittäisten ihmisten suojelu tai valtion turvallisuus yleensäkin.

Pidän tämän kokonaisuuden monipolvista keskustelua hyvänä, kunhan annetaan poliisille työrauha selvittää, mitä säännöksiä on rikottu ja oikeuslaitokselle työrauha miettiä, mihin seuraamuksiin mahdolliset ja todennäköiset rikokset johtavat.

Toivon myös, että tämä kiehunta ei vaikuta tiedustelulakien käsittelyn kohtuuttomaan viivästymiseen, koska niitä on jo valmisteltu vuosikausia. Itse en kylläkään pidä katastrofina, jos lopullinen päätös siirtyy seuraavalle eduskunnalle, kun näyttää, että ero aikatauluissa voisi jäädä vain muutamiin kuukausiin.

On myös ymmärrettävä, että vaikka tähän kokonaisuuteen perustettaisiin minkälainen valvontajärjestelmä tahansa, ei sekään voi olla aukoton, koska aina jää mahdollisuus olla kertomatta asioita, jos joku niin haluaa.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva poliisiylijohtaja.