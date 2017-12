Kirjoja muuton jäljiltä hyllyihin mättäessäni huomaan, mikä kielten hautausmaa kirjastoni on. Sanakirjoja, oppikirjoja ja Read Japanese Today! -tyylisiä liikuttavan optimistisia opuksia. Olenko tosiaan joskus kuvitellut oppivani tamilia, muinaiskreikkaa tai swahilia? Ranskan ja venäjän kursseja tuli sentään yritettyä vielä yliopistossakin.

Olen lukenut kirjoja kahdeksalla eri kielellä. Kaipa se on yli suomalaisen keskiarvon, mutta kovin kaukana kielitaitohaaveistani. Niille on käynyt kuten muillekin nuoruudensuunnitelmilleni.

Monipuolinen kielitaito on aarre, mutta niin on moni muukin taito. Valitettavasti mikään osaaminen ei tule itsestään, vaan vaatii kovaa työtä ja aikaa – joka on aina pois jostain muusta.

Kukaan tuskin kiistää, etteikö minkä tahansa kielen osaaminen olisi niin iloksi kuin hyödyksikin. Mutta se ei ole mikään argumentti sille, että jokaisen pitäisi osata useita vieraita kieliä, koska todellisuudessa laajan kielitaidon merkitys vaikkapa työelämässä on lähes olematon.

Tehdäänpä pieni gallup. Kuinka usein käytät ruotsia työssäsi tai vapaa-ajassasi, luet ruotsinkielisen kirjan tai lehden, tai turiset ruotsiksi Tukholmassa turisteeratessasi? Entä paljonko olet tarvinnut saksaa, ranskaa, tai jotain muuta koulussa oppimaasi kieltä?

Entäpä sama kysymys englannin kielestä? No niin, sitähän minäkin. Tätä kysymystä ei vain koskaan esitetä, koska kansan antama omaan kokemukseen perustuva vastaus olisi niin kovin poliittisesti epäkorrekti. Paljon parempi kysyä firmoilta, haluaisivatko ne viittä kieltä sujuvasti puhuvia työntekijöitä, ja suunnitella koulutusta niiden vastausten perusteella.

Turun yliopiston vararehtori ja venäjän kielen professori Riitta Pyykkö on vastikään luovuttanut opetus- ja kulttuuriministeriölle mietintönsä”Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Keskeisin suositus on, että kouluissa aletaan ensimmäisenä vieraana kielenä opettaa jotain muuta kuin englantia. Ja jos tämä katastrofi ei vielä riitä, niin kaikissa yliopistotutkinnoissa tulisi alkaa vaatia vähintään kahden vieraan kielen taidon osoittamista. Uudistuksen hinnaksi arvioidaan viisikymmentä miljoonaa vuodessa.

On tietoja ja taitoja, jotka jokaisen olisi pakko osata. Luku- ja kirjoitustaito, oma äidinkieli, filosofian opettama ajattelun taito, matematiikka, ja perustiedot ympäröivästä todellisuudesta – ihmisen historiasta biologiaan, fysiikkaan, yhteiskuntaoppiin ja muihin maailman ymmärtämisen aakkosiin. Niin, ja englannin kieli, tuo yleismaailmallisen kommunikoinnin kieli.

Tuohon ydinosaamiseen eivät ruotsi ja muut kielet kuulu eivätkä mahdu. Kaikkein vähiten pitäisi alkaa heikentämään englannin opetusta muita kieliä suosimalla, tai vaatia huippuosaajiksi itseään kouluttavia käyttämään aikaansa venäjään tai mandariinikiinaan. Jos liike-elämä niitä taitoja tarvitsee, maahanmuuttajista löytyy kyllä osaajia – tai työntekijän voi pistää palkalliseen tehokoulutukseen.

Ja lopuksi: kauanko kestää, ennen kuin korvissamme on pieni kuuloke, joka simultaanitulkkaa paremmin kuin mihin itse pystymme? Googlehan jo lupailee tällaisia kauppoihin. Kukaan ei voi oppia kaikkia kieliä, mutta parinkymmenen vuoden sisään meillä kaikilla on kyky kommunikoida kaikilla kielillä.

Kirjoittaja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori.