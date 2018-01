Lähes epätodellisen nopean teknologisen kehityksen ja globalisaation kiihdyttämän muutoksen näkyvimpiä todisteita on sosiaalinen media. Some muokkaa julkisen ja yksityisen rajaa, ja sen sovellukset ovat synnyttäneet ennen näkemättömät kaupallisen ja henkisen manipuloinnin sekä kontrollin välineet.

Facebookin jättänyt, käyttäjämäärien kasvustakin vastannut Chamath Palihapitiya kehottaa tuoreessa haastattelussa vetäytymään somesta ja kieltämään sen lapsilta. Hän sanoo tykkäysten ja jakojen luomaan mielihyvään perustuvan, addiktoivan sovelluksen romuttavan yhteiskunnallisen keskustelun ja toimivan väärän tiedon levittämisen, epäluottamuksen kylvämisen ja manipuloinnin välineenä. Some on viemässä ihmisen itsenäisyyden ja turmelemassa inhimillisen käyttäytymisen perustan.

Toisaalta somen maailmaa muuttavasta voimasta todistaa vaikkapa Twitter-kuvien rohkaisema arabikevät, jonka toiveikkuus tosin päätyi uuteen toivottomuuteen. Vuoden vaikuttavimpia somekampanjoita on ollut seksuaalisen häirinnän monessa länsimaassa yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen nostanut Me too. Kampanja tuskin olisi onnistunut ilman sosiaalista mediaa sekä länsimaisten yhteiskuntien arvojen kehitystä.

Kampanjaa seurannut Ylen joulukuinen kysely eduskunnassa kertoi 13,7 prosentin joutuneen työpaikallaan seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Määrä on kaksinkertainen verrattuna Työterveyslaitoksen tilastoimiin keskimääräisiin työpaikkalukuihin. Selitykseksi ei riitä tutkitusti sosiaalisia estoja vähentävä alkoholi, vaikka sillä voi olla osuutensa, mistä kertovat tuoreet uutiset eduskunnan pikkujouluista.

Me toon kirkkain ansio on ollut kollektiiviseen vaikenemiseen haudatun, paljon luultua yleisemmän yhteiskunnallisen epäkohdan paljastaminen. Keskustelua seuratessa on ajoittain vaikea uskoa, että tapaukset ja osa argumentaatiosta on 100- eikä 50-vuotiaasta Suomesta. Voi vain toivoa, että Me too opettaisi tunnistamaan, käsittelemään ja ehkäisemään muitakin yhteiskuntamoraalin sokeita pisteitä.

Me toon jälkeen oman kampanjan ansaitsisi moni muukin vakava asia, kuten lähisuhdeväkivalta, koulu- ja työpaikkakiusaaminen, poliittisten virkanimitysten ilmentämän korruptio, painostetut huoltajuus-, salassapito- ja eropakettisopimukset, työharjoittelijoiden huono kohtelu, syrjintä ja epätasa-arvoisuus ja niin edelleen. Mielenkiintoista olisi nähdä vaikkapa, kuinka moni politiikan, yrityksen, kaupungin tai kulttuuriorganisaation esimies on vienyt työntekijän työn ja ideat nimiinsä edistääkseen uraansa ja talouttaan.

Me toon kaltaiset somekampanjat muuttuvat helposti voimattomiksi, kun kyse on merkittävästä taloudellisesta tai muusta hyödystä, kuten vaikka kartellissa tai lahjuksissa, joissa yhteinen vaikeneminen on edellytys molemminpuoliselle hyödynsaannille. Puhumatta luultavasti paljon luultua yleisemmästä arkipäivän realiteetista, jossa vaikeneminen on ainoa keino säilyttää nykyinen työpaikka, uran etenemismahdollisuuksia edes ajattelematta.

Eduskunnan murheellisissa ahdistelutilastoissa ja pikkujoulu-uutisoinnissa on ainoastaan sarkastinen valopilkku: ne sentään kertovat, etteivät poliitikot ole vieraantuneet kansasta − osa edustaa sitä erityisen painokkaasti huonoissa taipumuksissa.

Kirjoittaja on kirjailija ja toimittaja.