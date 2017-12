Uutta vuotta kohti oli välipäivinä menty paukkupakkasissa. Lapissa oli mitattu jopa yli -40 asteen lukemia. Juuri ennen vuodenvaihdetta Turkuun tupsahti kinoskaupalla lunta ja tuuli raivosi seitsemän boforin voimalla.

Turun Sanomat ei The Beatles- yhtyeen uusinta TV-filmiä Magical Mystery Touria juurikaan silkkihansikkain käsitellyt. Lontoon kirjeenvaihtaja Jussi Anthal luonnehti elokuvaa suorin sanoin jo artikkelinsa otsikossa ”Maailman tuottavin fiasko käsittämätöntä hölynpölyä.” Jutussa todettiin elokuvan osoittavan, että ”Beatleseilla on niin paljon rahaa, että he voivat kohdella yleisöä kuinka tahansa. Jos joku muu yhtye tai yksityinen olisi tehnyt vastaavan filmin, hänen uransa olisi katkenut siihen paikkaan. Mutta Beatleseille tuntuu kaikki olevan sallittua.”

Uudenvuoden tanssien lisäksi nuoret kävivät ahkerasti Turussakin elokuvissa. Astoriin väkeä veti Cherbourgin sateenvarjot ja Casinoon John Waynen ja Kirk Douglasin tähdittämä Kultaa El Pasoon. Dominossa pääsi stereoäänellä ja 70 millin laitteilla varustetussa teatterissa liki itse ajajan paikalle elokuvassa Grand Prix. Kino Turku oli saanut esitettäväkseen uuden Bond-filmin Casino Royalen. Kinolassa pyöri kotimainen suurmenestys Lapualaismorsian. Ritz luotti laatuun Leo Tolstoin Sodalla ja Rauhalla sekä Tottisalmen perillisellä. Kinopalatsi tarjoili pyhinä lapsille Aku Ankka -filmejä ja Kinola Tomia ja Jerryä.

Otsikolla "Isänmaa urbanisoituu" kerrottiin, että Suomen väkiluku vuoden 1967 lopussa oli 4 675 000 henkeä. Tästä määrästä kaupungeissa asui 48 prosenttia. Helsinki oli ykkönen liki 530 000 asukkaallaan. Tampere tuli kakkoseksi. Siellä asukkaita oli noin 150 000 ja kolmantena tuli Turku noin 148 000 asukkaallaan. Turussa kasvua tuli 3071 henkeä ja siitä liki tuhat henkeä kirjattiin siitä, kun Kakskerta oli liittynyt Turkuun. Naantalin asukasmäärä vuoden loppuessa oli hieman yli 6 600 henkeä ja Raision miltei 14 000 henkeä.

Tunnetuilta turkulaisilta kysyttiin uudenvuoden toiveita. Kaupunginjohtajan rouva Aija Leino toivoi Turkuun omaa tv-asemaa. Markkinointijohtaja Teuvo Metsämäki toivoi ”radikaalisia muutoksia”. ”Pois kaikki muumiot ja tilalle enemmän väriä ja elämää. Kauppahalli linnan tilalle matkailunähtävyytenä ja kauppatori iloisemmaksi värikkäillä markiisikatoksilla”. Vaatturimestari Matti Villa toivoi, että ”kaikki nuo riivatun pysäköintiautomaatit hävitettäisiin Turusta”. Maakunta-arkiston johtaja, professori Toivo T. Rinne sanoi, että hänellä oli jo 15 vuotta ollut sama toive. Hän oli kaikki ne vuodet anonut, ”että maakunta-arkistoon saataisiin oma kirjansitoja”. Seiväshypyn Suomen mestari Risto Ivanoff toivoi, että Turkuun saataisiin urheiluhalli.

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”Rakas anna min. anteeksi. Ottaisitko nopeasti yhteyden ja ilmoita jotenkin voimmeko tavata, sillä nyt tarvitsemme toisiamme. Y.T.” (Ilm. TS 30.12.1967)

”Löytyykö rehellistä ja luotettavaa oman kodin omistavaa 50 v ylittänyttä naista joka ottaisi luokseen asumaan 55 v yksinäisen vapaan miehen maalle tai kaupunkiin. Vast tlk nimim Heti tai myöhemmin.” (Ilm. TS 31.12.1967).

”Punaketun ja oravan nahkoja ostetaan Karjakuja 46 tai Uudenpellonk. 25.” (Ilm. TS 31.12.1967).

Jukka Saarinen

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.