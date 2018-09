Puheenvuoro: Åbo Akademi toimii demokratian ja moninaisuuden puolesta

Mikko Hupa

Muutaman vuoden tauon jälkeen Åbo Akademi voi tänä vuonna jälleen juhlia lukuvuoden avajaisia Vanhassa Akatemiatalossa. Tuntuu hienolta päästä takaisin tähän historialliseen ja juhlavaan rakennukseen peruskorjauksen valmistuttua. Talo on kahden vuosisadan kuluessa kokenut paljon.

Vanha Turun Akatemia ehti toimia talossa kymmenen vuoden ajan ennen Turun paloa 1827. Juhlasali säilyi palossa lähes vahingoittumattomana, kuten myös iso osa akatemian arkistoista. Perustamiskirja, avaimet, hopeavaltikat ja rehtorinviitta ehdittiin pelastaa. Palo kuitenkin tuhosi noin 40 000 kirjaa sekä akatemian luonnontieteelliset ja etnografiset kokoelmat.

Viimeisen sadan vuoden aikana talo on nähnyt sekä Åbo Akademin kasvun, että itsenäisen Suomen kehityksen. Akatemiatalo vallattiin yleislakon aikana 1917, se vaurioitui talvisodan pommituksissa, täällä ovat lukuisat turkulaiset saaneet ylioppilaslakkinsa ja nämä samat seinät ovat kuulleet yhden jos toisenkin rehtorin puheen.

Rakennus on historiallisesti arvokas, mutta sillä on myös vahva symbolinen merkitys. Tämän kanssa ei sovi yhteen tämän rakennuksen edustalla pari viikkoa sitten pidetty mielenilmaus, jossa otettiin kantaa väkivallan puolesta ja demokraattista yhteiskuntaa vastaan.

Åbo Akademin arvot ovat päinvastaiset. Yliopistomme on avoin ja toivottaa kaikki tervetulleiksi. Teemme työtä moninaisuuden puolesta ja kaikkien osallisuuden vahvistamiseksi. Kun sanomme, että rohkeus on yksi perusarvoistamme, se tarkoittaa, että sanoudumme selvästi irti demokratian vastaisista ja väkivaltaa puoltavista liikkeistä. Haluamme toimia kansainvälistymisen, moninaisuuden ja osallisuuden puolesta!

Åbo Akademilla on muiden yliopistojen tapaan yhteiskuntavastuu. Meillä tehtävä tutkimus koskettaa yhteiskuntaa monin eri tavoin ja vaikuttaa osaltaan myös tulevaisuuden yhteiskuntaan. Tutkimustulosten avulla voidaan esimerkiksi edistää hyvinvointia tai taloutta.

Tiede on toisaalta myös maailmankuvan ja sivistyksen perusta. Meillä on velvollisuus jakaa tietoa yhteiskunnassa. Sivistysyliopistona annamme koulutusta, joka perustuu tutkimukseen, mutta meidän on myös muilla tavoin toimittava tieteen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toukokuussa Åbo Akademi sai 1,9 miljoonaa euroa yliopistojen tutkimuksen profilointiin tarkoitettua rahoitusta Suomen Akatemialta. Saamamme rahoitus on tarkoitus käyttää pääasiassa erityisinvestointeihin, jotka tukevat tutkimusta ja yliopiston vaikuttavuutta.

On hyvä, että Suomen yliopistoja kannustetaan toteuttamaan kolmatta tehtäväänsä, eli edistämään yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kolmannen tehtävän kautta vakuutamme ympäröivän maailman olemassaolomme tärkeydestä ja täytämme velvollisuutemme jakaa tietoa yhteiskunnassa.

Lähiyhteiskuntamme on Turun kaupunki, ja haluankin nyt käyttää tilaisuutta onnitellakseni Turun kaupunkia! Onnittelen arvosanasta 8,7. Keväällä runsaat 2 000 korkeakouluopiskelijaa vastasi kyselyyn, jossa arvioitiin Turkua opiskelukaupunkina. Heidän antamiensa arvosanojen keskiarvo oli 8,7 asteikolla 4–10.

Opiskelijat kuvailevat Turkua viihtyisäksi, aktiiviseksi, helppokulkuiseksi, eloisaksi, monitieteelliseksi ja mukavaksi kaupungiksi. Vastaajista 96 prosenttia piti Turkua myös kauniina kaupunkia ja 98 prosenttia sopivan kokoisena opiskelukaupungiksi.

Opiskelijoiden kanssa toimiessani olen oppinut, että heiltä saatu palaute on rehellistä. Opiskelijamme ovat oikeasti tyytyväisiä Turkuun opiskelukaupunkina! He kehuvat, kun siihen on aihetta, ja antavat joskus kovaakin kritiikkiä, joka kuitenkin on yleensä aiheellista ja rakentavaa. Myös tässä kyselyssä opiskelijat nostivat esiin kehittämiskohteita: Turkuun tarvitaan lisää yöbusseja ja erityisesti keskustaan parempia pyöräteitä. Opiskelijakaupungille esitetyt vaatimukset ovat mielestäni realistisia. Turussa on 40 000 opiskelijaa. Heidän äänensä on arvokas, ja meidän kannattaa kuunnella sitä.

Åbo Akademi jatkaa 100-vuotisjuhlavuoden viettoaan vuoden loppuun. Lokakuussa on tulossa mielenkiintoinen tulevaisuusseminaari, joka on yleisölle avoin. Juhlavuotemme päättyessä luovutamme viestikapulan ylioppilaskunnallemme, Studentkårenille, joka täyttää 100 vuotta ensi vuonna. Toivotan opiskelijoille, kollegoille ja kaikille turkulaisille inspiroivaa lukuvuotta.

Kirjoittaja on Åbo Akademin rehtori. Kirjoitus perustuu Åbo Akademin lukuvuoden avajaispuheeseen 6.9.