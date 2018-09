PUHEENVUORO: Korkeakouluyhteisö osaamisalustana

Vesa Taatila

Alustatalous on ollut yksi 2010-luvun keskeisesti maailmaa muuttaneista käsitteistä. Ihmiset operoivat suoraan keskenään ohittaen palvelujen ja tuotteiden paketoijat ja välittäjät. Tietoteknisten järjestelmien mahdollistama toimintamalli on jättänyt jälkensä useisiin aloihin matkailusta kaupankäyntiin ja taksipalveluista tietokirjoihin.

Alusta-toimintamalli on vanhempi kuin usein tulee ajatelleeksi. Mitä muuta esimerkiksi keskiaikaiset yliopistot olivat kuin osaamisen alustoja? Itsensä kehittämisestä innostuneet opiskelijat hakeutuivat yhteen parhaiden auktoriteettien oppiin. Sama tietoalustallinen ajattelutapa on säilynyt meidän päiviimme saakka, kun opiskelijat hakeutuvat hyödylliseksi kokemiensa tiedonlähteiden luokse.

Todennäköisesti suuri joukko opiskelijoista ei enää valitse korkeakouluaan yksittäisen gurun perusteella vaan keskittyy kokonaisiin koulutusohjelmiin. Niiden takana ovat kuitenkin huippuosaajat, jotka haluavat tukea uusien taitajien kasvua alalleen ja varmistaa sen jatkuvan kehittymisen. Korkeakoulu on alusta, joka tuo yhteen kokeneemmat ja nuoremmat kollegat muodostaen näistä korkeakouluyhteisön.

Yhteisöllisyyden merkitys korkeakouluissa on lisääntynyt ammattilaisuuteen tarvittavan tietoperustan monipuolistuessa. Jos keskiajalla opiskelijaryhmällä oli vain muutama opettaja, nyt osaamisen kehittymiseen osallistuu laaja joukko ammattilaisia. Kukin yksittäinen oppiaine vaatii syvällistä osaamista, ja opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelut ovat erikoistuneet omiksi professioikseen.

2010-luvulla korkeakoulujärjestelmän olemassaolon perusteita on kyseenalaistettu. Jatkuvasti saatavilla oleva tieto on synnyttänyt kysymyksen, onko olemassa tarvetta tuoda ihmisiä yhteen oppimaan. Oppijat voisivat hakevat osaamisensa eri lähteistä, eivätkä enää tarvitsisi perinteisiä alueellisia korkeakouluja. Tästä kehityskulusta on verkossa paljon esimerkkejä, kuten Udacity, Coursera tai EdX.

Toinen tietotekninen kehityskulku on korkeakouluopetuksen saatavuuden laajeneminen. Edellä mainitut ja muut alustat ovat käytännössä tunnettujen korkeakoulujen materiaalien ja koulutuksen jakelukanavia. Massachusetts Institute of Technology (MIT) on tarjonnut ilmaiseksi jo useita vuosia tutkintoonkin tähtäävää koulutusta verkossa. Käytännössä kaikki suomalaisetkin korkeakoulut ovat siirtäneet opetustaan verkon kautta joustavammin saataville. Tänä syksynä lanseerattava ammattikorkeakoulujen CampusOnline.fi -palvelu laajentaa tarjontaa Suomessa.

Kaikkien etämahdollisuuksien keskellä Suomessa haki tänä vuonna 191 447 henkilöä opiskelupaikkaa korkeakouluista. Ikäluokkien pienentyessä ja verkkomahdollisuuksien lisääntyessä hakijamäärät ovat pysyneet hyvin vakioina. Jokin järjestelmässä herättää edelleen hakijoiden kiinnostuksen. Voisiko se olla yhteisöllisyys?

Yhteinen oppiminen ja kehittäminen kokeneempien ja nuorempien kollegoiden kesken synnyttää parhaimmillaan vahvaa yhteenkuulumisen tunnetta, mikä on meille sosiaalisille eläimille merkityksellistä kulttuurista ja professiosta riippumatta. Meistä suurin osa haluaa kokea olevansa arvostettu osa merkityksellistä yhteisöä. Korkeakoulu mahdollistaa tämän.

Mediatekniikan kehitys tuo jatkuvasti uusia tapoja olla yhteydessä yhteisöömme. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa on aloitettu 2017 kolme kokonaan verkkoperusteista tutkintokoulutusta. Niiden ytimessä ei kuitenkaan ole teknologia ja hajautettu itseopiskelu vaan vahvasti yhteisöllinen oppimiskokemus etäjärjestelmien avustuksella. Tekniikka toimii oppimisen avustajana, ei ohjaajana.

Korkeakoulussa kaikki toimijat ovat valinneet kuuluvansa yhteisöön. Opiskelijat ovat joutuneet kilpailemaan paikan saadakseen, ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle olisi kysyntää myös oppilaitoksen ulkopuolella. Korkeakoulun ainoa keino menestyä avoimen osaamiskilpailun maailmassa on synnyttää innostavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tarjota kaikille yhteisönsä jäsenille innostava alusta, jolla luoda yhteistä tulevaisuutta.

Kirjoitus on tiivistelmä rehtori Vesa Taatilan puheenvuorosta Turun Ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa 6.9.2018.