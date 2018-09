Viikon analyysi: Kaikki joukolla hätiin

Harri Kavén

harri.kaven@ts.fi

Elintarvikeyhtiö Raisio tiedotti hiljattain lyhentävänsä ostamiensa viljojen tilitysajan kahteen viikkoon syyskuun ajaksi viljelijöiden taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. Tiedotteessa mainitaan vielä toiseen kertaan, että "tilitysajan lyhentämisellä Raisio haluaa parantaa viljatilojen maksukykyä".

Vähän päästä Hankkijakin kertoi maksavansa syyskuusta lähtien viljan kahdessa viikossa, kun normaali maksuaika on kuukausi.

Viljan ostajat ovat siis hellyttävällä tavalla rynnänneet hätiin, kun viljelijä on kokenut satovahingon. Talonpoikia tällainen joukkoliike naurattaisi, ellei tilanne olisi niin vakava. Viljelijöiden tunnot kiteytti paattislainen Pekka Nieminen luonnehtimalla maksuajan lyhentämistä silmänlumeeksi. Hänen mukaansa tuottajaa pidetään tyhmänä (TS 30.8.).

Todellisuudessa viljan ostajat yrittävät houkutella rahapulassa olevaa tuottajaa myymään nopeasti. Normaalisti niukan sadon oloissa viljelijän kannattaa sanamukaisesti jemmata jyviä, kunnes kysyntä nostaa viljan hintaa.

1. Viljan hinta voi

nousta selvästi

Maatalouden sääolot ovat olleet kehnot lähes ympäri maailman. Viljaa ei siis ole missään yllin kyllin. Suomalaiset viljanostajat eivät voi uhkailla tuonnilla, kun yrittävät saada siilonsa täyteen mahdollisimman halvalla.

Leipävehnästä maksettiin Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan maaliskuussa 179 euroa tonnilta. Rukiin tuottajahinta oli 166 euroa.

Tuoreimman tiedon mukaan Raisio maksaa vehnästä 199 euroa ja rukiista 195 euroa. Viljelijä voi itse laskea, riittävätkö nuo hinnat kattamaan viljelyn kustannukset.

Kuluttajia on peloteltu, että leipä kallistuu ja kotimaisesta ruisleivästä tulee suorastaan pulaa. Kumpikaan uhka ei toteudu. Tosin kotimaisen rukiin varastot hupenevat talvella varsin vähiin, joten toivottavasti ensi vuonna puidaan runsas sato.

Ruisleivän hinnassa viljan hinnan osuus on alle viisi prosenttia. Huonollakin laskupäällä voi päätellä, ettei leivän hinta paljon heilahtele rukiin hinnan mukana.

2. Kriisirahat

kaikille tasan?

Hallitus päätti budjettiriihessä 65 miljoonan euron lisärahoituksesta maataloudelle. Tästä 30 miljoonaa on tarkoitus jakaa nopeasti vielä tänä vuonna. Sitä ei kerrottu, miten rahat jaetaan.

Jos MTK:n kanta ratkaisee, jaosta ei tule oikeudenmukaista, koska järjestö haluaa rahaa myös niille, joille kuivuuden vaikutukset olivat vähäiset tai olemattomat.

Puheenjohtaja Juha Marttila (kesk) perustelee tasajakoa sillä, että tilojen kokemien vahinkojen ottaminen huomioon vie liikaa aikaa. Tasajako merkitsee kuitenkin, ettei enää voida puhua kuivuuden takia maksettavasta kriisituesta. Kyse on vain tasokorotuksesta normaaleihin tukiaisiin.

Etujärjestö on laskenut kuivuuden vahinkojen arvoksi 400 miljoonaa euroa. Summa on hatusta vedetty, koska ei tiedetä, kuinka paljon tuottajahinnat Euroopassa nousevat vahinkojen seurauksena.

Marttila on maininnut useita järkeviä keinoja auttaa viljelijöitä. Järkevä mutta myös arveluttava on Marttilan ehdottama kuljetustuki rehukuljetusten helpottamiseksi. Kenties rekkafirmat keksivät nostaa tuen verran hintojaan.

Tänä vuonna tiloille maksettava 30 miljoonan euron kriisituki kiiltää jo maatalouskauppiaiden silmissä. Viljelijöiden ostamien tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat.

Marttila on oikeassa todetessaan, etteivät kriisituet ratkaise maatalouden perusongelmaa. "Ruokamarkkinoiden toiminta on saatava nopeasti kuntoon", edunvalvoja vaatii.

Kysymys on siitä, että markkinoilla on välistävetäjiä, joiden takia tuottajahinnat pysyvät alhaisina.

3. Pakkoteurastuksia ja

jääkaappimagneetteja

"Rehun puute ajaa tilat pakkoteurastuksiin". Tämä otsikko nähtiin Turun Sanomissa 1.8. 2006. Elokuun aikana on jälleen uutisoitu hätäteurastuksista. Lehmien kohtalosta kerrottaessa on sorruttu yliammuntaan.

Maidontuottajat ovat ennakoineet rehupulaa lähettämällä huonotuottoisimpia lehmiä teurastamolle, mutta pakosta ei ole ollut kysymys. Toivottavasti tiloilla syksyn mittaan korjattava kolmas nurmisato tuo kohennusta talven rehutilanteeseen.

Kriiseissä ihminen on kekseliäimmillään. Torstaina uutisoitiin, että Maitotilan emännät niminen Facebook-ryhmä on tilannut 500 jääkaappimagneettia. Ne on määrä postittaa kansanedustajille ja muille silmäätekeville.

Eräs emäntä sanoo, että "kaiken maailman kriisipaketit ovat tekohengitystä". Emäntien tempauksen perimmäinen tarkoitus on maidon hinnan nousu. Sitä ei kerrota, miten kansanedustajat vapaassa markkinataloudessa voivat nostaa hintoja.

Kansanedustajat toki ovat etunenässä auttamassa kriisiin joutunutta maataloutta. Vasemmistoliiton Jari Myllykoski nosti viikolla profiiliaan kertomalla, että hänellä on ehdotus, joka toisi mittavan ja nopean avun viljelijöille. Hänen mukaansa MTK:n pitäisi myydä kalliit kiinteistönsä Helsingin keskustasta ja siirtää konttorinsa vaikkapa Vantaan Tikkurilaan. Myllykoski unohti mainita MTK:n säätiön 6 900 hehtaarin metsäomaisuuden.

Kirjoittaja on Turun Sanomien toimittaja.