Alio: Nuoret ilmastonmuutosaktivismin vaikuttajina

Anna Kronlund

Miten nostaa ilmastonmuutos poliittiseen keskusteluun? Yhdysvalloissa on lukuisia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen keskittyneitä järjestöjä. 2000-luvun nuoret haluavat kuitenkin paremmin äänensä kuuluviin.

Nuorten This is Zero Hour -liike järjesti Washingtonissa The Youth Climate March -mielenilmauksen heinäkuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Viikonlopun aikana nuoret pyrkivät mielenilmauksen lisäksi vaikuttamaan päättäjiin kongressissa ja yhteisöllisyyden rakentamiseen.

Nuorten ilmastoaktivistien puoluepoliittisesti sitoutumaton liike Sunrise Movement taas kampanjoi fossiilisten polttoaineiden toimialan vaikutusvaltaa vastaan poliittisessa päätöksenteossa tulevia vaaleja silmällä pitäen.

Nuoret ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään nykyisten politiikkojen haluttomuuteen edistää ilmastonmuutosta koskevia säädöksiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi nuorten äänten kuulumattomuutta ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia tuleville sukupolville koskevissa keskusteluissa on kritisoitu.

Puheenvuoroissa nousee esiin erityisesti kysymys oikeudenmukaisuudesta turvalliseen elinympäristöön ja ilmastoon myös tuleville sukupolville. Yhdysvalloissa vuonna 2017 julkaistun kansallisen ilmastoarvion (4th National Climate Assesment, Vol. I) mukaan kolme viimeisintä vuotta ovat olleet maapallon mittaushistorian lämpimimmät. Lisäksi ilmastoon liittyvät sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet. Näiden kehityskulkujen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät eri tavoilla osavaltioissa, ja eri puolilla Yhdysvaltoja on lähdetty hakemaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen vastaamiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan liittyy kiperiä kysymyksiä vastuunkannosta sekä jännite tämän hetken ja tulevaisuuden välillä, mikä tekee poliittisesta päätöksenteosta hankalaa.

Tämä näkyy monin tavoin liittovaltion ja kansainvälisen yhteisön tasolla kustannusten ja ilmastonmuutoksen vaikutusten jakautumista koskevissa keskusteluissa.

Yhdysvalloissa oikeusistuimiin on edennyt nuorten nostamia ilmastonmuutosta koskevia kanteita. Esimerkiksi Juliana vs. United States jutussa 21 nuorta tukijoukkoineen ovat haastaneet liittovaltion oikeuteen, jossa haetaan päätöstä siitä, onko nuorilla oikeutta turvalliseen ilmastoon.

Yhdysvaltojen perustuslaissa ei ole varsinaisia säädöksiä koskien ympäristöön liittyviä oikeuksia, toisin kuin esimerkiksi Havaijiin ja Pennsylvanian osavaltioiden perustuslaeissa. Nuoret ovat nostaneet kanteita useissa eri osavaltioissa, jotta poliittiset päättäjät suhtautuisivat ilmastonmuutokseen ja päästöjen torjumiseen vakavasti.

Nuoret ovat lähteneet hakemaan ratkaisuja monin eri tavoin kansalaisaktivismin ja oikeusistuimien lisäksi myös markkinataloudesta ja kristillisistä arvoista. Sekä republikaani- että demokraattiopiskelijoiden ryhmiä edustava taho, Students for Carbon Dividends, pyrkii markkinatalouden keinoin löytämään ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

Lisäksi esimerkiksi nuorten kristillisten Young Evangelicals for Climate Action tavoitteena taas on omien arvojensa kautta nujertaa ilmastokriisi.

Nuorilla, jotka ikänsä puolesta voivat jo äänestää, on tilaisuus saada äänensä kuuluviin tulevissa välivaaleissa marraskuussa, jolloin valitaan liittovaltiotason edustajainhuoneen kaikki jäsenet ja yksi kolmasosa senaattoreista sekä osavaltiotason poliittiset päätöksentekijät.

Uutislähteiden mukaan Kaliforniassa on raportoitu jopa 100 000:nen nuoren ennakkorekisteröityneen äänestäjäksi vuonna 2016 alkaneen osavaltiotason 16–17 vuotiaisiin nuoriin kohdistuvan kampanjan aikana.

Tehtyjen tutkimusten mukaan nuoret ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Lisäksi tarvitaan nuorten äänestäjien aktivoitumista itse vaalipäivänä. Kyse ei ole kuitenkaan vain äänestysinnosta vaan myös siitä onko vaaleissa ehdokkaita, joille ilmastonmuutos ja ympäristöasiat ovat asialistan keskiössä.

Nuorille ilmastonmuutos ei ole vain tässä hetkessä mutta myös tulevaisuuden kannalta tärkeä asia. Tätä varten nykyisten päätöksentekijöiden tulisi olla nykyisellään halukkaampia rohkeampiin toimenpiteisiin eli rahoituksen lisäämiseen ja asioista luopumiseen pidemmän aikavälin ratkaisujen tähden.

Kysymys ei ole ainoastaan ilmastonmuutoksesta poliittisella asialistalla vaan myös siitä kenen ehdoilla keskustelua käydään.

Kirjoittaja on postdoc-tutkija Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksessa.