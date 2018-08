Puheenvuoro: Seutukaupungit kasvun käyrässä kiinni

Ilkka Kanerva

Johanna Luukkonen

Suomi on kaupungistunut viime vuodet kovaa vauhtia. Mistään merkillisyydestä ei sinänsä ole kyse, olemmehan vuosikymmenet olleet Euroopan vähiten urbaani maa. Ilmiönä kaupunkilaistumista on analysoitu kuitenkin varsin yksipuolisesti. Kaupunkipolitiikassa on suurten keskusten lisäksi syytä kiinnittää huomiota myös seutukaupunkeihin.

Seutukaupungeissa asuu miltei miljoona suomalaista ja ne ovat yli 60 000 yrityksen kotipaikka. Töissä seutukaupungeissa käy yli 300 000 ihmistä. Tämän lisäksi ne muodostavat ympärilleen luontaisen työssäkäynti- ja asiointialueen.

Menestyäkseen jokainen maakunta tarvitsee riittävän suuren keskuskaupungin. Siellä missä niin ei ole, ei myöskään muu alue pärjää. Mutta yhden kortin varaan ei tulevaisuuden hyvinvointia yhdessäkään maakunnassa kannata rakentaa.

Ihmiset kaipaavat työhön ja asumiseen vaihtoehtoja. Viisikymmentäluvun maalaisidylliin ei ole paluuta, mutta tasapainoisen alueellisen kehittymisen näkökulmaa ei ole syytä hylätä. Se pitää vain päivittää nykyhetkeen.

Edellä mainituista syistä valtiovalta asetti vuonna 2017 työryhmän selvittämään seutukaupunkien elinvoimaisuutta Salon entisen kaupunginjohtajan, kaupunkineuvos Antti Rantakokon johdolla. Luovutetussa mietinnössä on kahdeksan toimenpide-ehdotusta, joista keskeisin on erillisen yli hallituskausien jatkuvan seutukaupunkiohjelman laatiminen.

Koko maassa seutukaupunkeja on 55, kotimaakunnassamme seitsemän: Laitila, Loimaa, Paimio, Parainen, Salo, Somero ja Uusikaupunki. Huomion arvoista on, että varsinaissuomalaiset seutukaupungit pärjäävät kuntien välisessä kilpajuoksussa monella mittarilla arvioituna suorastaan loistavasti.

Suurten kaupunkien (C21) alhaisin työttömyysaste on työ- ja elinkeinoministeriön toukokuun työllisyyskatsauksen mukaan Seinäjoella 7,3 prosenttia, mutta Paimiossa vastaava luku on vain 3,8 ja Laitilassa 4,3.

Väestönkasvu näkyy mainiosti Turussa, mutta seutukaupunki Uudenkaupungin vuoden 2017 lisäys, 408 uutta kuntalaista, on kunnan kokoon nähden vuoden kärkitulos.

Seutukaupunkien osuus Suomen BKT:sta on noin 10–15 prosenttia, ja vaikka viime vuosikymmenien rakennemuutoksissa osa seutukaupungeista on menettänyt työikäistä väestöä, kasvaa monissa talous nyt ripeästi.

Varsinais-Suomessa ilmiö näkyy siinä, että käynnissä oleva positiivinen rakennemuutos on talouden elpymistä, työllisyysastetta ja väestönkasvua koskevien tilastojen valossa maakunnan seutukunnille yhteistä.

On selvää, että sekä keskus- että seutukaupungit hyötyvät yhteistyöstä, joka vahvistaa alueen elinkeinorakenteen monimuotoisuutta ja mahdollistaa siten laajemmalle ulottuvaa kasvua ja elinvoimaisuutta.

Keskus- ja seutukaupunkien ongelmat ovat hyvin pitkälle yhteisiä. Kummankin porukan esityslistalla on osaavan työvoiman saanti ja koulutus, toimivien liikenneyhteyksien luominen, riittävä vuokra-asuntotuotanto, toimivat terveys- ja päivähoitopalvelut ja niin edelleen.

Kotikonnuillamme pitää siis entistä paremmin tajuta, että Turun seudun menestys koituu koko maakunnan hyväksi ja toisaalta keskuskaupungin on miellettävä, että se tarvitsee isoille asioille oman lähiympäristönsä lisäksi myös maakunnan seutukaupunkien tuen.

Vireillä oleva maakuntauudistus muuttaa viranomaisjärjestelmää. Moni sellainen tehtävä, jota nyt hoitaa valtion viranomainen, siirtyy maakunnan kontolle.

Siksi maakuntien on otettava aktiivinen rooli myös kaupunkipolitiikassa pelkästään jo sen vuoksi, että ainakin osaan valtion ja kaupunkien välisiin sopimuksiin tulee tulevaisuudessa valtion sijasta osapuoleksi maakunta.

Varsinais-Suomen seutukaupunkien menestys todistaa omalta osaltaan sitä, että kaupunkipolitiikan on hyvä olla monipuolista. Seutukaupunkien huomioiminen ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö tasapainottaa suurten kaupunkien kasvun myönteisiä ja kielteisiä ilmiöitä, mutta seutukaupungeilla on kaikilla myös oma vahva historiaan nojaava identiteetti, jonka varaan tulevaisuutta voi edelleen rakentaa.

Siksi niihin kannattaa panostaa ja sopia toiminnallisia yhteistyöelementtejä.

Ilkka Kanerva (kok) on Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Johanna Luukkonen on seutukaupunkiverkoston varapuheenjohtaja.