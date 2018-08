Alio: Maaliskuun kohtalonpäivä

Michel Barnier

Yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin 29. maaliskuuta 2019. Vaikka pahoittelemme Yhdistyneen kuningaskunnan eroa, kunnioittamme sen itsenäistä päätöstä. Nyt on huolehdittava käytännön järjestelyistä, jotka liittyvät maan irrottautumiseen EU:n toiminnasta. Myös tulevaisuutta on pohdittava.

EU on brexitin jälkeenkin maailmanlaajuinen toimija ja yksi maailman suurimmista talouksista, jonka alueella asuu 440 miljoonaa kansalaista. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut EU:n jäsen 45 vuoden ajan. Meillä on yhteiset arvot ja paljon yhteisiä etuja.

G7-ryhmän ja YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä Yhdistynyt kuningaskunta voi olla EU:lle tärkeä strateginen ja talouskumppani. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa etujemme mukaista on paitsi vahvistaa EU:n asemaa maailmassa myös tehdä tiivistä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

Meidän on ensinnäkin varmistettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista tapahtuu hyvässä järjestyksessä.

Jo 80 prosenttia erosopimukseen liittyvistä asioista on saatu sovittua. Aiomme suojella sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien 4 miljoonan unionin kansalaisen että EU-maissa asuvien brittien oikeuksia.

Yhdistynyt kuningaskunta on myös sitoutunut noudattamaan kaikkia EU-jäsenyyteen perustuvia taloudellisia velvoitteitaan. Ehdotettu 21 kuukauden siirtymäkausi antaa yrityksille ja viranomaisille aikaa sopeutua muutoksiin, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä pysyä sisämarkkinoiden ja tulliliiton jäsenenä 31. joulukuuta 2020 saakka.

Mainittu 80 prosenttia ei kuitenkaan ole sama kuin 100 prosenttia.

Meidän on myös löydettävä ratkaisut Yhdistyneen kuningaskunnan erityisalueisiin, joita ovat Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvat tukikohta-alueet Kyproksessa sekä Gibraltar. Jälkimmäisen osalta Yhdistynyt kuningaskunta käy parhaillaan kahdenvälisiä neuvotteluja Espanjan kanssa.

Suurin brexitin aiheuttama riski koskee kuitenkin Irlannin saarta. Meidän on varmistettava, että brexit ei synnytä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille tiukasti valvottua rajaa. Myös pitkänperjantain sopimus, joka on tuonut rauhan ja vakauden Pohjois-Irlantiin, on säilytettävä.

Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen yhteistyö ja kauppa tapahtuvat nykyään osana EU:n yhteistä kehystä. Koska emme tiedä, millaisiksi suhteet muuttuvat syksyyn 2018 mennessä, erosopimukseen on sisällytettävä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskeva varajärjestely.

Yhdistynyt kuningaskunta yhtyy tähän näkemykseen. Sekä EU että Yhdistynyt kuningaskunta ovat myös todenneet, että varajärjestely voidaan tulevaisuudessa korvata paremmalla ratkaisulla. EU on ehdottanut, että Pohjois-Irlanti on jatkossakin osa tavaroihin ja tulliasioihin sovellettavaa yhteistä sääntelyaluetta muun EU:n kanssa.

Toiseksi meidän on sovittava tulevan suhteen ehdoista.

Koska Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt jättää sisämarkkinat, sillä ei enää voi olla yhtä tiiviitä taloudellisia suhteita EU-maiden kanssa kuin aiemmin. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa jättää yhteisen sääntelyalueen, jossa ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaasti maiden rajojen yli. Nämä vapaudet muodostavat EU:n taloudellisen perustan.

Yhdistynyt kuningaskunta on erittäin tietoinen sisämarkkinoiden hyödyistä.

Se on osallistunut unionin sääntöjen muokkaamiseen 45 viime vuoden ajan. Osa Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksista veisi kuitenkin pohjan sisämarkkinoilta, jotka kuuluvat EU:n suurimpiin saavutuksiin. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa säilyttää tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:n kanssa, mutta ei kuitenkaan ihmisten ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.

Se ehdottaa EU:n tullisääntöjen soveltamista, vaikka se ei muuten aio noudattaa EU:n oikeusjärjestystä. Se haluaa siis palauttaa suvereniteettinsa ja päättää itse omista laeistaan, ja me kunnioitamme tätä päätöstä. Se ei kuitenkaan voi edellyttää, että EU luopuu omasta rajavalvonnastaan ja omien lakiensa hallinnasta.

Uskon kuitenkin, että neuvotteluissa voidaan päästä hyvään lopputulokseen. On mahdollista kunnioittaa EU:n periaatteita ja luoda uusi ja kunnianhimoinen kumppanuus. EU on tarjonnut Yhdistyneelle kuningaskunnalle vapaakauppasopimusta, jonka mukaan tavaroihin ei sovelleta tulleja eikä määrällisiä rajoituksia. Se on ehdottanut esimerkiksi läheistä tulli- ja sääntely-yhteistyötä sekä pääsyä julkisten hankintojen markkinoille.

Turvallisuuden alalla EU haluaa erittäin tiivistä yhteistyötä. Meidän olisi järjestettävä tehokas tiedustelu- ja muiden tietojen vaihto ja varmistettava EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaelinten keskinäinen yhteistyö rikollisuuden, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

Lisäksi voimme tehdä yhteistyötä DNA-tietojen, sormenjälkien tai matkustajarekisteritietojen vaihtamiseksi lentoliikenteessä, jotta voimme paremmin jäljittää ja tunnistaa terroristit ja rikolliset. Olemme myös valmiit keskustelemaan mekanismeista, joilla varmistetaan nopea ja tehokas rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen ja taataan epäiltyjen menettelylliset oikeudet.

Jos Yhdistynyt kuningaskunta ymmärtää näkemyksemme ja jos löydämme nopeasti ratkaisut jäljellä oleviin eroon liittyviin kysymyksiin, kuten Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevaan varajärjestelyyn, voimme varmasti rakentaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille uuden kumppanuuden, joka on laajuudeltaan ja syvyydeltään ennennäkemätön.

Kirjoittaja on Euroopan komission pääneuvottelija Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävissä neuvotteluissa.