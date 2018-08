Presidentti Macron on lämmitellyt suhteita Suomen itänaapuriin ja osallistui heinäkuussa jalkapallon MM-kisojen finaaliin Venäjällä. Macron on kehottanut presidentti Vladimir Putinia löytämään Venäjällä vangitun Oleg Sentsovin tapauksessa "humanitaarisen ratkaisun". Ukrainalainen elokuvaohjaaja Sentsov on ollut nälkälakossa jo yli sata päivää. Sentsov vangittiin Venäjällä terroristisesta toiminnasta epäiltynä.