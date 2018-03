TS:n makasiini tutustuttaa lähiluonnon näköalapaikkoihin Kalmasvuoreen ja Danomäkeen

Aina ei tarvitse lähteä mäkeä edemmäksi näköaloja katsomaan. Turussa on tunnetuimpien kukkuloiden lisäksi paikkoja, joista aukeaa hienoja näkymiä. Hepokullassa kohoaa 40 metriä merenpinnan yläpuolelle Kalmasvuori, jonka laelta näkee Turkua moneen suuntaan.

Tara Lehtonen Luolavuoren Danomäeltä katse kantaa pitkälle yli Turun.

Danomäki puolestaan on osa Luolavuorenpuistoa ja sen korkeus merenpinnasta on noin 65 metriä. Nimensä mäki on saanut 1950-luvun lopulla rakennetusta rumpukompostorista eli Danosta. Mäen korkein kohta on muodostunut kaatopaikasta ja maankaatopaikasta.

