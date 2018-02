Eesti ja saja-aastane iseseisvus

Pärast saja-aastase Soome iseseisvuspidustusi on aeg au anda iseseisvatele Balti riikidele, kes ka saavad saja aastaseks. Leedus tähistati pidupäeva 16. veebrauaril, Läti kord tuleb 18. novembril. Eesti veedab oma saja-aastast iseseisvuspäeva täna. Soome ja Balti riikide iseseisvus algas esimese maailmasõja ja Vene revolutsiooni tormikeerises. Soomes süttis pärast iseseisvumist verine ja traumaatiline kodusõda. Eesti võitles end vabaks Vabadussõjas. Tema saatus oli aga kahe agressiivse suurriigi võitlustandril karmim. Eesti on pidanud oma enesemääramisõiguse eest võitlema ühelt poolt Venemaa, Nõukogude Venemaa, Nõukogude Liidu ja teiselt poolt Saksamaa vastu. Venemaa ei ole Eesti elu ka tänapäeval lihtsaks teinud.

Eesti sai olla iseseisev vaid ühe päeva, mille järel marssisid sakslased Tallinna. Novembris 1918 tulid üle idapiiri Nõukogude Venemaa väed. Vabadussõda, kus võideldi Nõukogude Venemaa ja oma bolševike vastu koos neljatuhande soomlasega kestis 1920. aasta jaanuarini. Veebruaris sõlmitud Tartu rahu kindlustas iseseisvuse kuni II maailmasõjani.Tähtpäevi jagub ka tulevikus.

Maailmasõdade vahelise perioodi paremradikaalsus survestas Eestit tugevamini kui Soomet. Enesemääramisõiguse aeg lõppes sisuliselt 1939. aastal kui Nõukogude Liidu väed toodi Eesti territooriumile. Järgmisel aastal liitis Nõukogude Liit Eesti enda koosseisu. Seejärel näitasid oma peremeheõigusi sakslased. Natsi-Saksa kaotus tõi tagasi nõukogude väed, mille viimased riismed lahkusid Eestist alles 1994. aastal. Nõukogude okupatsiooni ajal küüditati kümneid tuhandeid eestlasi Nõukogude Liidu eri kolgastesse.

Eesti püüdlus iseseisvuse poole on austustäratav. Eestlased olid valvsad kohe, kui esimesed märgid Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest hakkasid ilmuma. Ei kardetud ka Nõukogude Liidu relvajõududega seotud riske. Viimaseks piisaks sai karmi režiimiga kommunistliku hunta riigipöörde katse. Selle tagajärjel kuulutati taasiseseisvus välja 20. augustil 1991.

Soomes heakskiidetud seisukoha järgi polnud uut iseseisvust vaja tunnustada, sest vana tunnustust ei ole kunagi annulleeritud. Iseseisvus oli vahepeal ebaõiglaselt katkestatud.

Eestil ja Soomel on suhteliselt samasugune kultuur ja samasugused vaated ümbritsevale Euroopale. Mõlemate koht on Läänes. Eestile oli astumine Euroopa Liidu liikmeks iseenesest mõistetav valik kohe, kui tee liitu avanes.

Läänemaises integratsioonis on Eesti arenenud kaugemale kui Soome. Juba enne liitumist EL-ga oli Eesti Põhja-Atlandi kaitseliidu Nato liige. Tee 1990.ndate aastate nõukogude valitsuse alt integratsiooni südamesse oli hästi läbi mõeldud ja viidi kiiresti ellu.

Aastakümned Nõukogude Liidu võimu all jätsid sügavad jäljed. Oma uut iseseisvust pidi Eesti alustama Soomest kaugele mahajäänuna. Arenemisruumi on veelgi näiteks sisemajanduse kogutoodangu väärtuse, tulude jaotuse, sotsiaalses ja territoriaalses ühtsuse ning õigusriigi küsimustes, kuid mitmete barameetrite järgi on Eesti üks Euroopa Liidu tippriikidest. Näiteks kui räägime infotehnoloogia rakendamisest, koolitusest või majanduse dünaamikast.

Soome ja Eesti suhted on alati olnud lähedased. Tihedale vastasmõjule ja abistamisele vaatamata on ka hõõrumisi ette tulnud. Suhtumine Venemaasse on teinekord liitnud, teinekord jaganud eri leeridesse. Soome välispoliitiline ettevaatlikkus ei ole alati lõuna pool eeliseks olnud. Hõõrumistest ja väikevenna hoiakutest hoolimata on riigid arenenud võrdseteks partneriteks ühises majandus- ja rahaliidus. Ka Natos oleme edumeelsed koostööpartnerid. Põhjamaade koostöö hõlmab ka Eesti. Kaubanduslikud suhted on tihedad, tööjõud ja reisijad liiguvad sujuvalt üle Soome lahe. Planeeritakse suuri ühiseid projekte. Järgmiseks sajaks aastaks on olemas tugev ühine põhi, millelt edasi jätkata.

